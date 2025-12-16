Уведомления
Эксперт рассказал, как защитить eSIM от кибермошенников
Современные смартфоны все чаще отказываются от традиционных SIM-карт в пользу встроенных чипов eSIM. Эта технология позволяет мгновенно менять операторов связи и управлять тарифами удаленно, но именно это удобство создает новые возможности для киберпреступников. Как безопасно пользоваться цифровыми SIM-картами, рассказал Юрий Силаев, заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА.
Технология eSIM представляет собой микрочип, встроенный в устройство, который можно перепрограммировать дистанционно. Именно эта возможность удаленного управления профилями связи становится основной мишенью для злоумышленников.
«Мошенники могут пытаться взломать систему, используя слабые места протоколов дистанционного управления, чтобы получить доступ к вашим конфиденциальным данным или изменить настройки вашего профиля», — предупредил Юрий Силаев.
В отличие от физической SIM-карты, доступ к которой требует физического контакта, eSIM уязвима для атак из любой точки мира через интернет-соединение.
Мифы и реальность: скрытые угрозы цифрового переключения
Распространенное заблуждение пользователей заключается в том, что современные технологии защиты полностью безопасны по умолчанию. Однако эксперт обращает внимание, что любая система удаленного управления потенциально уязвима.
«Важно применять надежные механизмы безопасности, например, двухфакторную аутентификацию», — подчеркнул эксперт. Эта мера защиты существенно усложняет задачу злоумышленникам, даже если они каким-то образом узнали логин и пароль пользователя.
Другой важный нюанс касается передачи данных между устройством и серверами оператора. Многие пользователи не задумываются, что информация об их SIM-профиле может передаваться по незащищенным каналам. «Рекомендую убедиться, что вся информация передается по зашифрованным каналам», — посоветовал эксперт.
Современные технологии шифрования, такие как TLS и HTTPS, обеспечивают защиту данных от перехвата и несанкционированного изменения во время передачи.
Практическое применение: многоуровневая защита цифрового профиля
Обеспечение безопасности eSIM требует комплексного подхода. Первый и самый важный шаг — активация двухфакторной аутентификации во всех сервисах, связанных с управлением мобильной связью. Дополнительный код, приходящий на телефон или генерируемый специальным приложением, создает дополнительный барьер для злоумышленников.
Не менее важно своевременно обновлять программное обеспечение. «Защитить от угроз помогает и регулярное обновление программного обеспечения — операторы связи периодически выпускают новые версии прошивок для eSIM, устраняя обнаруженные уязвимости», — поясняет Юрий Силаев. Каждое обновление может содержать критические исправления безопасности, поэтому игнорировать их не стоит.
Особое внимание стоит уделить настройкам контроля доступа и мониторинга активности. Современные системы позволяют отслеживать подозрительные действия, такие как попытки входа в учетную запись с незнакомых устройств или из необычных мест.
«Если кто-то пытается войти в вашу учетную запись с незнакомого устройства или из неожиданного места, вы получите уведомление и сможете подтвердить или отклонить эту попытку», — отметил эксперт. Эта функция позволяет оперативно реагировать на потенциальные угрозы.
eSIM — это эволюция SIM-карты, где физический носитель заменен встроенным в устройство чипом и системой дистанционной загрузки профилей. Именно поэтому подход к безопасности должен быть комплексным. Он объединяет «железные» меры (шифрование, регулярные обновления прошивки) и «человеческие» (строгие процедуры аутентификации и постоянный мониторинг). В эпоху цифровых идентификаторов безопасность связи — не довесок, а базовая потребность. Только ответственное внедрение eSIM гарантирует пользователям все ее преимущества без компромиссов.
Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.
Человек столетиями охотился на самых недружелюбных медведей, считая их опасными хищниками. На примере апеннинских медведей ученые доказали, что соседство с людьми сделало этих животных менее враждебными на генетическом уровне.
С каждым годом количество операций по эндопротезированию неуклонно растет. Металлические имплантаты, будучи слишком жесткими, со временем разрушают кость пациента, приводя к повторным операциям. Однако более перспективные протезы из углеродного композита накапливают при нагрузке микротрещины. Существующие методы расчета не дают врачам узнать, как это скажется на прочности всей детали, что делает неэффективным широкое внедрение таких материалов в медицину. Ученые Пермского Политеха разработали первую в мире двухуровневую компьютерную модель, способную предсказать, как микроскопические повреждения внутри угле-углеродного композита влияют на его прочность и долговечность в условиях реальной эксплуатации.
У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
