Лекция
12+
На пути к искусственной гравитации

Слушатели узнают про шансы человечества использовать искусственную гравитацию при полетах в дальний космос.

Космонавтика и авиация
29 ноября, 17:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Мира, дом 119, строение 34

О мероприятии

В научной фантастике популярна идея создания искусственной гравитации для комфортной жизни в космосе. Жители огромных космических станций с комфортом выращивают растения, засыпают в кроватях, наливают чай и в принципе пользуются всеми благами гравитации. В реальности, в случае полетов дальше Луны возможность создания искусственной силы тяжести значительно облегчила бы такое путешествие.

Ведущий научный сотрудник лаборатории «Физиология ускорений и искусственной силы тяжести» ИМБП РАН Алексей Сальников расскажет про шансы человечества использовать искусственную гравитацию при полетах в дальний космос. Слушатели узнают о ее влиянии на физиологию космонавтов. Лектор поведает о том, что уже было сделано, какие идеи есть у ученых на данный момент и о возможных перспективах.

Расписание
29
Суббота
Ноябрь 2025
Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва
17:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Мира, дом 119, строение 34

25 ноября, 05:05
Александр Речкин
2
# гравитация
# космос
# технологии
