Пуски пилотируемых кораблей с Байконура возобновят зимой 2026 года

К пилотируемым пускам с «Гагаринского старта» планируют вернуться в конце зимы 2026 года. Работы по восстановлению поврежденной при прошлом запуске кабины обслуживания на 31-й площадке Байконура перешли в активную фазу.

На космодром Байконур прибыли 18 большегрузных машин с элементами и оборудованием для восстановления кабины обслуживания / © «Роскосмос»

Как сообщили в «Роскосмосе», на космодром уже прибыл весь необходимый комплект: 18 большегрузов с элементами новой кабины и специальным оборудованием.

© «Роскосмос»

Ход работ:

Все детали размещены в подготовленном ангаре площадью более 13 000 квадратных метров;

На объекте трудятся свыше 130 специалистов в две смены с полным соблюдением норм безопасности;

Уже начаты процессы грунтовки и покраски элементов конструкции;

Работы ведутся по жесткому утвержденному графику, который находится на постоянном контроле.

Заместитель генерального директора «Роскосмоса» Дмитрий Баранов подтвердил, что график восстановления сформирован и строго выполняется. «Пилотируемая программа будет осуществляться, она сохранится», — подчеркнул он, призвав прекратить спекуляции на эту тему.

По словам председателя общественного совета при «Роскосмосе» Игоря Бармина, задача — в кратчайшие сроки смонтировать новую кабину, провести испытания и обеспечить готовность комплекса к продолжению пилотируемых запусков.

Следующими этапами станут монтаж кабины на стартовой площадке и проведение автономных испытаний.