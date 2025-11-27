Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китай впервые развернет человекоподобных роботов Walker S2 на границе с Вьетнамом

Компания UBTech Robotics подписала соглашение на 264 миллиона юаней (около трех миллиардов рублей) о внедрении человекоподобных роботов на пограничных пунктах в автономном районе Гуанси. Поставки начнутся в декабре текущего года.

Роботы Walker S2 / © UBTech

Соглашение заключено с центром робототехники в Фанчэнгане — приморском городе, граничащем с Вьетнамом. В рамках проекта будут развернуты роботы Walker S2, представленные в июле и заявленные как первые в мире машины, способные полностью автономно заменять собственные аккумуляторы. Это один из крупнейших примеров внедрения человекоподобных роботов в государственные структуры Китая.

Пилотная программа предусматривает размещение роботов Walker S2 на пограничных контрольно-пропускных пунктах, где они будут направлять путешественников, регулировать поток людей, помогать в патрулировании и выполнять логистические задачи.

Робот Walker S2, созданный китайской компанией UBTECH, имеет рост 162 сантиметра и вес 43 килограмма. Он работает от 48-вольтовой литиевой батареи в двухаккумуляторной системе и способен функционировать от двух до четырех часов (в зависимости от типа деятельности), прежде чем разрядится. Полная зарядка аккумулятора занимает 90 минут.

Одно из ключевых преимуществ модели — система автономной замены батарей. По данным UBTech, робот может заменить разряженный аккумулятор на полностью заряженный примерно за три минуты, что обеспечивает почти круглосуточную работу без участия человека.

Компания планирует поставить 500 роботов до конца года, увеличить производство в десять раз в следующем году и выйти на выпуск 10 000 единиц ежегодно к 2027 году.

В Китае робототехника активно развивается и в других сферах — здравоохранении и уходе за пожилыми, городской уборке, управлении дорожным движением, обеспечении общественной безопасности, а также в автоматизированных системах доставки через метро и беспилотники. Пограничный контроль становится еще одной отраслью, на которую все сильнее влияет стремление Китая к развитию воплощенного искусственного интеллекта.