Лекция
18+
Плата за азот и белок: выделительные системы в живой природе

Слушатели узнают, почему рыбы переходят на выделение мочевины, а не аммиака, когда водоемы становятся мельче.

Библиотека им. Н. А. Некрасова
18 декабря, 19:30 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14

О мероприятии

Как работают почки у человека и какими гормонами поддерживаются? Почему некоторые рыбы переходят на выделение мочевины, а не аммиака, когда водоемы становятся мельче? Об избавлении от вредных веществ и выделительных системах расскажет выпускник кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ, преподаватель биологии Антон Терентьев.

Расписание
18
Четверг
Декабрь 2025
ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва
19:30
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14

4 декабря, 11:48
Александр Речкин
2
# азот
# биология
# природа
