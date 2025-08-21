Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Китае впервые заметили в воздухе секретный БПЛА, напоминающий стелс-бомбардировщик B-2

В социальных сетях появилось новое изображение, на котором в полете над Китаем запечатлен довольно крупный малозаметный летательный аппарат, построенный по аэродинамической схеме «летающее крыло» и сопоставимый по размерам с американским стелс-бомбардировщиком B-2.

Новый большой китайский БПЛА, построенный по аэродинамической схеме «летающее крыло», в воздухе / © Clash Report / Х

Хотя однозначно идентифицировать аппарат пока не удается, журналисты издания The War Zone отметили, что по облику он во многом напоминает неизвестный военный беспилотник, который в июне этого года спутники зафиксировали на секретном аэродроме Малан в китайской провинции Синьцзян.

На новом изображении китайского аппарата в полете видна его задняя часть с выпущенным шасси. С этого ракурса заметно, что корпус, представляющий собой комбинацию крыла и фюзеляжа, включает широкую центральную часть с уплощенным верхом. Форма этой центральной секции указывает на двухмоторную конструкцию с щелевыми выхлопными соплами, хотя низкое разрешение снимка не позволяет рассмотреть детали.