21 ноября, 13:47
Александр Березин
Blue Origin заявила о планах создать сверхтяжелую частную ракету

После недавнего первого орбитального запуска с полезной нагрузкой компания Джеффа Безоса серьезно переосмыслила планы. Теперь ее разработчики заговорили об увеличении размеров и грузоподъемности своей ракеты, что переводит ее из тяжелого в сверхтяжелый класс. Открытым остается вопрос о том, как планируют обеспечить ее конкурентоспособность на фоне SpaceX.

Космонавтика
# Blue Origin
# космонавтика США
# космос
# США
Слева направо: текущий New Glenn, он же он же 7х2, лунная ракета фон Брауна «Сатурн-v», будущий New Glenn, он же 9х4, Starship. Легко видеть, что хотя по высоте он сопоставим с New Glenn, диаметр ракеты SpaceX больше, а материал (нержавеющая сталь) позволяет его второй ступени быть многоразовой, что нереально для алюминиевой второй ступени New Glenn / © Dave Limp, Han Lin

Десять лет назад в мировом ракетостроении случилась революция: орбитальные ракеты-носители стали частично многоразовыми, поскольку их первую ступень начали сажать на Землю. Хотя первой такую схему предложили в КБ Королёва полвека назад, в России она никого не заинтересовала. Зато ее реализовала компания Илона Маска (ракета Falcon 9).

Другие игроки стали запускать сходные программы: например, в России ракету со схемой Falcon 9 назвали «Союз-7». Но быстрее всего в повторении этой схемы оказалась американская компания Blue Origin. В ноябре 2025 года ей удалось спустя всего 10 лет скопировать подхода Маска и посадить первую ступень своей новой тяжелой ракеты New Glenn.

Однако за то десятилетие, что компания Безоса копировала схему Falcon 9, SpaceX пошла еще дальше и начала испытания Starship. Конкурировать с большой ракетой, у которой уже две многоразовые ступени, с помощью намного меньшей и лишь частично многоразовой сложно. Поэтому Blue Origin скорректировала свои планы по новым носителям: теперь там планируют увеличить New Glenn. Сейчас ее полезная нагрузка на низкую околоземную орбиту — лишь 45 тонн, а после увеличения она достигнет 70 тонн.

Для этого первая ступень вместо семи двигателей на метане собственной разработки будет нести девять, а вторая вместо нынешних двух на водороде — уже четыре. Чтобы отличать сегодняшнюю конфигурацию от будущей первую назвали 7×2, а вторую — 9×4.

Компания заявила, что на траекторию к Луне новая ракета сможет выводить более 20 тонн, а размеры головного обтекателя достигнут 8,7 метра в диаметре. Это существенный рост относительно возможностей нынешней New Glenn, у которой обтекатель лишь семь метров. Тягу метановых двигателей BE-4 ракеты хотят увеличить с 2,45 до 2,85 меганьютона, на четверть поднимут и тягу двигателей второй ступени BE-3U.

Хотя в официальном заявлении разработчика не обозначены сроки, источники в отрасли прогнозируют первый полет новой увеличенной ракеты уже в 2027 году. Это довольно амбициозно, поскольку Blue Origin существует с 2000-го (она появилась раньше SpaceX), но первый орбитальный запуск провела только в этом году, через четверть века после образования. Создать новую ракету сверхтяжелого класса даже на базе существующей тяжелой всего через два года исключительно сложно.

Будущий вариант New Glenn в представлении художника  / © Dave Limp

Среди целей новой, более крупной ракеты компания обозначила обеспечение ее заказчикам «мегасозвездий» спутников, полетов к Луне и в дальний космос, а также военных программ типа «Золотого купола». Из других источников известно, что традиционные американские космические игроки недавно заинтересовались ракетами компании в смысле вывода ими космического корабля Orion. Сегодня его может выводить только ракета SLS, но из-за типичной для традиционных игроков высокой коррупции и неэффективности она настолько дорогая, что ее использование с высокой вероятностью закончится в 2020-х годах.

Вероятная причина резкого роста амбициозности планов Blue Origin — смена руководства. Безос привел на пост ее главы человека из Amazon, иными словами, управленца без корней в традиционных американских космических компаниях, известных своей неэффективностью в постбрауновскую эру.

Однако остается под вопросом, насколько новый человек без опыта в космической сфере сможет повторить успех Илона Маска. Последний выполняет в своей компании роль главного инженера, чего на данный момент нельзя сказать об управленце из Amazon. Пока что по New Glenn нет четких планов создания второй многоразовой ступени. А без нее успешная коммерческая конкуренция с SpaceX невозможна. Впрочем, не исключено, что Blue Origin пока нацелена не на нее, а на обслуживание госзаказа, откуда и упоминания о некоммерческих целях новой сверхтяжелой ракеты.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Космонавтика
# Blue Origin
# космонавтика США
# космос
# США
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# морфология
# синтаксис
# языки
20 ноября, 09:25
Полина Меньшова

Ученые выяснили, когда стоит отказаться от цели

Масштабных целей достичь, как правило, непросто: может потребоваться несколько месяцев, лет, десятилетий. На долгом пути люди нередко начинают сомневаться в возможности дойти до конца. Международная команда исследователей проанализировала, от чего зависит решение в такой ситуации и выяснила, когда действительно есть смысл отказаться от цели.

Психология
# достижения
# мечты
# успех
# цель
21 ноября, 12:20
Редакция Naked Science

«Яндекс» начал крупномасштабный эксперимент по поиску возможного сознания у искусственного интеллекта

Может ли у искусственного интеллекта проявиться сознание? Этот вопрос интересует ученых и инженеров по всему миру. Российская компания «Яндекс» решила провести исследование, которое поможет ответить на него.

Технологии
# искусственный интеллект
# нейросети
# сознание
# технологии
# Яндекс
18 ноября, 12:36
Игорь Байдов

Древнее поселение в Казахстане оказалось крупным протогородским центром с промышленной зоной

Согласно учебникам истории, в бронзовом веке в казахской степи кочевали лишь немногочисленные племена со своими стадами. Но в начале 2000-х там обнаружили древнее поселение с остатками крупных домов, которое могло быть административным либо культурным центром. Это навело ученых на мысль, что жизнь в степи складывалась куда сложнее и была более организованной, чем предполагалось. Международная команда ученых представила новые результаты исследования этого поселения и выяснила, что на самом деле оно представляло собой крупнейший в этом регионе протогородской центр с масштабным производством оловянистой бронзы.

Археология
# Бронзовый век
# Казахстан
# скотоводство
# степи
# степные кочевники
# цивилизации
15 ноября, 21:54
Редакция Naked Science

Оживающие научно-фантастические иллюстрации Ю-Цон Тана

Ю-Цон Тан (YuCong Tang) — концептуальный художник из Китая. Научно-фантастические мотивы — одно из основных направлений его творчества. Он исследует, как научные открытия и технологии будущего трансформируют среду обитания.

Sci-Fi
# арт
# космос
# коцепт-арт
# научная фантастика
# художник
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
Комментарии

Юрий Багов
Юрий Багов
38 минут назад
-
0
+
"первой такую схему предложили в КБ Королёва полвека назад" - Байкал, что ли? Но там принцип совершенно другой
Ответить
-
0
+
Юрий Багов
Юрий Багов
39 минут назад
-
0
+
Исправьте "первая ступень вместо семи ----водородных----- МЕТАНОВЫХ двигателей"
Ответить
-
0
+

Александр Березин
3 минуты назад
Юрий, спасибо, что заметили описку. Нет, "Байкал" тут ни при чем (да и не из 70-х он, если я верно помню), там именно вертикальная посадка первой

Blue Origin заявила о планах создать сверхтяжелую частную ракету

Андрей Ляпугин
6 минут назад
Илья, финансирование англичан, типа плюс? :) Только дебилы могут так считать! Цель у них одна, исказить всё в собственных интересах. Их участие

Древнее поселение в Казахстане оказалось крупным протогородским центром с промышленной зоной

Сергей Механик
21 минута назад
Новый перспективный выгодный бизнес: оптовая закупка у населения самок комаров. Принимаются только особи с неповрежденными хоботками!

Инженеры превратили хоботок комара в сопло для 3D-некропечати

Алексей Коротин
22 минуты назад
Очередной попил намечается

«Яндекс» начал крупномасштабный эксперимент по поиску возможного сознания у искусственного интеллекта

Сергей Механик
26 минут назад
Бедные бактерии, никакой личной жизни, постоянно заставляют что-то перерабатывать...

Ученые превратили фермерские отходы в электричество и тепло

Юрий Багов
38 минут назад
"первой такую схему предложили в КБ Королёва полвека назад" - Байкал, что ли? Но там принцип совершенно другой

Blue Origin заявила о планах создать сверхтяжелую частную ракету

Юрий Багов
39 минут назад
Исправьте "первая ступень вместо семи ----водородных----- МЕТАНОВЫХ двигателей"

Blue Origin заявила о планах создать сверхтяжелую частную ракету

Чкловек Чкдовечный
44 минуты назад
Рим и византию разделили на 2 разных государства, дальше можно не смотреть

Все крупнейшие империи мировой истории на единой визуальной шкале времени

Евгений Фофанов
47 минут назад
Судя по схеме до монголов Руси не было 🤣 пусть матчасть подтянут. Еще до прихода Рюрика в 862г.н.э. у Словеней города были.

Все крупнейшие империи мировой истории на единой визуальной шкале времени

Сергей Гаврилов
57 минут назад
Интересно, что не стали уплывать подальше от людей для родов и не стали агрессировать ни до, ни после рождения

Фотограф впервые запечатлел момент рождения косатки в дикой природе

Олег Назаренко
59 минут назад
На самом деле идея крутейшая. Думаю из этого можно что-то получиться.

«Яндекс» начал крупномасштабный эксперимент по поиску возможного сознания у искусственного интеллекта

Олег Назаренко
60 минут назад
Михаил, Яндекс делает не универсальную языковую модель, а в первую очередь модель ассистента. У неё сценарии использования отличаются, она не

«Яндекс» начал крупномасштабный эксперимент по поиску возможного сознания у искусственного интеллекта

Igor Bykov
1 час назад
Помните фильм Обливион, инопланетяне тратили кучу времени и ресурсов ради земных океанов из которых им нужен был только дейтерий. Зачем, в

Океаны вне Земли: где в Солнечной системе скрыта главная масса воды

Артём Простой
1 час назад
Вадим, к фотографу и журналистам какие претензии? Можно подумать, если правду скрыть ее не существует.

«Снимки года» от National Geographic: опубликованы самые «сильные» фотографии 2025

Андрей Спиридонов
2 часа назад
Новая хронология это не лженаука и она не противоречит результатам научных исследований Это наука противоречит их исследованиям У них 120 научных

Под маской науки: лженаучные теории в примерах и пояснениях

Юрий Багов
2 часа назад
Смешно когда инженеры пытаются найти сознание и самосознание, не обладая им сами. Хоть бы сами спросили у мегабиблиотеки-нейросети, чем там

«Яндекс» начал крупномасштабный эксперимент по поиску возможного сознания у искусственного интеллекта

Егор Беззубенко
2 часа назад
Александр, вообще нет.

«Снимки года» от National Geographic: опубликованы самые «сильные» фотографии 2025

Михаил Константинов
2 часа назад
Ну, когда у "Яндекса" не получается достичь уровня ChatGPT/Gemini/Claude и прочих Qwen'ов двух-трёхлетней давности, только и остаётся что искать в своих

«Яндекс» начал крупномасштабный эксперимент по поиску возможного сознания у искусственного интеллекта

Михаил Константинов
2 часа назад
Ниочём. Подобные публикации должны начинаться с описания методологии сбора и обработки данных, а не досужими рассуждениями двух доцентов. У

Зумеры против альфа: сравнение цифровых привычек, мышления и жизненных стратегий

Сергей Механик
2 часа назад
Зачем так нагружать информацией описание того, что можно пояснить всего лишь двумя понятными фразами простым языком? 🙉 Зумеры - подростки

Зумеры против альфа: сравнение цифровых привычек, мышления и жизненных стратегий

