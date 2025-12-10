  • Добавить в закладки
Лекция
12+
Медицинские нейротехнологии

Слушатели узнают, как термогенетика умеет ставить на паузу активность мозга, словно зимнюю спячку.

Нейрокампус
18 декабря, 18:00 Идет 1 я 45 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Островитянова 1с10

О мероприятии

Слушатели узнают, какие секреты «понимания» мозга прячет в своем мешке Дед Мороз: как синтетические нейротехнологии творят чудеса и о новогодней силе нейростимуляции. Белоусов Всеволод Вадимович расскажет о волшебной мастерской — где, благодаря обратной  биологической связи, царит спокойствие и крепкий зимний сон. Участники увидят, как магия фокусированного ультразвука лечит и усыпляет нейроны, а термогенетика умеет ставить на паузу активность мозга, словно зимнюю спячку. Лектор раскроет секреты «кухни» нейроорганоидов с гибким составом, как у оливье, и магию биосенсоров, визуализирующих клеточную активность в виде завораживающих зимних узоров.

Расписание
18
Четверг
Декабрь 2025
ул. Островитянова 1с10 Москва
18:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Островитянова 1с10

