В научной фантастике популярна идея создания искусственной гравитации для комфортной жизни в космосе. Жители огромных космических станций с комфортом выращивают растения, засыпают в кроватях, наливают чай и в принципе пользуются всеми благами гравитации. В реальности, в случае полетов дальше Луны возможность создания искусственной силы тяжести значительно облегчила бы такое путешествие.

Ведущий научный сотрудник лаборатории «Физиология ускорений и искусственной силы тяжести» ИМБП РАН Алексей Сальников расскажет про шансы человечества использовать искусственную гравитацию при полетах в дальний космос. Слушатели узнают о ее влиянии на физиологию космонавтов. Лектор поведает о том, что уже было сделано, какие идеи есть у ученых на данный момент и о возможных перспективах.

