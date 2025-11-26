Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Тайная архитектура пьезокерамики: как атомная симметрия породила уникальные свойства материалов
Коллектив российских ученых из МИРЭА — Российского технологического университета, Центра фотоники двумерных материалов МФТИ, Института металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН и ряда других ведущих научных центров провел глубокое исследование кристаллической структуры широко используемых пьезоэлектрических материалов на основе цирконата-титаната свинца. Используя метод рентгеноструктурного анализа, исследователи впервые смогли в деталях установить, как небольшие химические добавки кардинально меняют фазовый состав керамики и напрямую определяют ее электрофизические характеристики. Это открывает путь к целенаправленному дизайну «умных» материалов с заранее заданными свойствами для передовой электроники и сенсорики.
Пьезоэлектрические материалы, или пьезоэлектрики, обладают удивительной способностью преобразовывать механическое напряжение в электрический заряд и наоборот. Это свойство сделало их незаменимыми компонентами множества устройств, от зажигалок и медицинских УЗИ-аппаратов до высокоточных сенсоров, актуаторов и систем гидролокации. Королем среди пьезоматериалов уже многие десятилетия считается цирконат-титанат свинца (ЦТС) — сложный оксид, чьи уникальные характеристики проявляются вблизи так называемой морфотропной фазовой границы. Это особое состояние в диаграмме состава вещества, где материал существует не в одной, а сразу в нескольких кристаллических формах, словно на перекрестке.
Именно сосуществование разных кристаллических решеток — тетрагональной и ромбоэдрической — создает условия для беспрецедентно высокого пьезоэлектрического отклика. Однако этот «перекресток» оказался невероятно сложной для изучения областью. Структуры сосуществующих фаз очень похожи, что делает их точное определение и количественную оценку настоящей научной головоломкой. Исследователям долго не удавалось заглянуть внутрь этой сложной архитектуры и понять, как именно она связана со свойствами материала.
Команда российских физиков и материаловедов поставила перед собой задачу — вскрыть эту «черную коробку» и установить прямые корреляционные связи между атомной структурой, фазовым составом и конечными электрофизическими свойствами керамики. Для этого они изучили четыре типа образцов: химически чистый цирконат-титанат свинца состава PbZr₀.₅₃Ti₀.₄₇O₃, его модификацию с добавлением стронция, а также два промышленно важных материала марок ЦТС-19 и ЦТС-23, которые содержат дополнительные легирующие элементы — ниобий и кобальт. Ключевым инструментом исследования стал метод Ритвельда. Результаты работы опубликованы в издании «Журнал структурной химии».
Результаты оказались во многом неожиданными. Ученые установили, что образец без добавок, который считался классическим примером двухфазной системы, на самом деле состоит из смеси трех кристаллических структур: тетрагональной (около 48%), моноклинной (38,5%) и ромбоэдрической (13,5%).
Введение же даже небольшого количества легирующих добавок, как в образцах ЦТС-19 и ЦТС-23, коренным образом меняло картину. В них ромбоэдрическая фаза исчезала полностью, и материал представлял собой смесь только двух фаз — тетрагональной и моноклинной. При этом соотношение этих двух фаз оказалось критически важным. Например, в керамике ЦТС-19, показавшей наилучшие пьезоэлектрические характеристики, массовые доли тетрагональной и моноклинной фаз оказались почти равными (49% и 51% соответственно). В то же время в керамике ЦТС-23 доминировала тетрагональная фаза (72%), что коррелировало с иными электрофизическими параметрами.
Точные экспериментальные данные о кристаллической структуре материалов ученые использовали для теоретико-группового анализа, который позволил выявить структурные механизмы формирования сегнетоэлектрической поляризации в каждой из фаз. В частности, удалось в явном виде показать взаимосвязь амплитуд атомных смещений, вовлеченных в формирование поляризации, с величиной температуры Кюри. Тем самым исследование показало, что не только соотношение фаз, но и их структурные характеристики оказывают существенное влияние на функциональные характеристики материалов.
Михаил Таланов, ведущий научный сотрудник лаборатории терагерцовой спектроскопии Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ, прокомментировал: «Нам удалось показать, что секрет высокой эффективности этих керамик кроется в тонком балансе сосуществующих кристаллических фаз. Ранее создание новых пьезоматериалов часто шло эмпирическим путем — методом проб и ошибок. Наше исследование предоставляет фундаментальную основу, которая связывает химический состав со структурой, а структуру — с функциональными свойствами. Теперь мы понимаем, что, добавляя определенные элементы, мы, по сути, управляем этим фазовым балансом. Это позволяет перейти от эмпирического подбора к осознанному конструированию материалов»
Исследование вносит важный вклад в физику сегнетоэлектриков и физическое материаловедение, углубляя понимание природы уникальных явлений на морфотропной фазовой границе. Полученные знания имеют также большое практическое значение. Они создают научную базу для целенаправленного синтеза пьезокерамики нового поколения. Инженеры и материаловеды смогут, опираясь на эти выводы, подбирать химический состав так, чтобы получить оптимальное соотношение кристаллических фаз для конкретного применения, будь то высокочувствительные медицинские датчики, мощные ультразвуковые излучатели или миниатюрные исполнительные механизмы для робототехники.
Эта работа открывает новые горизонты для дальнейших исследований. Теперь ученые могут приступить к изучению того, как условия синтеза — температура, давление, время спекания — влияют на формирование этой тонкой фазовой архитектуры. Возникает возможность создать целую библиотеку материалов, где, подобно настройке музыкального инструмента, можно будет «включать» или «выключать» определенные свойства, управляя атомной структурой. Это приближает нас к эре создания «умных» материалов по запросу, с характеристиками, идеально подходящими для решения самых сложных технологических задач будущего.
Проанализировав данные наблюдений, собранных за 30 лет с помощью четырех высокоточных спектрографов, астрономы не нашли в двойной системе Эта Кассиопеи (Eta Cassiopeia) гигантских планет — аналогов Юпитера и Сатурна. Их отсутствие делает систему, расположенную в 19,4 светового года от Земли, перспективной для поиска потенциально обитаемых миров.
Гамма-излучение, зафиксированное гамма-телескопом «Ферми», по мнению исследователя, может объясняться только распадом вимпов, частиц темной материи, в существовании которых множество других физиков уже разуверились. Если независимые проверки подтвердят открытие, это может существенно изменить космологическую картину мира.
Искусственный интеллект обретает здравомыслие: новый метод заставил нейросети сомневаться в своих ответах
Команда исследователей из МИСиС и МФТИ с коллегами разработала новый метод, который значительно повышает надежность нейронных сетей, обучая их эффективно распознавать объекты и ситуации, с которыми они не сталкивались в процессе обучения. Предложенный подход, названный Identity Curvature Laplace Approximation (ICLA), позволяет искусственному интеллекту более точно оценивать собственную неуверенность, что является критически важным шагом для создания безопасных систем в таких областях, как беспилотный транспорт, медицинская диагностика и финансовый мониторинг.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
Так называемые зумеры и альфа, несмотря на молодой возраст, уже формируют ключевые поведенческие и потребительские тренды. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему обозначение поколений начали с конца алфавита, как альфа и зумеры отличаются в способности к терпеливости, совмещении цифрового и реального «Я», подходу к профессиональной деятельности и отношении к финансам, какое мышление пришло на смену клиповому и как использование искусственного интеллекта повлияет на авторитет родителей.
Бразильские зоологи выяснили, каких именно насекомых и пауков ловят домашние кошки в городах. Для этого использовали не полевые наблюдения, а анализ социальных сетей. Просмотрев более 17 000 видео и фото в TikTok и на фотостоке iStock, ученые нашли 550 записей кошачьей охоты. Самая частая добыча — кузнечики, сверчки, цикады и тараканы.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Ученые открыли новый, ранее неизвестный способ передвижения бактерий по поверхностям, для которого не нужны жгутики. Эти микроорганизмы на краю колонии переваривают сахара, выделяют метаболиты и создают осмотическое давление. Оно вызывает микроскопическое «цунами», и на нем бактерии катятся вперед.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
26 Марта, 2015
10 самых высоких сооружений мира
1 Ноября, 2019
Шестой «Терминатор»: как сломать физику времени
25 Июня, 2015
Яблони на Венере
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии