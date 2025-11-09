Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Крупнейшие производители яблок в мире

Мировой аппетит к яблокам продолжает расти — и в центре этого «фруктового бума» находится Китай. Согласно недавним данным о крупнейших производителях яблок, только Китай в 2024 году собрал около 48 миллионов тонн — поразительный объем, делающий его безоговорочным лидером среди всех стран мира.

Крупнейшие производители яблок в мире / © World Visualized

Для сравнения: в инфографике выше приводятся данные о производстве в других регионах — Европейский союз выращивает около 11,1 миллиона тонн, США — примерно 4,9 миллиона, Турция — около 4,2 миллиона, Индия — около 2,5 миллионов, а Россия — 1,6 миллиона тонн.

Почему это важно?

Эти цифры ясно показывают, насколько мощные позиции занял Китай на мировом рынке яблок, и свидетельствуют о возможных изменениях в глобальных потоках торговли фруктами. В Китае устойчиво высокие объемы урожая обеспечиваются за счет новых высокоурожайных сортов и современных методов ведения садоводства — даже несмотря на сокращение старых садов или укрупнение хозяйств.

Тем временем другие крупные производители сталкиваются с трудностями. Так, урожай яблок в странах ЕС, в 2025 году снизится более чем на миллион тонн из-за проблем с опылением и весенних заморозков.

Эти процессы разворачиваются на фоне более широких мировых тенденций: смены вкусов потребителей, роста спроса на здоровые свежие продукты и проблем в цепочках поставок, связанных с торговой политикой. Например, по мере того как Китай наращивает собственное производство, его потребность в импортных яблоках и других фруктах может измениться, что скажется на экспортерах по всему миру.

С учетом растущих климатических рисков — таких как засухи, заморозки и погодные аномалии, — производство яблок также подвержено угрозам. В своем отчете Служба внешней сельскохозяйственной информации Министерства сельского хозяйства США (USDA) подчеркивает: хотя глобальный объем производства яблок в 2025 году, по прогнозам, останется на уровне около 84 миллионов тонн, потери в одних регионах будут компенсироваться приростом в других.