О мероприятии

Бурное развитие технологий машинного обучения и анализа больших данных в последние годы радикально меняет подходы к диагностике, прогнозированию и лечению заболеваний. Искусственный интеллект (ИИ) уже стал неотъемлемой частью клинической практики, биомедицинских исследований и организации здравоохранения.

В этом году Нобелевская премия по физиологии и медицине была вручена за открытие и изучение функционирования регуляторных Т-клеток (Трег). Трег, критически важные компоненты адаптивной иммунной системы, чья основная миссия — поддерживать самотолерантность и предотвращать разрушительные последствия неконтролируемого иммунного ответа. Их роль двойственна: с одной стороны, они защищают организм от развития аутоиммунных заболеваний, с другой — Трег могут чрезмерно подавлять противоопухолевый иммунитет, способствуя прогрессии опухолей.

Доктор биологических наук Дмитрий Дмитриевич Жданов расскажет, откуда появляются Трег, как они функционируют для контроля иммунитета, какие патологии связаны с дисфункцией этих клеток и как их можно их использовать в терапевтических целях.

Расписание ул. Варварка, 6/1 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация

Адрес ул. Варварка, 6/1