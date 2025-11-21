Уведомления
Blue Origin заявила о планах создать сверхтяжелую частную ракету
После недавнего первого орбитального запуска с полезной нагрузкой компания Джеффа Безоса серьезно переосмыслила планы. Теперь ее разработчики заговорили об увеличении размеров и грузоподъемности своей ракеты, что переводит ее из тяжелого в сверхтяжелый класс. Открытым остается вопрос о том, как планируют обеспечить ее конкурентоспособность на фоне SpaceX.
Десять лет назад в мировом ракетостроении случилась революция: орбитальные ракеты-носители стали частично многоразовыми, поскольку их первую ступень начали сажать на Землю. Хотя первой такую схему предложили в КБ Королёва полвека назад, в России она никого не заинтересовала. Зато ее реализовала компания Илона Маска (ракета Falcon 9).
Другие игроки стали запускать сходные программы: например, в России ракету со схемой Falcon 9 назвали «Союз-7». Но быстрее всего в повторении этой схемы оказалась американская компания Blue Origin. В ноябре 2025 года ей удалось спустя всего 10 лет скопировать подхода Маска и посадить первую ступень своей новой тяжелой ракеты New Glenn.
Однако за то десятилетие, что компания Безоса копировала схему Falcon 9, SpaceX пошла еще дальше и начала испытания Starship. Конкурировать с большой ракетой, у которой уже две многоразовые ступени, с помощью намного меньшей и лишь частично многоразовой сложно. Поэтому Blue Origin скорректировала свои планы по новым носителям: теперь там планируют увеличить New Glenn. Сейчас ее полезная нагрузка на низкую околоземную орбиту — лишь 45 тонн, а после увеличения она достигнет 70 тонн.
Для этого первая ступень вместо семи двигателей на метане собственной разработки будет нести девять, а вторая вместо нынешних двух на водороде — уже четыре. Чтобы отличать сегодняшнюю конфигурацию от будущей первую назвали 7×2, а вторую — 9×4.
Компания заявила, что на траекторию к Луне новая ракета сможет выводить более 20 тонн, а размеры головного обтекателя достигнут 8,7 метра в диаметре. Это существенный рост относительно возможностей нынешней New Glenn, у которой обтекатель лишь семь метров. Тягу метановых двигателей BE-4 ракеты хотят увеличить с 2,45 до 2,85 меганьютона, на четверть поднимут и тягу двигателей второй ступени BE-3U.
Хотя в официальном заявлении разработчика не обозначены сроки, источники в отрасли прогнозируют первый полет новой увеличенной ракеты уже в 2027 году. Это довольно амбициозно, поскольку Blue Origin существует с 2000-го (она появилась раньше SpaceX), но первый орбитальный запуск провела только в этом году, через четверть века после образования. Создать новую ракету сверхтяжелого класса даже на базе существующей тяжелой всего через два года исключительно сложно.
Среди целей новой, более крупной ракеты компания обозначила обеспечение ее заказчикам «мегасозвездий» спутников, полетов к Луне и в дальний космос, а также военных программ типа «Золотого купола». Из других источников известно, что традиционные американские космические игроки недавно заинтересовались ракетами компании в смысле вывода ими космического корабля Orion. Сегодня его может выводить только ракета SLS, но из-за типичной для традиционных игроков высокой коррупции и неэффективности она настолько дорогая, что ее использование с высокой вероятностью закончится в 2020-х годах.
Вероятная причина резкого роста амбициозности планов Blue Origin — смена руководства. Безос привел на пост ее главы человека из Amazon, иными словами, управленца без корней в традиционных американских космических компаниях, известных своей неэффективностью в постбрауновскую эру.
Однако остается под вопросом, насколько новый человек без опыта в космической сфере сможет повторить успех Илона Маска. Последний выполняет в своей компании роль главного инженера, чего на данный момент нельзя сказать об управленце из Amazon. Пока что по New Glenn нет четких планов создания второй многоразовой ступени. А без нее успешная коммерческая конкуренция с SpaceX невозможна. Впрочем, не исключено, что Blue Origin пока нацелена не на нее, а на обслуживание госзаказа, откуда и упоминания о некоммерческих целях новой сверхтяжелой ракеты.
