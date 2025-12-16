Участники совершат путешествие от знакомых основ школьной физики к самым передовым и загадочным рубежам познания Вселенной.

О мероприятии

Младший научный сотрудник Национального центра физики и математики (НЦФМ) (Саров), аспирант МГУ Максим Вялков расскажет, что современная наука знает о фундаментальных частицах, и — что еще важнее — с какими грандиозными «белыми пятнами» ученые сталкиваются сегодня (темная материя, квантовая гравитация и многое другое).

Слушатели увидят, как обычные стаканчики кофе становятся невероятно наглядной, и даже забавной, аналогией, чтобы объяснить самые важные принципы мира элементарных частиц. Без формул, без заумных терминов — только ясные аналогии и немного юмора.

Расписание пр. Мира, 119, павильон №19 Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация