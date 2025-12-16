Уведомления
Столкновение Земли с четырьмя планетами оказалось самым вероятным сценарием возникновения Луны
Господствующая версия возникновения Луны после столкновения Земли с неизвестной планетой не вполне объясняет состав вещества спутника, поэтому ученые ищут другие возможные сценарии его формирования. Одной из самых интересных считают мультиимпактную гипотезу: по ней, Луну породил не один, а несколько ударов крупных небесных тел по Земле. Недавно команда исследователей попыталась рассчитать, как именно это могло произойти.
Самая популярная на сегодня гипотеза возникновения Луны появилась в 1975 году. Ее авторами стали американские астрономы Уильям Хартманн и Дональд Дэвис. Они предположили, что естественный спутник Земли возник после ее столкновения с небесным телом массой примерно как Марс. Впоследствии этой гипотетической «родительнице» Луны дали имя Тейя — в честь мифической матери Селены.
Эта версия остается общепринятой, но за прошедшие десятилетия к ней накопилось много вопросов. Например, анализ лунного грунта показывает, что вещество Луны и Земли очень похоже, даже почти идентично по изотопному составу. Для этого гипотетическая Тейя должна быть практически копией нашей планеты, а это считают маловероятным: где бы она ни сформировалась, все равно исходный материал для нее должен был отличаться от «строительных кирпичиков» Земли, поскольку в зависимости от расстояния от Солнца состав окружающего его вещества заметно меняется.
В 2004 году советский и российский астрофизик Николай Горькавый предложил решение этой проблемы: он выдвинул гипотезу о том, что на самом деле Луну сформировала не одна катастрофа, а целая серия столкновений молодой Земли с крупными небесными телами. По расчетам исследователя, после каждого удара вокруг нашей планеты возникал диск обломков, в котором постепенно возникал «зародыш» Луны, а потом протолуны слились в один большой спутник. Этот сценарий обеспечивает эффективное перемешивание вещества Земли и многочисленных ударников, тем самым «усредняет» состав нашей планеты и Луны.
Недавно команда ученых из Бристольского университета и Имперского колледжа Лондона (Великобритания) попыталась уточнить самую вероятную хронологию событий, которые привели к появлению Луны. Результатами они поделились в недавней статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.org.
Астрофизики провели 12 компьютерных симуляций столкновения Земли с четырьмя небесными телами массой от 0,025 до 0,185 земной. Это примерно от четверти до 1,7 массы Марса. Как объяснили исследователи, формирование таких каменистых объектов в начале истории Солнечной системы вероятнее всего.
Они также предположили, что еще растущая Земля тогда очень быстро вращалась вокруг своей оси — один оборот совершала всего за три часа: благодаря этому центробежная сила должна была облегчать выброс обломков столкновений в околоземное пространство.
Выяснилось, что после первого удара состав возникшей возле Земли лунной «семечки» еще сильно отличался от состава планеты, но с каждым новым столкновением эта разница действительно становилась все меньше. В девяти симуляциях Луна в итоге получила массу как минимум такую же, как в реальности, или еще больше. При этом во всех сценариях она приобретает небольшое железное ядро, что тоже соответствует наблюдениям.
Один из вариантов показал особенно впечатляющий результат четырех столкновений: Луна приобрела точно свою современную массу, нынешнее ядро и сильное изотопное сходство с Землей. Правда, сама наша планета в этом сценарии получилась немного «легче», чем она есть на самом деле. Впрочем, по мнению авторов научной работы, Земля могла позднее добрать массу за счет множества падавших комет и астероидов либо, опять же, за счет обломков столкновений.
Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.
Ученые МИЭМ ВШЭ совместно с коллегами из Китая нашли способ повысить долговечность перовскитных солнечных батарей. Они решили проблему с утечкой йода из материала. Для этого в перовскит добавили молекулы четвертичного аммония, которые образуют прочную электростатическую пару с ионами йода и фиксируют их в кристалле. Теперь элементы сохраняют более 92% мощности после тысячи часов работы при 85 °C.
С каждым годом количество операций по эндопротезированию неуклонно растет. Металлические имплантаты, будучи слишком жесткими, со временем разрушают кость пациента, приводя к повторным операциям. Однако более перспективные протезы из углеродного композита накапливают при нагрузке микротрещины. Существующие методы расчета не дают врачам узнать, как это скажется на прочности всей детали, что делает неэффективным широкое внедрение таких материалов в медицину. Ученые Пермского Политеха разработали первую в мире двухуровневую компьютерную модель, способную предсказать, как микроскопические повреждения внутри угле-углеродного композита влияют на его прочность и долговечность в условиях реальной эксплуатации.
У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.
В конце 2025 года Национальные академии наук, инженерии и медицины США представили доклад, посвященный будущим пилотируемым миссиям к Марсу. В документе подробно описаны причины, по которым людям стоит отправиться на Красную планету, а также технологии, способные приблизить человечество к первой высадке.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
