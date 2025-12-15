Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Древние растения научились нагревать шишки для привлечения насекомых за миллионы лет до появления цветов
Международная группа биологов обнаружила, что задолго до того, как растения начали привлекать опылителей яркими красками и ароматами, они использовали «невидимый свет» — тепловое излучение. Исследование древних саговников и жуков помогло доказать существование коммуникационного канала, основанного на инфракрасных сигналах, который доминировал в мезозойскую эру.
Саговники (Cycadales) — одна из древнейших групп семенных растений, опыляемых жуками вот уже 200 миллионов лет, еще со времен динозавров. Известно, что их репродуктивные органы (шишки) способны нагреваться, но ранее считалось, что это нужно для испарения запаха, привлекающего опылителей, или просто для защиты от холода. Авторы новой научной работы, опубликованной в журнале Science, предположили, что само тепло служит навигационным маяком.
Ученые провели серию экспериментов с саговниками рода Zamia и их опылителями — жуками-долгоносиками Rhopalotria furfuracea. Тепловизионная съемка показала, что шишки нагреваются по строгому циркадному ритму: днем температура повышается у мужских растений, а ближе к вечеру, примерно через три часа, — у женских. Растения работают как биологические печи, сжигая крахмал в митохондриях, чтобы поднять свою температуру более чем на 10 °C выше окружающей среды.
Чтобы доказать, что жуки летят именно на тепло, исследователи создали 3D-модели шишек. В экспериментах, исключающих влияние запаха и тактильных ощущений, насекомые безошибочно выбирали нагретые муляжи, игнорируя холодные. Более того, жуки перелетали с остывающих «мужских» моделей на нагревающиеся «женские», что в природе обеспечивает перенос пыльцы.
Анализ анатомии насекомых позволили выявить в их усиках специализированные сенсоры. Молекулярные биологи нашли ген TRPA1, кодирующий белок-терморецептор. Примечательно, что этот же механизм используют комары и гремучие змеи для поиска теплокровных жертв. Блокировка этого рецептора делала жуков «слепыми» к тепловым сигналам растений.
Исследователи полагают, что в эпоху динозавров инфракрасная коммуникация была основным способом общения растений и насекомых. Однако примерно 50-100 миллионов лет назад произошла глобальная смена стратегий. В меловом периоде появились и развились цветковые растения и их опылители (пчелы, бабочки), обладающие хорошим цветовым зрением. Производство цветных пигментов оказалось энергетически выгоднее, чем постоянный нагрев, поэтому «тепловые маяки» уступили место пестрому разнообразию цветов.
В конце 2025 года Национальные академии наук, инженерии и медицины США представили доклад, посвященный будущим пилотируемым миссиям к Марсу. В документе подробно описаны причины, по которым людям стоит отправиться на Красную планету, а также технологии, способные приблизить человечество к первой высадке.
Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.
На Красной планете ученые нашли предполагаемую «каменную летопись» древних приливов. Эту запись могла оставить не существующая сегодня сила — гравитация луны, которая когда-то красовалась в марсианском небе и управляла «ритмом» морей.
В конце 2025 года Национальные академии наук, инженерии и медицины США представили доклад, посвященный будущим пилотируемым миссиям к Марсу. В документе подробно описаны причины, по которым людям стоит отправиться на Красную планету, а также технологии, способные приблизить человечество к первой высадке.
Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.
У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
15 Апреля, 2014
Захватывающие биомиметические самолеты
14 Июня, 2016
Чужой, хищник и куры-убийцы
8 Августа, 2014
Гости из будущего: эсминцы и фрегаты
28 Октября, 2023
Откуда ИИ знает то, что никто ему не говорил
12 Сентября, 2015
Топ самых совершенных роботов
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии