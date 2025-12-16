  • Добавить в закладки
16 декабря, 08:17
Адель Романенкова
58

Столкновение Земли с четырьмя планетами оказалось самым вероятным сценарием возникновения Луны

❋ 5.3

Господствующая версия возникновения Луны после столкновения Земли с неизвестной планетой не вполне объясняет состав вещества спутника, поэтому ученые ищут другие возможные сценарии его формирования. Одной из самых интересных считают мультиимпактную гипотезу: по ней, Луну породил не один, а несколько ударов крупных небесных тел по Земле. Недавно команда исследователей попыталась рассчитать, как именно это могло произойти.

Астрономия
# космос
# мультиимпактная гипотеза
# происхождение Луны
# Тейя
Столкновение молодой Земли с гипотетической Тейей в представлении художника
Столкновение молодой Земли с гипотетической Тейей в представлении художника / © NASA/JPL-Caltech/T. Pyle

Самая популярная на сегодня гипотеза возникновения Луны появилась в 1975 году. Ее авторами стали американские астрономы Уильям Хартманн и Дональд Дэвис. Они предположили, что естественный спутник Земли возник после ее столкновения с небесным телом массой примерно как Марс. Впоследствии этой гипотетической «родительнице» Луны дали имя Тейя — в честь мифической матери Селены.

Эта версия остается общепринятой, но за прошедшие десятилетия к ней накопилось много вопросов. Например, анализ лунного грунта показывает, что вещество Луны и Земли очень похоже, даже почти идентично по изотопному составу. Для этого гипотетическая Тейя должна быть практически копией нашей планеты, а это считают маловероятным: где бы она ни сформировалась, все равно исходный материал для нее должен был отличаться от «строительных кирпичиков» Земли, поскольку в зависимости от расстояния от Солнца состав окружающего его вещества заметно меняется.

В 2004 году советский и российский астрофизик Николай Горькавый предложил решение этой проблемы: он выдвинул гипотезу о том, что на самом деле Луну сформировала не одна катастрофа, а целая серия столкновений молодой Земли с крупными небесными телами. По расчетам исследователя, после каждого удара вокруг нашей планеты возникал диск обломков, в котором постепенно возникал «зародыш» Луны, а потом протолуны слились в один большой спутник. Этот сценарий обеспечивает эффективное перемешивание вещества Земли и многочисленных ударников, тем самым «усредняет» состав нашей планеты и Луны.

Недавно команда ученых из Бристольского университета и Имперского колледжа Лондона (Великобритания) попыталась уточнить самую вероятную хронологию событий, которые привели к появлению Луны. Результатами они поделились в недавней статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.org.

Астрофизики провели 12 компьютерных симуляций столкновения Земли с четырьмя небесными телами массой от 0,025 до 0,185 земной. Это примерно от четверти до 1,7 массы Марса. Как объяснили исследователи, формирование таких каменистых объектов в начале истории Солнечной системы вероятнее всего.

Они также предположили, что еще растущая Земля тогда очень быстро вращалась вокруг своей оси — один оборот совершала всего за три часа: благодаря этому центробежная сила должна была облегчать выброс обломков столкновений в околоземное пространство.

Схема формирования Луны из обломков нескольких столкновений Земли с крупными небесными телами / © Harrison Davies et al, 2025

Выяснилось, что после первого удара состав возникшей возле Земли лунной «семечки» еще сильно отличался от состава планеты, но с каждым новым столкновением эта разница действительно становилась все меньше. В девяти симуляциях Луна в итоге получила массу как минимум такую же, как в реальности, или еще больше. При этом во всех сценариях она приобретает небольшое железное ядро, что тоже соответствует наблюдениям.

Один из вариантов показал особенно впечатляющий результат четырех столкновений: Луна приобрела точно свою современную массу, нынешнее ядро и сильное изотопное сходство с Землей. Правда, сама наша планета в этом сценарии получилась немного «легче», чем она есть на самом деле. Впрочем, по мнению авторов научной работы, Земля могла позднее добрать массу за счет множества падавших комет и астероидов либо, опять же, за счет обломков столкновений.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Адель Романова
268 статей
Окончила факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Начинала в 2002 году как корреспондент и редактор новостного вещания на различных телеканалах, позже стала автором новостей науки и технологий в сетевых изданиях.
Показать больше
Астрономия
# космос
# мультиимпактная гипотеза
# происхождение Луны
# Тейя
Популярное

15 декабря, 11:02
Игорь Байдов

Римские завоеватели подорвали здоровье британцев на несколько столетий

Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.

Археология
# бритты
# кельты
# патологии
# Рим
# Римская Британия
15 декабря, 10:59
НИУ ВШЭ

Как приручить йод: ученые нашли новый метод защиты перовскитных солнечных батарей от разрушения

Ученые МИЭМ ВШЭ совместно с коллегами из Китая нашли способ повысить долговечность перовскитных солнечных батарей. Они решили проблему с утечкой йода из материала. Для этого в перовскит добавили молекулы четвертичного аммония, которые образуют прочную электростатическую пару с ионами йода и фиксируют их в кристалле. Теперь элементы сохраняют более 92% мощности после тысячи часов работы при 85 °C.

НИУ ВШЭ
# йод
# кристаллическая решетка
# материалы
# перовскитные солнечные батареи
# солнечная батарея
# технологии
15 декабря, 09:30
ПНИПУ

Ученые научились рассчитывать «старение» углеродных протезов суставов

С каждым годом количество операций по эндопротезированию неуклонно растет. Металлические имплантаты, будучи слишком жесткими, со временем разрушают кость пациента, приводя к повторным операциям. Однако более перспективные протезы из углеродного композита накапливают при нагрузке микротрещины. Существующие методы расчета не дают врачам узнать, как это скажется на прочности всей детали, что делает неэффективным широкое внедрение таких материалов в медицину. Ученые Пермского Политеха разработали первую в мире двухуровневую компьютерную модель, способную предсказать, как микроскопические повреждения внутри угле-углеродного композита влияют на его прочность и долговечность в условиях реальной эксплуатации.

ПНИПУ
# деформация
# имплантант
# моделирование
# протезирование
# суставы
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
Комментарии

