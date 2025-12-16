  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
16+
Магия физики элементарных частиц

Участники совершат путешествие от знакомых основ школьной физики к самым передовым и загадочным рубежам познания Вселенной.

Павильон «АТОМ»
17 декабря, 16:00 Идет 1 ч
Бесплатно Стоимость
Москва пр. Мира, 119, павильон №19

О мероприятии

Младший научный сотрудник Национального центра физики и математики (НЦФМ) (Саров), аспирант МГУ Максим Вялков расскажет, что современная наука знает о фундаментальных частицах, и — что еще важнее — с какими грандиозными «белыми пятнами» ученые сталкиваются сегодня (темная материя, квантовая гравитация и многое другое).

Слушатели увидят, как обычные стаканчики кофе становятся невероятно наглядной, и даже забавной, аналогией, чтобы объяснить самые важные принципы мира элементарных частиц. Без формул, без заумных терминов — только ясные аналогии и немного юмора.

Расписание
17
Среда
Декабрь 2025
пр. Мира, 119, павильон №19 Москва
16:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

пр. Мира, 119, павильон №19

16 декабря, 11:54
Александр Речкин
2
# атомы
# технологии
# физика
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
15 декабря, 11:02
Игорь Байдов

Римские завоеватели подорвали здоровье британцев на несколько столетий

Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.

Археология
# бритты
# кельты
# патологии
# Рим
# Римская Британия
15 декабря, 18:04
Андрей Серегин

Медведи в Италии стали менее агрессивными из-за соседства с человеком

Человек столетиями охотился на самых недружелюбных медведей, считая их опасными хищниками. На примере апеннинских медведей ученые доказали, что соседство с людьми сделало этих животных менее враждебными на генетическом уровне.

Биология
# агрессия
# гены
# медведи
# популяция
15 декабря, 10:59
НИУ ВШЭ

Как приручить йод: ученые нашли новый метод защиты перовскитных солнечных батарей от разрушения

Ученые МИЭМ ВШЭ совместно с коллегами из Китая нашли способ повысить долговечность перовскитных солнечных батарей. Они решили проблему с утечкой йода из материала. Для этого в перовскит добавили молекулы четвертичного аммония, которые образуют прочную электростатическую пару с ионами йода и фиксируют их в кристалле. Теперь элементы сохраняют более 92% мощности после тысячи часов работы при 85 °C.

НИУ ВШЭ
# йод
# кристаллическая решетка
# материалы
# перовскитные солнечные батареи
# солнечная батарея
# технологии
15 декабря, 11:02
Игорь Байдов

Римские завоеватели подорвали здоровье британцев на несколько столетий

Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.

Археология
# бритты
# кельты
# патологии
# Рим
# Римская Британия
12 декабря, 13:48
Игорь Байдов

Морские биологи впервые зафиксировали совместную охоту косаток и дельфинов

У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.

Биология
# дельфины
# интеллект китообразных
# китообразные
# косатки
# морские виды
# морские животные
# охота
15 декабря, 08:10
Любовь С.

Опубликована «дорожная карта» первой пилотируемой миссии на Марс

В конце 2025 года Национальные академии наук, инженерии и медицины США представили доклад, посвященный будущим пилотируемым миссиям к Марсу. В документе подробно описаны причины, по которым людям стоит отправиться на Красную планету, а также технологии, способные приблизить человечество к первой высадке.

Астрономия
# астронавты
# жизнь на Марсе
# колонизация Марса
# космические аппараты
# пилотируемый полет
# поверхность марса
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Исследователи экспериментально доказали благотворное влияние парков на горожан

    16 декабря, 10:59

  2. Телемониторинг помог эффективнее контролировать уровень глюкозы у пациентов с сахарным диабетом первого типа

    16 декабря, 09:54

  3. Изотопный анализ зуба показал, что мозазавр мог жить в пресной воде

    16 декабря, 09:13

  4. Экономия электроэнергии: ученые разработали метод точного прогноза нагрузки насосных станций

    16 декабря, 09:09
Выбор редакции

Инфографика: сравнение российского термоядерного реактора с ИТЭР

12 декабря, 10:30

Последние комментарии

Алексей Семёнов
4 минуты назад
И вобще настало время штрафовать за мусор в космосе. А в плюсе будет тот кто построит мусороперерабатывающий завод. Солнечная энергия в огромном

Китай установил средства защиты на орбитальной станции

Виталий Давыдов
6 минут назад
Serjo, её запускают оттуда, потому что там стол давно готов. Союз 5 - это модернизированная ракета Зенит, чье производство было в том числе и на ЮЖмаше,

В США уверены, что Россия не найдет клиентов для новейшей ракеты «Союз-5»

Алексей Семёнов
10 минут назад
Надо станции красить специальной краской. Которая в местах повреждения меняла бы цвет и растекалась трещинами. Тогда легче искать пробоины. Или

Китай установил средства защиты на орбитальной станции

Роман Тихоньких
1 час назад
Мало информативная статья, зря время потратил.

Инфографика: количество европейских колоний по странам (1450–2000)

Александр Хасанов
1 час назад
Образцов, можно узнать, кто вы - те, у кого неоколониализм ушел, а империализм остался? Термин неоколониализм подразумевает формальную

Инфографика: количество европейских колоний по странам (1450–2000)

Василий Еремеев
3 часа назад
Славные были времена. А сейчас Европа в унизительном, уничтоженном приложении.

Инфографика: количество европейских колоний по странам (1450–2000)

Образцов Тимофей
3 часа назад
Александр, нет никакого неоколониализма. Колониализм был международной системой феодальной эксплуатации. А сейчас в мире установилась

Инфографика: количество европейских колоний по странам (1450–2000)

Образцов Тимофей
3 часа назад
gotostereo, завидно? Пора русским примерить роль рабовладельцев?

Инфографика: количество европейских колоний по странам (1450–2000)

Mantra
3 часа назад
То есть, во Вьетнаме, стране-экспортере кофе, кофе не пьют?

Где пьют чай, а где кофе? Карта мировых вкусов

Mantra
3 часа назад
То есть, вы хотите сказать что во Вьетнаме, стране, где огромное количество кофеен, вц любом городе и поселении - не пьют кофе совсем? Кто проводил

Где пьют чай, а где кофе? Карта мировых вкусов

Dio Brando
3 часа назад
gotostereo, вас пойди пойми, то евреи виноваты, то американцы, то британцы.

Инфографика: количество европейских колоний по странам (1450–2000)

Paul Storn
4 часа назад
Ппц, статья ставит вопрос на который по факту не отвечает -_-

Как близко должно находиться Солнце к Земле, чтобы люди упали на небо? 

Егор Быковский
4 часа назад
Oleg, нет, "все. спасибо! это ответ на вопрос заглавия" - это был бы не ответ на вопрос в заглавии. Вопрос был о том, когда люди упадут на небо - ответ на

Как близко должно находиться Солнце к Земле, чтобы люди упали на небо? 

Кино Киноев
6 часов назад
Фаррух, а, да. "Если можно подставить слова «на протяжении», «во время», пишем «в течение» (Е); если «внутри» или «по», то «в течении» (И)"

Где пьют чай, а где кофе? Карта мировых вкусов

Sergey Gorovoy
7 часов назад
Александр, пу-пу-пу). ну, колония, в вашем сознании, Канада и что? страдает она от этого, вашего, "факта"? и вот, как сядут на завалинке Канада,

Инфографика: количество европейских колоний по странам (1450–2000)

Иван Колупаев
9 часов назад
Robin, а как же )) все зарубежные карты такие проукраинские 😏 и только наши инфографисты рисуют правильно. Хоть конечно парочку регионов еще придется

Где пьют чай, а где кофе? Карта мировых вкусов

Orkan Orkan
10 часов назад
Они вполне способны устроить ледниковый периуд . На подобии вулканической зимы.

От тысяч к полумиллиону: визуализация спутникового бума на орбите к 2040 году

Фаррух Булсара
13 часов назад
Кино, если это река, то да. Если время, то в течение.

Где пьют чай, а где кофе? Карта мировых вкусов

Иван Колупаев
13 часов назад
Гена, вот вот куча народу совмещают и то и другое и не видят в этом особой проблемы.

Где пьют чай, а где кофе? Карта мировых вкусов

Иван Колупаев
13 часов назад
Александр, сбить 8000 спутников или сколько там на текущий момент, немного не запросто. Носителей у нас столько нету. А Маск может при желании

Космический аппарат, запущенный Китаем, едва не столкнулся со спутником Starlink

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно