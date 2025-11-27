Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Китай впервые развернет человекоподобных роботов Walker S2 на границе с Вьетнамом
Компания UBTech Robotics подписала соглашение на 264 миллиона юаней (около трех миллиардов рублей) о внедрении человекоподобных роботов на пограничных пунктах в автономном районе Гуанси. Поставки начнутся в декабре текущего года.
Соглашение заключено с центром робототехники в Фанчэнгане — приморском городе, граничащем с Вьетнамом. В рамках проекта будут развернуты роботы Walker S2, представленные в июле и заявленные как первые в мире машины, способные полностью автономно заменять собственные аккумуляторы. Это один из крупнейших примеров внедрения человекоподобных роботов в государственные структуры Китая.
Пилотная программа предусматривает размещение роботов Walker S2 на пограничных контрольно-пропускных пунктах, где они будут направлять путешественников, регулировать поток людей, помогать в патрулировании и выполнять логистические задачи.
Робот Walker S2, созданный китайской компанией UBTECH, имеет рост 162 сантиметра и вес 43 килограмма. Он работает от 48-вольтовой литиевой батареи в двухаккумуляторной системе и способен функционировать от двух до четырех часов (в зависимости от типа деятельности), прежде чем разрядится. Полная зарядка аккумулятора занимает 90 минут.
Одно из ключевых преимуществ модели — система автономной замены батарей. По данным UBTech, робот может заменить разряженный аккумулятор на полностью заряженный примерно за три минуты, что обеспечивает почти круглосуточную работу без участия человека.
Компания планирует поставить 500 роботов до конца года, увеличить производство в десять раз в следующем году и выйти на выпуск 10 000 единиц ежегодно к 2027 году.
В Китае робототехника активно развивается и в других сферах — здравоохранении и уходе за пожилыми, городской уборке, управлении дорожным движением, обеспечении общественной безопасности, а также в автоматизированных системах доставки через метро и беспилотники. Пограничный контроль становится еще одной отраслью, на которую все сильнее влияет стремление Китая к развитию воплощенного искусственного интеллекта.
Гамма-излучение, зафиксированное гамма-телескопом «Ферми», по мнению исследователя, может объясняться только распадом вимпов, частиц темной материи, в существовании которых множество других физиков уже разуверились. Если независимые проверки подтвердят открытие, это может существенно изменить космологическую картину мира.
Что стало настоящим фундаментом власти — умение обрабатывать землю или контроль над некоторыми культурными растениями? Авторы нового исследования пришли к выводу, что появление первых крупных сообществ и государств зависело не от земледелия в целом, а от выращивания определенных злаков. Эти культуры было легко хранить и, еще важнее, невероятно просто облагать налогом, что и дало толчок появлению цивилизации.
Чтобы охотиться при температурах ниже нуля, пауки рода Clubiona выработали особые белки-антифризы. Изучив членистоногих, собранных в грушевых садах неподалеку от города Брно (Чехия), ученые раскрыли молекулярный механизм, позволяющий этим паукам не впадать в зимнюю спячку.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
Так называемые зумеры и альфа, несмотря на молодой возраст, уже формируют ключевые поведенческие и потребительские тренды. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему обозначение поколений начали с конца алфавита, как альфа и зумеры отличаются в способности к терпеливости, совмещении цифрового и реального «Я», подходу к профессиональной деятельности и отношении к финансам, какое мышление пришло на смену клиповому и как использование искусственного интеллекта повлияет на авторитет родителей.
Коллектив российских ученых из МИРЭА — Российского технологического университета, Центра фотоники двумерных материалов МФТИ, Института металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН и ряда других ведущих научных центров провел глубокое исследование кристаллической структуры широко используемых пьезоэлектрических материалов на основе цирконата-титаната свинца. Используя метод рентгеноструктурного анализа, исследователи впервые смогли в деталях установить, как небольшие химические добавки кардинально меняют фазовый состав керамики и напрямую определяют ее электрофизические характеристики. Это открывает путь к целенаправленному дизайну «умных» материалов с заранее заданными свойствами для передовой электроники и сенсорики.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Ученые открыли новый, ранее неизвестный способ передвижения бактерий по поверхностям, для которого не нужны жгутики. Эти микроорганизмы на краю колонии переваривают сахара, выделяют метаболиты и создают осмотическое давление. Оно вызывает микроскопическое «цунами», и на нем бактерии катятся вперед.
