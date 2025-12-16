  • Добавить в закладки
16 декабря, 15:39
Unitsky String Technologies Inc.
18

Инновации в сфере транспорта: как новые технологии повышают конкурентоспособность отрасли

❋ 4.6

Транспорт — один из ключевых факторов развития современной цивилизации. От эффективного перемещения людей и грузов зависит урбанизация, рост экономики и качество жизни населения. Но именно здесь возникают проблемы: дорожные сети перегружены, общественный транспорт переполнен и становится неудобным для пассажиров, а экологические требования ужесточаются год от года. Чтобы не потерять устойчивость, транспортная отрасль должна меняться, причем быстро. Белорусские инженеры предложили эффективный путь к таким переменам.

Юнибус U4-210 и Юникар U4-430 в ЭкоТехноПарке / © UST

Беларусь — хороший пример глобального тренда. Несмотря на широкую сеть дорог для автомобильного, железнодорожного и городского электротранспорта, объем пассажирских перевозок в стране с 2015 по 2022 год сократился с 2,09 миллиарда человек до 1,57 миллиарда.

Динамика перевозки пассажиров в Республике Беларусь всеми видами транспорта / © UST Inc.

Все больше людей пересаживаются в личные автомобили или пользуются такси. В 2022 году на тысячу жителей приходилось уже 323 легковых автомобиля — показатель выше, чем в России. Стремительная автомобилизация ведет к привычным, но острым и не всегда решаемым проблемам: пробкам, росту числа аварий, постоянно увеличивающейся нагрузке на дороги, ухудшению экологической обстановки и др.

Индекс объема пассажирских перевозок таксомоторным транспортом, Республика Беларусь / © UST Inc.

В то же время растет спрос на комфорт и скорость: современный городской житель больше не готов мириться с частыми пересадками, переполненным общественным транспортом и его медленным движением. На фоне этих изменений традиционные транспортные решения теряют конкурентоспособность.

Комплексы uSТ — пример новых транспортных технологий

Глобальный тренд на трансформацию транспортной отрасли — это совокупность таких факторов, как автоматизация, электрификация, экологичность, снижение энергозатрат и полное исключение человеческого фактора в управлении транспортным средством. Вместе с тем локальные рынки нуждаются в решениях, которые будут дешевле в строительстве и эксплуатации, а не превратятся в многомиллиардные мегапроекты. Для решения именно этих задач подходят транспортно-инфраструктурные комплексы uST, разработанные международной инжиниринговой компанией Unitsky String Technologies Inc.

Динамика количества легковых автомобилей и обеспеченности населения Республики Беларусь легковыми автомобилями на 1000 человек населения за период 2015-2022 гг. / © UST Inc.

Технология uST предлагает не просто новый вид транспорта, а комплексную инженерную систему. Она представляет собой рельсо-струнную эстакаду, по которой движутся полностью электрические юнимобили — транспортные средства на стальных колесах.

Ключевые инженерные преимущества технологии uST:

  • надземная эстакада. Транспорт движется над землей, что исключает пробки и вероятность возникновения ДТП;
  • противосходная система. Колеса юнимобилей не могут сойти с рельса, что повышает безопасность общественного транспорта и его пассажиров;
  • минимальный землеотвод. Для установки промежуточных опор рельсо-струнной эстакады требуется всего 0,05–0,1 гектара площади на километр, что в 30-50 раз меньше, чем для автомобильных дорог или железнодорожных путей;
  • энергоэффективность. Комплексы uST потребляют в два-три раза меньше энергии, чем традиционный железнодорожный транспорт, и в пять-семь раз меньше, чем автомобили;
  • автоматизация. Для управления юнимобилями не требуется водитель, что исключает человеческий фактор при эксплуатации и делает транспорт безопаснее;
  • долговечность. Срок службы рельсо-струнной эстакады составляет более 50 лет, а подвижного состава — более 25 лет.
Схематическое представление части комплекса uST / © UST Inc.

Такой набор характеристик показывает, что технология uST оптимально подходит для решения самых разных задач, включая те, для которых применение традиционных транспортных систем обходится слишком дорого. 

Фактор конкурентоспособности 

Современные города сталкиваются с двумя главными проблемами: как перевозить больше людей быстрее и безопаснее и как делать это, тратя меньше ресурсов. Именно здесь инженерные решения, подобные комплексам uST, становятся стратегическим фактором конкурентоспособности транспортной отрасли. Для государства это возможность модернизировать транспортную систему без гигантских капитальных вложений, а для городов — способ вернуть пассажиров в общественный транспорт и повысить мобильность населения.

Демонстрационно-испытательный центр «ЭкоТехноПарк» (Марьина Горка, Беларусь), 2020 год / © UST Inc.

В научной работе белорусских инженеров подчеркивается: конкурентоспособность современной транспортной отрасли определяется не только техническими характеристиками, но и уровнем организационно-технического развития — тем, что в индустрии называют smart-competencies.

Это включает в себя цифровизацию управления, энергоэффективность, снижение себестоимости перевозок, экологическую безопасность, надежность и устойчивость технологий.

Передовые решения как новая точка роста

Транспортные решения uST не только испытаны на тестовых полигонах в Беларуси и ОАЭ, но и находят коммерческое применение. Так, уже построен транспортно-инфраструктурный комплекс «Юнилайт» в экопарке под Минском, строится комплекс для белорусского санатория. Их ключевая особенность — сочетание высокой технологичности и низких капитальных и эксплуатационных затрат.

Эти системы могут стать основой для формирования нового рынка транспортных услуг — более безопасного, экологичного и экономически устойчивого. Таким образом, передовые инженерные разработки перестают быть «дополнением» к традиционному транспорту — они становятся его новым вектором развития и фактором конкурентоспособности.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Unitsky String Technologies Inc.
63 статей
Международная инжиниринговая компания, которая разрабатывает, проектирует, тестирует и эксплуатирует транспортно-инфраструктурные комплексы в эстакадном исполнении. Головной офис компании находится в Минске. UST Inc. располагает двумя демонстрационно-испытательными центрами – в Беларуси и Объединённых Арабских Эмиратах, производственным комплексом и конструкторскими бюро. Компания аккредитована в качестве научной организации в Национальной академии наук Беларуси и Государственном комитете по науке и технологиям, получила более 200 международных патентов на изобретения, промышленные образцы, товарные знаки.
Показать больше
