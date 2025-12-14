Уведомления
Как близко должно находиться Солнце к Земле, чтобы люди упали на небо?
Даже если Земля сильно приблизится к Солнцу… то упасть на небо всё равно не получится!
Во-первых, само «небо» раньше испарится и будет сдуто потоком солнечного ветра. Планету будет окружать плазменный хвост из испаряющейся твердой части Земли; поток радиоактивной плазмы с температурой в тысячи градусов я никак не могу назвать словом «небо» . Такие планеты, кстати, мы знаем.
Во-вторых, когда расстояние станет относительно небольшим, планета окажется в пределах так называемой сферы Роша. Французский астроном Эдуард Рош еще в середине позапрошлого века рассчитал величину приливных сил для планеты, обращающейся вокруг звезды — и выяснил, что есть расстояние, на котором приливные силы способны разорвать планету на части.
В нашем случае Земля должна приблизиться к Солнцу на расстояние примерно в 50 раз меньше орбиты Меркурия, так что планету по мере приближения к светилу сначала поджарит, а уже потом порвет на множество частиц. Насколько мелкими будут эти частицы, зависит уже от их прочности и размера (чем тело больше, тем серьезнее вклад приливных сил). Искусственные спутники Земли и космические корабли отлично справляются; а вот Луна бы развалилась уже на высоте где-то между 10 и 20 тысячами километров (точно сказать тут не так просто, так как нужно учесть неоднородность строения нашего спутника, да и однозначного понимания механических свойств горных пород лунной мантии у нас пока нет).
Так что даже если взять вместо Солнца холодное тело такой же массы, подобраться к нему на расстояние «прыжка в небо» не выйдет. Сцена из романа и фильма «Задача трех тел», где предметы поднимаются вверх под действием притяжения звезды — это художественный вымысел без всякой серьезной научной базы.
