Зачем человеку карта родинок и как она снижает риск рака
Мы часто слышим: загар вреден для здоровья, от него лучше воздержаться. Но все не так однозначно. Ультрафиолет действительно способен причинить коже серьезный вред, одновременно он жизненно необходим нашему организму. Есть ли способ получить все преимущества от ультрафиолета, но обойти его недостатки?
Кожа и эволюция: почему мы изменили цвет
Наши далекие предки были темнокожими — меланин защищал их от агрессивного африканского солнца, снижая риски рака кожи. Но меланин имел и обратную сторону: чем его больше, тем сложнее организму синтезировать витамин D. Пока охотники-собиратели эпохи палеолита получали его в достатке с мясом и жирами, все было в порядке.
С переходом к земледелию рацион резко изменился. Мяса стало меньше, дефицита витамина D — больше. Ученые находят признаки рахитических деформаций на детских скелетах практически во всех ранних земледельческих культурах. Параметры костей скелета взрослых тоже ухудшаются. Именно тогда естественный отбор начал «выбирать» более светлые варианты кожи — так организм мог получать больше витамина D из солнечного света.
Сегодня история повторяется. Мы живем в век урбанизации и большую часть жизни проводим в помещениях. Исследования показывают: в развитых странах 54% людей испытывают нехватку «солнечного» витамина D. Это, в свою очередь, приводит к ослаблению иммунитета, повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний и снижению плотности костей.
Так что солнце нам нужно. Но…
Родинки дегтя в бочке меда?
Осветление кожи помогло предкам выжить, но одновременно наш организм потерял устойчивость к вредному воздействию УФ-лучей. Ведь именно меланин, придававший коже наших предков черный цвет десяток тысяч лет назад, обеспечивал эту защиту.
По данным ВОЗ, в мире ежегодно выявляют больше трех миллионов случаев немеланомного рака и около 130 тысяч меланом — самой агрессивной формы рака кожи. Причем заболевания эти все чаще диагностируют у людей 30-50 лет.
Как ИИ помогает следить за родинками
Невусы (или родинки) — обычно доброкачественные образования. Но определенные изменения в их размере, цвете, контуре или динамике могут стать первым сигналом опасности — начала перерождения клеток.
Большинство людей игнорируют изменения на своей коже: мол, «всего лишь родинки». В общем-то в большинстве случаев все так, но исключения как раз весьма опасны. Конечно, в наибольшей степени группа риска — люди со светлой кожей (в особенности рыжие), обладатели большого количества невусов, любители солнца и соляриев.
Проблема в том, что даже если родинок всего несколько десятков, заметить их изменения самому практически невозможно. Когда на коже 50-100 невусов и больше, контролировать их динамику сложно даже врачу без специальных инструментов. Меланома на раннем этапе визуально почти не отличается от безобидной родинки. Именно поэтому сегодня все больше дерматологов применяют цифровые методы наблюдения, которые позволяют фиксировать мельчайшие изменения.
В «СМ-Клиника» для таких задач используют систему FotoFinder — разработку из Германии. Система делает снимки всей поверхности кожи, создавая подробную «карту родинок», которая анализируется с помощью искусственного интеллекта и сохраняется в базе данных. Как отмечают эксперты «СМ-Клиника», цифровая дерматоскопия — это реальный шаг вперед в профилактике и ранней диагностике рака кожи. Благодаря системе FotoFinder удается получить реалистичное, предельно точное изображение, на которое можно опираться при дальнейшем наблюдении. Специалисты подчеркивают, что FotoFinder помогает выявлять новообразования на самой ранней стадии — когда они еще не опасны, но уже изменяются.
Особенно важно то, что оборудование дает возможность сравнивать снимки в динамике, выявлять даже едва заметные изменения и работать с искусственным интеллектом, получая дополнительную объективную оценку риска. Это усиливает уверенность в диагнозе и позволяет врачам действовать точно и быстро. Рекомендуется проводить обследование на аппарате FotoFinder всем пациентам с большим количеством родинок, светлой кожей, наследственной предрасположенностью или тревожными изменениями на коже.
Чтобы выявить изменения, система использует нейросеть, обученную на выборке более чем 250 тысяч подтвержденных микроснимков. Поисковой алгоритм искусственного интеллекта у FotoFinder построен на архитектуре Google Inception V4. Это позволяет ему определять признаки подозрительных новообразований без сравнения с готовыми шаблонами, причем с высокой надежностью.
Глубокое машинное обучение такого рода в специальных тестах сравнивали с работой дерматологов без подобного ИИ-помощника. Результаты оказались в пользу тех, у кого он был. FotoFinder находил потенциально опасные новообразования с более высокой частотой.
Когда снимок сделан, его анализирует интегрированный модуль Moleanalyzer Pro. По данным исследования Гейдельбергского университета, он определяет риск злокачественного перерождения с точностью до 95%.
Важно понимать, что ИИ не заменяет врача, но помогает быстрее находить изменения, на которые стоит обратить внимание. Дерматолог получает объективную подсказку и принимает взвешенное решение — наблюдать, удалить или провести дополнительные исследования.
Не упустить время
Если меланому обнаружить на ранней стадии, шансы на успешное лечение значительно выше. Но именно раннее выявление чаще всего и вызывает сложности: самостоятельно выявить малозаметные изменения и отличить опасную родинку от безопасной практически невозможно. Поэтому дерматологи рекомендуют проходить профессиональный осмотр кожи не реже раза в год. Это особенно важно для людей из групп риска — тех, кто много загорает, посещает солярий или имеет большое количество родинок.
Еще одно важное правило: удалять любые кожные образования можно только после профессиональной диагностики и только в клинике, где выполнят обязательное гистологическое исследование. Самостоятельное удаление крайне опасно — оно может привести к пропуску ранних признаков рака кожи и серьезно осложнить дальнейшее лечение.
А что с мерами профилактики?
Воздействие ультрафиолетовых лучей на кожу зависит прежде всего от длины волны: чем она короче, тем выше риск повреждений. Именно поэтому врачи советуют избегать солнца в часы его максимальной активности — с 11:00 до 16:00. В этот период светило стоит почти перпендикулярно поверхности Земли, через атмосферу проходит наибольшее количество коротковолнового УФ-излучения. Утренние и вечерние часы, наоборот, более щадящие: в это время преобладают длинноволновые УФ-лучи, которые дают загар, но реже вызывают повреждения кожи.
Важно учитывать географию. Эта рекомендация по времени актуальна в умеренных широтах. На Бали и в других регионах, расположенных близко к экватору, солнце находится высоко почти весь день, а рассвет и закат очень короткие. Поэтому «безопасных» часов для длительного пребывания на пляже практически нет, особенно для людей со светлой кожей. В отдельных зонах, например на Кубе или в Новой Зеландии, ситуация еще сложнее: локальное снижение концентрации озона в атмосфере приводит к тому, что коротковолнового УФ там больше. Обгореть можно быстрее, чем на самом экваторе.
Что делать, если вы в отпуске и отдыхать на пляже все же хочется? Используйте солнцезащитные средства с SPF не ниже 30 в умеренных широтах. Вблизи экватора лучше выбирать SPF 50, а в регионах с низким уровнем озона — даже 100. Крем, как правило, нужно обновлять каждые два часа и после купания. В обычной жизни важно контролировать частоту посещения солярия, особенно если у вас много родинок или кожа легко обгорает.
Не забывайте и о самодиагностике. Есть простой способ самостоятельного контроля состояния родинок — система АККОРД:
- А — асимметрия: половинки родинки должны быть одинаковыми.
- К — край: ровный и четкий, без «рваных» контуров.
- К — кровоточивость: если родинка кровоточит (а также зудит и шелушится) без травмы, это тревожный сигнал.
- О — окрас: любые изменения цвета, появление темных или неоднородных вкраплений в родинке требуют внимания специалистов-врачей.
- Р — размер: родинки более шести миллиметров желательно контролировать с участием специалиста.
- Д — динамика: любые быстрые изменения формы, цвета или структуры должны насторожить и стать поводом для визита к врачу.
Известному врачу эпохи Возрождения Парацельсу приписывают выражение: «Каждое лекарство — яд, и каждый яд — лекарство». Хотя на деле немало соединений нарушают это правило, в случае солнечного света оно весьма близко к истине. Умеренный ультрафиолет необходим организму, но его избыток превращается в фактор риска. Важно соблюдать меру и не забывать регулярно следить за состоянием кожи, чтобы «карта» родинок оставалась под контролем.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
