15 декабря, 11:02
Игорь Байдов
Римские завоеватели подорвали здоровье британцев на несколько столетий

Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.

Римская Британия
Реконструкция площади города Вроксетера в Римской Британии / © Ivan Lapper, English Heritage, Heritage Images, Getty Images

В 43 году римские легионы императора Клавдия вторглись в Британию и покорили бриттов — группу кельтских племен, населявших центральную и южную части острова. Римлянам удалось установить контроль над большей частью территории, которая стала римской провинцией Британия. 

Завоеватели принесли с собой свою инфраструктуру. На территории современной Англии выросли города с каменными форумами и базиликами, связанные сетью мощеных дорог. Появились общественные бани, системы водоснабжения и канализации. Казалось, что все эти «дары» должны были улучшить качество жизни, снизить смертность и повысить уровень благосостояния местного населения. Но это не так. 

Археологические данные последних лет показали, что переход к римскому укладу жизни сопровождался стрессом и ухудшением условий жизни для определенных групп. Часть показателей здоровья начала улучшаться только после ослабления римского контроля в начале V века. 

Однако долгое время не удавалось понять, какие слои общества пострадали сильнее всего и в чем это выражалось. Чтобы разобраться в причинах, исследователи обратились не к хроникам, а к человеческим останкам. 

Ученых заинтересовали дети и женщины репродуктивного возраста. Эти группы быстрее всего реагируют на плохие условия жизни — нехватку еды, болезни, грязную среду. Иными словами, их здоровье служит надежным индикатором общего благополучия общества.

Британский антрополог Ребекка Питт (Rebecca Pitt) из Редингского университета вместе с коллегами изучила 646 скелетов людей, найденных на 24 археологических памятниках в центральной и южной частях Англии. Из них 372 принадлежали детям, не достигшим возраста 3,5 года. Еще 274 скелета — женщинам от 18 до 45 лет.

Останки датировали примерно с IV века до нашей эры по IV век нашей эры. То есть это поздний железный век (до прихода римлян), период римского владычества и время, когда завоеватели стали покидать остров. 

Питт и ее коллеги определяли возраст взрослых по строению таза (с годами его кости меняются предсказуемым образом), детей — по состоянию и развитию зубов.

Обычно специалисты изучают либо взрослых, либо детей по отдельности. В таком случае видно, например, что у взрослых были какие-то конкретные болезни или что дети часто умирали рано, но непонятно, как эти факты взаимосвязаны между собой. Питт сделала иначе. Она не просто собрала данные по разным людям, а специально связала женщин и детей в одну группу анализа. 

Если у женщин из одного конкретного сообщества видно истощение, следы болезней или нехватки витаминов, а у детей из того же сообщества — задержка роста, рахит и другие проблемы, это говорит о системной беде, а не о случае отдельной семьи.

Именно поэтому анализ женщин и детей дает более целостное понимание того, как жило общество при римской власти и почему последствия этого периода ощущались на протяжении нескольких поколений. 

Методика исследования включала макроскопический анализ костей и зубов. Специалисты искали специфические поражения, следы переломов и другие аномалии, которые могут указывать на хронические заболевания: туберкулез, остеомиелит (воспаление костной ткани), серьезные заболевания зубов. Кроме того, ученые применили рентгенографию. Этот метод помог заглянуть внутрь костной ткани и выявить нарушения в ее структуре и развитии. Такие нарушения часто вызваны длительным недоеданием или дефицитом витаминов C и D.

Когда специалисты собрали все данные воедино, выяснилась важная деталь. С приходом Рима бритты действительно стали чаще болеть, однако последствия римской оккупации проявились на здоровье местного населения не везде одинаково. Чаще всего от болезней страдали люди в крупных городских центрах, игравших роль административных узлов империи. В этом исследовании такими городами стали Venta Belgarum (современный Уинчестер) и Corinium Dobunnorum (современный Сайренсестер).

Среди взрослых жителей римских городов следы болезней нашли у 81 процента людей. Для сравнения: у людей железного века, обитавших на тех же землях до завоевания, этот показатель составил 62 процента. При этом здоровье жителей сельских римских поселений почти не отличалось от здоровья их предков из железного века.

Но самый драматичный контраст показали данные по детям. Лишь 26 процентов детей, живших в Британии до прихода римлян, имели следы патологий в костях. В римскую эпоху в сельской местности этот показатель подскочил до 41 процента, а в римских городах он достиг катастрофических 61 процента. То есть больше половины городских детей страдали от болезней, оставивших отметины на их костях.

патологии ребенка
Патологии ребенка римского периода. a) Уплощение головок плечевых костей — возможный признак дефицита витамина D (рахита); b) Cribra orbitalia (пористость костной ткани глазниц) — часто связывается с анемией; c) Неспецифическое воспаление (видно на дистальном отделе бедренной кости); d) Костные наросты на больших крыльях клиновидной кости — возможный симптом дефицита витамина C (цинги); e) Гипоплазия эмали молочных резцов, проявляющаяся в виде горизонтальных бороздок (линий Гарриса) — маркер стресса или болезней в период формирования зубов; f) Очаги разрушения костной ткани на проксимальной головке лучевой кости — возможное проявление туберкулеза / © Rebecca Pitt

«У городских детей мы часто фиксировали признаки рахита. Это прямое свидетельство острого дефицита витамина D. Они не получали его в достатке ни от солнечного света, ни, вероятно, от пищи», — пояснила Питт.

Что же превратило римские города, символы прогресса, в опасные для жизни места? Авторы научной работы назвали несколько взаимосвязанных причин. Во-первых, римляне принесли с собой новые патогены — возбудители болезней, к которым у местного населения не было иммунитета. 

Во-вторых, до римского владычества люди на острове в основном жили в более рассредоточенных поселениях. При римлянах многие переехали в города. Там стало теснее и грязнее — это быстрее приводило к эпидемиям, нехватке пищи у бедных слоев и повышенной детской смертности. 

В-третьих, римское общество имело жесткую классовую иерархию. Доступ к качественной пище, чистой воде и лучшим условиям жизни был привилегией элиты. Большинство же горожан жили в тесноте, в антисанитарных условиях, их рацион был скуден и несбалансирован.

На этом фоне отдельные удобства вроде бань или водопровода почти ничего не меняли для местного населения. Даже если где-то в городе существовали такие улучшения, они не могли компенсировать то, что человек ежедневно дышал грязным воздухом, плохо ел и жил в тесноте и грязи.

Постоянный вред оказался сильнее редкой пользы. Поэтому общее состояние здоровья ухудшалось, несмотря на признаки прогресса.

Самое важное — эти условия длились годами и десятилетиями. Они не исчезли за одно поколение. Дети росли в плохой среде, болели с раннего возраста, их организм развивался неправильно. Повзрослев, эти люди сами становились родителями, уже имея подорванное здоровье. В итоге проблемы передавались дальше — от поколения к поколению.

Научная работа опубликована в журнале Antiquity.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
