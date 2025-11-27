Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Стартап предложил «блокировать» Солнце, чтобы замедлить глобальное потепление
Стартап предложил технологию блокировки солнца и отключения термостата Земли. Однако не все эксперты считают идею безопасной.
Как сообщает Politico, американско-израильский стартап из 25 человек разрабатывает технологию, которая позволит «блокировать» Солнце для замедления глобального потепления. Компания Stardust Solutions создала особую отражающую частицу. Также стартап работает над технологией, способной выбросить миллионы тонн этого вещества высоко в атмосферу. Компания таким образом хочет приглушить солнечный свет и обратить глобальное потепление вспять.
Стартап в 2024 году обратился Яношу Пастору — бывшему высокопоставленному чиновнику ООН по климату. Генеральный директор Stardust Solutions Янаи Едвaб хотел, чтобы Пастор помог им.
Пастор был удивлен масштабностью деятельности стартапа. Он ожидал, что какая-нибудь компания попытается заняться этим, но появление хорошо финансируемой команды стало неожиданным рывком вперед. Подобные технологии раньше существовали в научных статьях, кухонных спорах и научно-фантастических книгах.
Едвaб оказался физиком-ядерщиком, который в прошлом занимал должность заместителя главного ученого в Израильской комиссии по атомной энергии. Он сразу заявил, что от Пастора ему нужен совет, как выстроить публичное доверие. Оно позволяет рассчитывать на государственные контракты для реализации плана.
Услышав предложение, Пастор засомневался. В течение десятилетий ученые предполагали, что можно временно остановить глобальное потепление, если покрыть атмосферу слоем пыли. Но лишь немногие исследователи поддерживали такие исследования. Никто не мог сказать, насколько опасна эта идея, может ли это разрушить погодные системы, сломать продовольственные цепочки и повлиять на мировую политику. По мнению ученых, понадобятся годы, чтобы понять, окажется ли эта технология разумной мерой или катастрофой.
Если утверждения Stardust правдивы, то важный рубеж уже пройден. Человечество, возможно, уже получило возможность «ослаблять» солнце. Практически никто об этом не знал, а непроверенную технологию фактически уже выставили на продажу. Идея, что стартап предлагает инструмент для управления температурой планеты в нестабильном мире показалась Пастору тревожной. Отдельно он обратил внимание, что в мире практически нет каких-либо международных законов, регулирующих применение таких технологий.
Однако эксперт не мог исключить, что этот вариант может оказаться единственным возможным. Выбросы парниковых газов продолжают расти. Изменения климата приводят к засухам, лесным пожарам, рекордным наводнениям.
Пастор опасался, что у спонсоров стартапа будет мало стимулов, чтобы научные сомнения или общественный страх могли сдержать прогресс Stardust. В итоге он решил присоединиться к команде в качестве консультанта в надежде, что сможет сделать работу компании более прозрачной и общественно контролируемой.
Вскоре он разорвал с ними контракт. Он опасался, что компания серьезно относится к его рекомендациям по прозрачности. Стартап не опубликовал кодекс поведения, согласованный с Пастором, хотя они обещали его опубликовать.
Politico отмечает, что веб-сайт компании найти достаточно сложно. Киберэксперты подтвердили, что он содержит строку кода, скрывающую его от поисковых систем. Попасть на сайт было можно только через прямую ссылку. Едвaб назвал непреднамеренной кодировку скрывающую веб-сайт. По его словам, компания исправила это.
После ухода Пастора компания продолжила стремительно развиваться. В октябре компания объявила, что получила 60 миллионов долларов от фондов, связанных с заметными фигурами Кремниевой долины и одной итальянской промышленной династией. Общая сумма, собранная стартапом, достигла 75 миллионов долларов.
Хотя план компании кажется футуристическим, в идеологической основе технологии лежит давно известный процесс. В июне 1783 года на юге Исландии образовался разлом длиной около 25 километров. Лава извергалась восемь месяцев, а пепел и дым скрывали солнце. Постепенно солнечный свет заметно потускнел даже вдали от Исландии. Вулкан выбросил в атмосферу 122 миллиона тонн серы. Большая часть частиц поднялась в стратосферу. Там они разносились барометрическими потоками по Северному полушарию. Это меняло погоду по всему миру.
Теперь ученые знают, что частицы серы от вулканических извержений зависают в атмосфере, закрывая солнце как пылевой зонт. Очень сильные извержения могут заметно охладить планету на год или более долгий период.
Как утверждает Stardust, разработанная система способна поддерживать глобальное охлаждение, как при вулканическом извержении, но без лавы и серы. Компания хочет использовать флот из примерно 100 самолетов. Они будут подниматься в стратосферу, доставлять туда частицы, приземляться для дозаправки и вновь взлетать. Это процесс должен повторяться непрерывно, каждый раз создавая маленькое подобие вулканического выхлопа.
В прошлом году исследователи выяснили, что самый эффективный способ добиться постепенного и равномерного снижения глобальной температуры — распылять частицы в районах, расположенных к северу и к югу от тропиков. К примеру, можно запускать самолеты из Флориды и южной Бразилии. Частицы будут распространяться по всему земному шару, постепенно и равномерно охлаждая планету. По оценкам Stardust, примерно через год они будут уходить из атмосферы. Тогда потребуется замена частиц. Хотя эти частицы отражают небольшую долю солнечного света обратно в космос, этого будет достаточно, чтобы охладить Землю.
Исследователь Дэвид Кит из Чикагского университета рассказал, что отказался консультировать команду Едвaба. В 2009 году Кит основал компанию по удалению углекислого газа Carbon Engineering. Спустя 14 лет он продал компании Occidental Petroleum за более чем миллиард долларов.
Однако Кит выступает против коммерциализации солнечной геоинженерии. По его словам, при технологиях удаления углекислого газа возможен локальный вред. Однако распыление частиц в стратосфере будет иметь глобальные последствия. Он пояснил, что общество не может объективно оценить такие риски, если его просят полагаться на непрозрачную компанию.
Эксперты отмечают, что у такой технологии есть и геополитические риски. Если возможность управления погодой на всей планете будет сосредоточена в руках одного государства или корпорации, это может привести к проблемам и конфликтам.
