Как близко должно находиться Солнце к Земле, чтобы люди упали на небо? 

Спрашивает
Roman Markin
#гравитация
+3
#Земля
#космос
#Солнце
14 декабря, 18:55
6
Средний вопрос
Алексей Тимошенко
эксперт

Даже если Земля сильно приблизится к Солнцу… то упасть на небо всё равно не получится!

Во-первых, само «небо» раньше испарится и будет сдуто потоком солнечного ветра. Планету будет окружать плазменный хвост из испаряющейся твердой части Земли; поток радиоактивной плазмы с температурой в тысячи градусов я никак не могу назвать словом «небо» . Такие планеты, кстати, мы знаем.

Во-вторых, когда расстояние станет относительно небольшим, планета окажется в пределах так называемой сферы Роша. Французский астроном Эдуард Рош еще в середине позапрошлого века рассчитал величину приливных сил для планеты, обращающейся вокруг звезды — и выяснил, что есть расстояние, на котором приливные силы способны разорвать планету на части.

В нашем случае Земля должна приблизиться к Солнцу на расстояние примерно в 50 раз меньше орбиты Меркурия, так что планету по мере приближения к светилу сначала поджарит, а уже потом порвет на множество частиц. Насколько мелкими будут эти частицы, зависит уже от их прочности и размера (чем тело больше, тем серьезнее вклад приливных сил). Искусственные спутники Земли и космические корабли отлично справляются; а вот Луна бы развалилась уже на высоте где-то между 10 и 20 тысячами километров (точно сказать тут не так просто, так как нужно учесть неоднородность строения нашего спутника, да и однозначного понимания механических свойств горных пород лунной мантии у нас пока нет).

Так что даже если взять вместо Солнца холодное тело такой же массы, подобраться к нему на расстояние «прыжка в небо» не выйдет. Сцена из романа и фильма «Задача трех тел», где предметы поднимаются вверх под действием притяжения звезды — это художественный вымысел без всякой серьезной научной базы.

Комментарии

Написать комментарий
Есть что спросить?

Вы можете получить ответ на вопрос по любой теме от экспертов нашей редакции, хорошо разбирающихся в этой теме.

Задать вопрос

Похожие вопросы

Почему телескоп «Джеймс Уэбб» может сделать такие четкие снимки Сатурна, но не может нормально сфотографировать комету 3I/ATLAS? 
Спрашивает
Roman Markin
#JWST
+6
#NASA
#Джеймс Уэбб
#кольца Сатурна
#кометы
#космос
#Сатурн
16 ноября, 18:03
105,4 тыс
Простой вопрос
50
50
Комментировать
Анатолий Глянцев
эксперт

Потому что углового разрешения JWST хватает на огромный Сатурн, но не хватает на маленькое ядро и кому...Читать далее

Почему Россия до сих пор не реализовала идею ядерного буксира? В чем сложность? А будет ли в будущем?
Спрашивает
Roman Markin
#космос
+3
#Луна
#технологии
#ядерный буксир
5 октября, 17:27
124,3 тыс
Средний вопрос
109
109
Комментировать
Александр Березин
эксперт

С космосом в нашей стране все уже давно неблагополучно. Но множество любителей космоса все еще питают...Читать далее

Действительно ли из-за плотины «Три ущелья» Земля начала вращаться медленнее?
Спрашивает
Roman Markin
#ГЭС
+4
#Земля
#Китай
#плотины
#Три ущелья
11 мая, 11:35
10,6 тыс
Средний вопрос
Комментировать
Александр Березин
эксперт

Краткий ответ: да. И бобры тоже в доле. Длинный: опять же, да, но еще на скорость вращения планеты влияете...Читать далее

Самые активные участники

Roman Markin
62 вопроса
Модест Измайлов
10 вопросов
Илья Дзен
10 вопросов
Александр Большанин
5 вопросов
Motiliok
4 вопроса
The King
3 вопроса
Михаил Орлов
2 вопроса
ראובן פיאטיגורסקי
2 вопроса
Олег Назаренко
2 вопроса
Наташа Подунова
2 вопроса
Дмитрий
2 вопроса
Артем Гаврин
2 вопроса
Ильяс А.
2 вопроса
Arthur Ismagilov
2 вопроса
Фёдор А
2 вопроса
Мария Чеботарь
2 вопроса
Дмитрий Скрипач
2 вопроса
Beeble Brox
1 вопрос
John Silver
1 вопрос
Арсений Махатов
1 вопрос
Виктор Голобородько
1 вопрос
dmyle
1 вопрос
Anton Syrevich
1 вопрос
Андрей Шипов
1 вопрос
София Фёдорова
1 вопрос
Михаил Фомичев
1 вопрос
Alexander Tkachev
1 вопрос
rakolle 555
1 вопрос
Данил Ушаков
1 вопрос
N G
1 вопрос
FARIk
1 вопрос
Анастасия Латунова
1 вопрос
Ольга Третьякова
1 вопрос
Антон Чёрный
1 вопрос
Е О
1 вопрос
Dimitry Ramitsin
1 вопрос
Александр Зданович
1 вопрос
Алексей Демченко
1 вопрос
Иван Колупаев
1 вопрос
Anton Khoryukov
1 вопрос
Alexandra Bykovsky
1 вопрос
Организационный Комитет
1 вопрос
Zhe Sh
1 вопрос
Сергей Евстафьев
1 вопрос
Wren Guest
1 вопрос
Belzebuth
1 вопрос
Вова Филиппов
1 вопрос
dikoe kino
1 вопрос
Белка Летяга
1 вопрос
Masyanya Masyanya
1 вопрос
Christian Dengov
1 вопрос
Antino Yone
1 вопрос
John Oakland
1 вопрос
Vlad Imir
1 вопрос
Termux
1 вопрос
Сергей Баталов
1 вопрос
Анна Ванжа
1 вопрос
Альберт Эйнштейн
1 вопрос
Оксана Телегина
1 вопрос
Рус Ком
1 вопрос
Alexandra Zaprometova
1 вопрос
Станислав Смирнов
1 вопрос
Igor Daniaev
1 вопрос
Иван Савенков
1 вопрос
Maks Brandt
1 вопрос
Антон Мытарев
1 вопрос
Динис Исхаков
1 вопрос
Денис Карандашов
1 вопрос
Алексей Ванхальский
1 вопрос
Егор Р.
1 вопрос
Ярослав Серяков
1 вопрос
Руслан Габитов
1 вопрос
Дмитрий Кобзев
1 вопрос
Daniel Pashtt
1 вопрос
Света
1 вопрос
Виталий Радашкевич
1 вопрос
Кирилл Спицын
1 вопрос
Анатолий Глянцев
1 вопрос
Геннадий Лапицкий
1 вопрос
а ну
1 вопрос
Артём Стерхов
1 вопрос
Andrey Parshikov
1 вопрос
Сауле Кушиков
1 вопрос
Дониеров Аслиддинхон
1 вопрос
Юля Ионова
1 вопрос
Дмитрий Стрекалов
1 вопрос
Воля Иванов
1 вопрос
Николай К
1 вопрос
Дудкин Вадим
1 вопрос
Евгений Щербак
1 вопрос
Sonic The-Hedgehog
1 вопрос
O. N.
1 вопрос
Константин Джураев
1 вопрос
Sergey B.
1 вопрос
Vladislav
1 вопрос
Роман Рыбка
1 вопрос
Иван Петров
1 вопрос
Валерий Петров
1 вопрос
Владислав Селивёрстов
1 вопрос
Иван Жидков
1 вопрос
Anna Dorn
1 вопрос
Марианна Воропаева
1 вопрос
Голодный Волк
1 вопрос
Кирилл Анатольев
1 вопрос
Андрей Ярвепер
1 вопрос
никита коленов
1 вопрос
Boris Mityashin
1 вопрос
Никита Воронович
1 вопрос
Анна Агафонова
1 вопрос
Владимир Алексеевич
1 вопрос
Павел Мельников
1 вопрос
Артем Подчувалов
1 вопрос
Алена Кирсанова
1 вопрос
Вячеслав Говорун
1 вопрос
Александр Речкин
1 вопрос
Показать всех
Каким образом определяется расстояние до соседних звезд? Если при этом используется их излучение, учитывается ли искривление пространства-времени под действием их гравитации?
Спрашивает
Anton Syrevich
#звезда
+3
#космос
#расстояние
#свет
4 мая, 16:11
129,1 тыс
Простой вопрос
5
5
Комментировать
Анатолий Глянцев
эксперт

Краткий ответ: расстояние до соседних звезд измеряется методом параллакса. Искривление...Читать далее

Есть что спросить?

Вы можете получить ответ на вопрос по любой теме от экспертов нашей редакции, хорошо разбирающихся в этой теме.

Задать вопрос

Самые активные участники

Roman Markin
62 вопроса
Модест Измайлов
10 вопросов
Илья Дзен
10 вопросов
Александр Большанин
5 вопросов
Motiliok
4 вопроса
The King
3 вопроса
Михаил Орлов
2 вопроса
ראובן פיאטיגורסקי
2 вопроса
Олег Назаренко
2 вопроса
Наташа Подунова
2 вопроса
Дмитрий
2 вопроса
Артем Гаврин
2 вопроса
Ильяс А.
2 вопроса
Arthur Ismagilov
2 вопроса
Фёдор А
2 вопроса
Мария Чеботарь
2 вопроса
Дмитрий Скрипач
2 вопроса
Beeble Brox
1 вопрос
John Silver
1 вопрос
Арсений Махатов
1 вопрос
Виктор Голобородько
1 вопрос
dmyle
1 вопрос
Anton Syrevich
1 вопрос
Андрей Шипов
1 вопрос
София Фёдорова
1 вопрос
Михаил Фомичев
1 вопрос
Alexander Tkachev
1 вопрос
rakolle 555
1 вопрос
Данил Ушаков
1 вопрос
N G
1 вопрос
FARIk
1 вопрос
Анастасия Латунова
1 вопрос
Ольга Третьякова
1 вопрос
Антон Чёрный
1 вопрос
Е О
1 вопрос
Dimitry Ramitsin
1 вопрос
Александр Зданович
1 вопрос
Алексей Демченко
1 вопрос
Иван Колупаев
1 вопрос
Anton Khoryukov
1 вопрос
Alexandra Bykovsky
1 вопрос
Организационный Комитет
1 вопрос
Zhe Sh
1 вопрос
Сергей Евстафьев
1 вопрос
Wren Guest
1 вопрос
Belzebuth
1 вопрос
Вова Филиппов
1 вопрос
dikoe kino
1 вопрос
Белка Летяга
1 вопрос
Masyanya Masyanya
1 вопрос
Christian Dengov
1 вопрос
Antino Yone
1 вопрос
John Oakland
1 вопрос
Vlad Imir
1 вопрос
Termux
1 вопрос
Сергей Баталов
1 вопрос
Анна Ванжа
1 вопрос
Альберт Эйнштейн
1 вопрос
Оксана Телегина
1 вопрос
Рус Ком
1 вопрос
Alexandra Zaprometova
1 вопрос
Станислав Смирнов
1 вопрос
Igor Daniaev
1 вопрос
Иван Савенков
1 вопрос
Maks Brandt
1 вопрос
Антон Мытарев
1 вопрос
Динис Исхаков
1 вопрос
Денис Карандашов
1 вопрос
Алексей Ванхальский
1 вопрос
Егор Р.
1 вопрос
Ярослав Серяков
1 вопрос
Руслан Габитов
1 вопрос
Дмитрий Кобзев
1 вопрос
Daniel Pashtt
1 вопрос
Света
1 вопрос
Виталий Радашкевич
1 вопрос
Кирилл Спицын
1 вопрос
Анатолий Глянцев
1 вопрос
Геннадий Лапицкий
1 вопрос
а ну
1 вопрос
Артём Стерхов
1 вопрос
Andrey Parshikov
1 вопрос
Сауле Кушиков
1 вопрос
Дониеров Аслиддинхон
1 вопрос
Юля Ионова
1 вопрос
Дмитрий Стрекалов
1 вопрос
Воля Иванов
1 вопрос
Николай К
1 вопрос
Дудкин Вадим
1 вопрос
Евгений Щербак
1 вопрос
Sonic The-Hedgehog
1 вопрос
O. N.
1 вопрос
Константин Джураев
1 вопрос
Sergey B.
1 вопрос
Vladislav
1 вопрос
Роман Рыбка
1 вопрос
Иван Петров
1 вопрос
Валерий Петров
1 вопрос
Владислав Селивёрстов
1 вопрос
Иван Жидков
1 вопрос
Anna Dorn
1 вопрос
Марианна Воропаева
1 вопрос
Голодный Волк
1 вопрос
Кирилл Анатольев
1 вопрос
Андрей Ярвепер
1 вопрос
никита коленов
1 вопрос
Boris Mityashin
1 вопрос
Никита Воронович
1 вопрос
Анна Агафонова
1 вопрос
Владимир Алексеевич
1 вопрос
Павел Мельников
1 вопрос
Артем Подчувалов
1 вопрос
Алена Кирсанова
1 вопрос
Вячеслав Говорун
1 вопрос
Александр Речкин
1 вопрос
Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно