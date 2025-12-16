Эксперт рассказал, как защитить eSIM от кибермошенников

Современные смартфоны все чаще отказываются от традиционных SIM-карт в пользу встроенных чипов eSIM. Эта технология позволяет мгновенно менять операторов связи и управлять тарифами удаленно, но именно это удобство создает новые возможности для киберпреступников. Как безопасно пользоваться цифровыми SIM-картами, рассказал Юрий Силаев, заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА.

Технология eSIM представляет собой микрочип, встроенный в устройство, который можно перепрограммировать дистанционно. Именно эта возможность удаленного управления профилями связи становится основной мишенью для злоумышленников.

«Мошенники могут пытаться взломать систему, используя слабые места протоколов дистанционного управления, чтобы получить доступ к вашим конфиденциальным данным или изменить настройки вашего профиля», — предупредил Юрий Силаев.

В отличие от физической SIM-карты, доступ к которой требует физического контакта, eSIM уязвима для атак из любой точки мира через интернет-соединение.

Мифы и реальность: скрытые угрозы цифрового переключения

Распространенное заблуждение пользователей заключается в том, что современные технологии защиты полностью безопасны по умолчанию. Однако эксперт обращает внимание, что любая система удаленного управления потенциально уязвима.

«Важно применять надежные механизмы безопасности, например, двухфакторную аутентификацию», — подчеркнул эксперт. Эта мера защиты существенно усложняет задачу злоумышленникам, даже если они каким-то образом узнали логин и пароль пользователя.



Другой важный нюанс касается передачи данных между устройством и серверами оператора. Многие пользователи не задумываются, что информация об их SIM-профиле может передаваться по незащищенным каналам. «Рекомендую убедиться, что вся информация передается по зашифрованным каналам», — посоветовал эксперт.

Современные технологии шифрования, такие как TLS и HTTPS, обеспечивают защиту данных от перехвата и несанкционированного изменения во время передачи.

Практическое применение: многоуровневая защита цифрового профиля

Обеспечение безопасности eSIM требует комплексного подхода. Первый и самый важный шаг — активация двухфакторной аутентификации во всех сервисах, связанных с управлением мобильной связью. Дополнительный код, приходящий на телефон или генерируемый специальным приложением, создает дополнительный барьер для злоумышленников.

Не менее важно своевременно обновлять программное обеспечение. «Защитить от угроз помогает и регулярное обновление программного обеспечения — операторы связи периодически выпускают новые версии прошивок для eSIM, устраняя обнаруженные уязвимости», — поясняет Юрий Силаев. Каждое обновление может содержать критические исправления безопасности, поэтому игнорировать их не стоит.

Особое внимание стоит уделить настройкам контроля доступа и мониторинга активности. Современные системы позволяют отслеживать подозрительные действия, такие как попытки входа в учетную запись с незнакомых устройств или из необычных мест.

«Если кто-то пытается войти в вашу учетную запись с незнакомого устройства или из неожиданного места, вы получите уведомление и сможете подтвердить или отклонить эту попытку», — отметил эксперт. Эта функция позволяет оперативно реагировать на потенциальные угрозы.

eSIM — это эволюция SIM-карты, где физический носитель заменен встроенным в устройство чипом и системой дистанционной загрузки профилей. Именно поэтому подход к безопасности должен быть комплексным. Он объединяет «железные» меры (шифрование, регулярные обновления прошивки) и «человеческие» (строгие процедуры аутентификации и постоянный мониторинг). В эпоху цифровых идентификаторов безопасность связи — не довесок, а базовая потребность. Только ответственное внедрение eSIM гарантирует пользователям все ее преимущества без компромиссов.

РТУ МИРЭА 97 статей МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».