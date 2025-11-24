Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Лидеры восстановления: какие страны озеленили планету больше всего за 10 лет

Леса, выполняющие роль «зеленых легких» планеты, поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Кроме того, они формируют собственные экосистемы и циклы движения воды, оказывая влияние на территории за тысячи километров. В то время как за последние десятилетия Амазония потеряла миллионы гектар леса, ряд стран активно реализуют программы лесовосстановления.

Инфографика: страны — лидеры по приросту лесов за последние 10 лет / © Visual Capitalist

Новая инфографика, основанная на данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) показывает, какие страны лидируют по приросту лесных площадей с 2015 года.

С 1970-х годов Китай в рамках инициативы «Великая зеленая стена» высадил тысячи, если не миллионы деревьев. Эту программа разработали для того, чтобы остановить наступление песков пустынь Гоби и Такла-Макан на города. Хотя проект, который планируется завершить к 2050 году, демонстрирует неоднозначные результаты (включая низкую приживаемость деревьев в отдельных регионах), с 2015 года чистый прирост лесных площадей в стране составил 1,7 миллиона гектар.

Россия занимает второе место в мире с приростом в 942 000 гектар за десятилетие. Этой тенденции способствуют национальные политические меры, направленные на ускорение роста лесных площадей, запущенные с 2018 года.

Индия также реализует амбициозные национальные цели по лесовосстановлению. В рамках своих климатических обязательств страна планирует восстановить 26 миллионов гектаров леса к 2030 году. С 2015 года чистый прирост лесного покрова здесь составил 191 000 гектар, что является третьим показателем в мире.