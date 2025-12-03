О мероприятии

Космонавтика — удовольствие не из дешевых. Доставка всего лишь литра воды или килограмма хлеба на Международную космическую станцию обходится примерно в 25 тысяч долларов. Почему же до сих пор не появился дешевый космический транспорт? Почему современные ракеты работают совсем не так, как предсказывали Ньютон и Циолковский? Как человеческие ограничения сдерживают развитие космонавтики? Почему полеты в космос по-прежнему сопряжены с большим риском? Можно ли сделать космос доступным, а путешествия туда — безопасными и комфортными? Что ждет человека на Луне и Марсе? Ответы на эти и многие другие вопросы даст астроном, кандидат физико-математических наук Сурдин Владимир Георгиевич.

