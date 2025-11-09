  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Андрей Привалов
Андрей Привалов
9 ноября, 09:55
Рейтинг: +21
Посты: 112

Крупнейшие производители яблок в мире

Мировой аппетит к яблокам продолжает расти — и в центре этого «фруктового бума» находится Китай. Согласно недавним данным о крупнейших производителях яблок, только Китай в 2024 году собрал около 48 миллионов тонн — поразительный объем, делающий его безоговорочным лидером среди всех стран мира.

Сообщество
# статистика
# финансы
# экономика
# яблоки
Крупнейшие производители яблок в мире / © World Visualized 
Крупнейшие производители яблок в мире / © World Visualized 

Для сравнения: в инфографике выше приводятся данные о производстве в других регионах — Европейский союз выращивает около 11,1 миллиона тонн, США — примерно 4,9 миллиона, Турция — около 4,2 миллиона, Индия — около 2,5 миллионов, а Россия — 1,6 миллиона тонн.

Почему это важно?

Эти цифры ясно показывают, насколько мощные позиции занял Китай на мировом рынке яблок, и свидетельствуют о возможных изменениях в глобальных потоках торговли фруктами. В Китае устойчиво высокие объемы урожая обеспечиваются за счет новых высокоурожайных сортов и современных методов ведения садоводства — даже несмотря на сокращение старых садов или укрупнение хозяйств.

Тем временем другие крупные производители сталкиваются с трудностями. Так, урожай яблок в странах ЕС, в 2025 году снизится более чем на миллион тонн из-за проблем с опылением и весенних заморозков.

Эти процессы разворачиваются на фоне более широких мировых тенденций: смены вкусов потребителей, роста спроса на здоровые свежие продукты и проблем в цепочках поставок, связанных с торговой политикой. Например, по мере того как Китай наращивает собственное производство, его потребность в импортных яблоках и других фруктах может измениться, что скажется на экспортерах по всему миру.

С учетом растущих климатических рисков — таких как засухи, заморозки и погодные аномалии, — производство яблок также подвержено угрозам. В своем отчете Служба внешней сельскохозяйственной информации Министерства сельского хозяйства США (USDA) подчеркивает: хотя глобальный объем производства яблок в 2025 году, по прогнозам, останется на уровне около 84 миллионов тонн, потери в одних регионах будут компенсироваться приростом в других.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
09 Ноя
Бесплатно
Выучить нельзя забыть: как работает наша память
ВДНХ
Москва
Лекция
10 Ноя
650
Самое раннее первобытное искусство (палеолит)
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
11 Ноя
900
Собакообразные хищники: от стайных охотников до морских адаптаций
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
11 Ноя
600
Лишайники в экосистеме
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
11 Ноя
750
Династическая война XV в. и формирование Российского государства при Иване III
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
12 Ноя
600
Уникальная Солнечная система
Московский Планетарий
Москва
Лекция
12 Ноя
1000
Как хоронили людей в палеолите
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
12 Ноя
Бесплатно
Откуда астрономы это знают?
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
13 Ноя
Бесплатно
«Запрещенная» химия, или как школьные двоечники оказались правы
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» вроде Оумуамуа или нынешнего 3I/ATLAS летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
7 ноября, 08:15
Юлия Трепалина

Ученые увидели опасность для природы и людей в фейковых ИИ-видео с дикими животными

Испанские исследователи проанализировали популярные в соцсетях фото и видео с дикими животными, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта. Специалисты пришли к выводу, что такого рода реалистичные, но фейковые материалы способны навредить как людям, так и животному миру, поскольку они вводят в заблуждение и подрывают усилия по сохранению дикой природы.

Биология
# видео
# дикая природа
# дикие животные
# соцсети
# фейки
7 ноября, 17:56
МГППУ

Межнациональные браки: как языковой барьер и религия повлияли на русскоязычных жен норвежцев и эмиратцев

Женщины из России и стран СНГ иногда вступают в браки с иностранцами. Такие межнациональные союзы предполагают сосуществование различных культур в одной семье, что может привести как к взаимному обогащению культурного опыта и расширению кругозора, так и к определенным конфликтам и недопониманиям. Психологи из Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) провели исследование, посвященное восприятию культурных различий русскоговорящими женщинами, состоящими в межкультурных браках с норвежцами или жителями Объединенных Арабских Эмиратов.

МГППУ
# брак
# Норвегия
# ОАЭ
# Психология
# религия
# свадьба
# традиция
# языковой барьер
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» вроде Оумуамуа или нынешнего 3I/ATLAS летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
5 ноября, 14:23
Юлия Трепалина

Ученые раскрыли секрет суперспособности людей запоминать и узнавать лица

Некоторые исключительно хорошо узнают ранее увиденные незнакомые лица. Такие свидетели не раз помогали раскрывать преступления. Психологи из Австралии, изучающие этот тип людей, которых они назвали «суперузнавателями», в новом исследовании привлекли искусственный интеллект, чтобы разобраться, в чем секрет суперспособности.

Психология
# искусственный интеллект
# нейросети
# память на лица
# распознавание лиц
# способность
6 ноября, 14:04
Илья Гриднев

Древнейший город майя оказался ритуальной картой Вселенной

Гигантский комплекс Агуада-Феникс в Мексике, древнейшее монументальное сооружение в зоне расселения майя, был построен как модель Вселенной. На это указали его общая планировка и найденный в центре ритуальный тайник с цветными пигментами, расположенными по сторонам света.

Археология
# майя
# Мезоамерика
# ритуалы
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

    8 ноября, 18:29

  2. Палеонтологи смоделировали совокупление утконосых динозавров

    8 ноября, 11:21

  3. Межнациональные браки: как языковой барьер и религия повлияли на русскоязычных жен норвежцев и эмиратцев

    7 ноября, 17:56

  4. Под антарктическими льдами: искусственный интеллект научили обнаруживать и классифицировать океанические вихри

    7 ноября, 17:13
Выбор редакции

Атом через 100 лет: как ядерная энергия изменит будущее человечества

31 октября, 13:25

Последние комментарии

А. К.
29 минут назад
Алексей, ну в Китае сейчас не хуже ветровые системы. А вообще южные регионы отлично и на солнечной энергии выезжают особенно по современным

Новая крупнейшая в мире ветряная морская электростанция обеспечит энергией шесть миллионов домов

Николай Иллеалайф
40 минут назад
Вселенная недоработана и не полностью понимаема и описываема, в ней есть баги, так что всё в порядке, действительно идеальная вселенная была бы

Матрицы не существует: новое исследование полностью опровергает теорию симуляции

Виталий Вершинин
53 минуты назад
ром, чем вам Шанхай нехорош? По сравнению с Шанхаем, Лихтенштейн - деревня.

Рейтинг самых богатых стран мира в 2025 году

Алексей Янов
55 минут назад
Для этого вам стоит сначала обратиться к GE для получения согласия на поставки оборудования. Особенно в Крым.

Новая крупнейшая в мире ветряная морская электростанция обеспечит энергией шесть миллионов домов

Виталий Вершинин
55 минут назад
Violet, рейтинг Москвы , таки, есть: по покупательной способности среди мегаполисов Москва уступает только Нью Йорку

Рейтинг самых богатых стран мира в 2025 году

Владимир Патраков
56 минут назад
У человека примитивное мышление животного самого нижнего уровня и то что есть какие-то исключительные личности которые что-то изобретают не

Ученые увидели опасность для природы и людей в фейковых ИИ-видео с дикими животными

Галина Шаля
1 час назад
Этот корабль запущен много лет назад. Корабль - робот. У него заданная траектория полета.Заданная цель. Он обнаружил нас и действует по протоколу. И

NASA активирует протокол планетарной защиты для межзвездной кометы 3I/ATLAS — так ли это?

Максим Конев
2 часа назад
Ярослав, хохла видно издалека, потому что подписывается "Путин" и несет всякую чепуху.

NASA активирует протокол планетарной защиты для межзвездной кометы 3I/ATLAS — так ли это?

Kurbanali Khaydarovich
3 часа назад
Один из признаков приближения Судного дня, дня Справедливости и Воздояния

Будущее самое высокое здание в мире, Jeddah Tower, преодолело отметку в 300 метров

Jaxon Crosby
3 часа назад
Иван, они и готовят, это всё обман, что бы ядерку на РФ и Китай сбросить.

NASA активирует протокол планетарной защиты для межзвездной кометы 3I/ATLAS — так ли это?

Ingwar Magn
4 часа назад
Дина, И представьте да, учёным было бы очень интересно пообщаться с муравьями.

NASA активирует протокол планетарной защиты для межзвездной кометы 3I/ATLAS — так ли это?

Максим Лобков
6 часов назад
Андромеда прилетит раньше, чтоб посмотреть на Млечный Путь.)

NASA активирует протокол планетарной защиты для межзвездной кометы 3I/ATLAS — так ли это?

Максим Лобков
6 часов назад
Раман, Аха, такая же плоская, как отдельные мысли некоторых людей...

NASA активирует протокол планетарной защиты для межзвездной кометы 3I/ATLAS — так ли это?

Seva
7 часов назад
Дина, а разве у нас муравьи на контакт идут ? ваше сравнение некорректно

NASA активирует протокол планетарной защиты для межзвездной кометы 3I/ATLAS — так ли это?

Vasily Berezin
9 часов назад
нет ума - строй дома

Будущее самое высокое здание в мире, Jeddah Tower, преодолело отметку в 300 метров

Elusive Joe
9 часов назад
Не парьтесь, если эту штуку не остановили миллиарды километров, то и земные технологии не остановят =)

NASA активирует протокол планетарной защиты для межзвездной кометы 3I/ATLAS — так ли это?

Elusive Joe
9 часов назад
В России тоже много ветренных мест, нам бы тоже развивать ветроэнергетику! Особенно в Крыму, где электричества не хватает, а спрос растёт с каждым

Новая крупнейшая в мире ветряная морская электростанция обеспечит энергией шесть миллионов домов

Игорь Коняшов
9 часов назад
Александр, Знакомая тема: "лучше раздать деньги беременным пенсионерам"))

Атом через 100 лет: как ядерная энергия изменит будущее человечества

Ivan Osipov
9 часов назад
Не переживайте вы им не интересны, если речь об этих) Да и планета земля ценности не представляет. Переться хз откуда, что бы что аннексировать

NASA активирует протокол планетарной защиты для межзвездной кометы 3I/ATLAS — так ли это?

Вася Петров
10 часов назад
vitaliy268512,большинство из долгов в нац валюте. ну напечатают они денег и отдадут.

Рейтинг самых богатых стран мира в 2025 году

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно