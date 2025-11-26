Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Blue Origin назначила дебютный запуск лунного модуля на начало 2026 года
Blue Origin завершает год на высокой ноте. Частная космическая компания Джеффа Безоса в этом месяце успешно запустила ракету New Glenn и впервые удачно посадила ее первую ступень. А недавно официально представила свой лунный посадочный модуль Mark 1 (MK1).
Примечательно, что запуск аппарата к Луне намечен уже на начало 2026 года. Он должен совершить посадку в районе кратера Шеклтон на южном полюсе Луны в автоматическом режиме.
Если миссия окажется успешной, это будет триумф, ведь компания впервые в своей истории совершит лунную посадку — и сделает это раньше SpaceX. Это событие стало бы серьезным стратегическим преимуществом, особенно с учетом того, что задержки в программе Starship тормозят темпы NASA.
Более того, как сообщило издание Interesting Engineering, NASA уже всерьез рассматривает замену Starship HLS альтернативными решениями. Это открывает реальную возможность того, что именно Blue Origin доставит астронавтов миссии «Артемида III» на поверхность Луны.
Миссия «Артемида III» пережила ряд переносов и сейчас запланирована на 2028 год. Это будет первая высадка людей на Луне со времен «Аполлона-17» (1972). Но теперь все серьезнее звучат опасения, что Китай опередит NASA в возвращении на Луну. Starship HLS испытывает задержки из-за сложной технологии дозаправки на орбите, а NASA активно изучает альтернативы — и это усиливает позицию Blue Origin.
Конечно, все эти перспективы остаются пока в сфере «если». Недавние события показывают, насколько сложной задачей является мягкая посадка на Луну. Например, аппарат Odysseus компании Intuitive Machines сел на бок, а российская «Луна-25» разбилась в 2023 году.
По словам Безоса, MK1 имеет высоту более восьми метров. Это делает его меньше будущего варианта MK2, но крупнее лунного модуля «Аполлон». Размер имеет значение: астронавтам «Артемиды» предстоит провести на Луне около недели — намного дольше, чем рекордные 72 часа экипажа «Аполлона-17». Однако увеличение высоты увеличивает и риск опрокидывания при посадке.
Для первой миссии MK1 — Blue Moon Pathfinder — Blue Origin должна протестировать и подтвердить работу ключевых систем: двигателей, электроники и навигации. На борту также будет аппарат NASA SCALPSS, предназначенный для изучения взаимодействия пылевого шлейфа посадочных двигателей с поверхностью Луны.
MK1 разработан для запуска ракетой New Glenn. Он способен доставлять до 3,3 тонн полезной нагрузки на поверхность Луны.
