Слава отняла у музыкантов до четырех лет жизни
Многие считают, что признание в профессии позитивно влияет не только на самооценку, но и на здоровье. Новые данные показали, что как минимум для музыкантов эта теория не выдержала проверку практикой.
Считается, что образ жизни известного музыканта сопряжен с большими рисками для здоровья. Ненормированный рабочий график, постоянные гастроли, стрессы и давление общества создают негативный фон для общего состояния здоровья. Есть мнение, что рок- и поп-звезды часто испытывают ментальные проблемы и подвержены зависимостям.
Ранее ученые из Ливерпульского университета имени Джона Мурса (Великобритания) доказали, что известные музыканты в США и Великобритании более чем в полтора раза чаще сталкиваются с высокой смертностью, чем сопоставимые группы населения, не связанные с музыкой. Однако какими причинами обусловлены эти данные — неясно.
Исследователи из Университета Виттен/Хердеке (Германия) впервые попытались определить ключевой фактор, влияющий на повышенную смертность в этой профессиональной группе. Результаты их работы опубликованы в Journal of Epidemiology and Community Health.
Авторы провели ретроспективный анализ 324 знаменитых певцов из Северной Америки и Европы, отобранных по рейтингу «2000 величайших артистов всех времен» портала Acclaimed Music, агрегирующего оценки музыкальных критиков. Для каждого из них в базе данных Discogs нашли так называемого двойника — исполнителя того же пола, национальности, этнической принадлежности, музыкального жанра (рок, поп, R&B) и типа карьеры (сольный артист или участник группы), но не достигшего мировой известности. В результате были сформированы две сопоставимые группы по 324 человека, различавшиеся только уровнем популярности.
Данные проанализировали с помощью кривой Каплана — Мейера и регрессии Кокса. Кривая Каплана — Мейера, как правило, применяется в медицине для оценки доли пациентов, выживших в течение определенного времени. Регрессия Кокса — это статистическая модель, позволяющая оценить, как различные факторы (слава) влияют на время до наступления конкретного события.
Применив эти методы, исследователи пришли к выводу, что у знаменитых музыкантов риск смерти на 33% выше, чем у их менее известных коллег. В абсолютных цифрах разница в средней продолжительности жизни составила 4,6 года: 75,2 года у знаменитостей против 79,8 года у «двойников». Дополнительный анализ, в котором славу рассматривали как изменяющийся во времени фактор, а риск оценивали с момента обретения известности, подтвердил: повышенная смертность проявляется именно после достижения славы, а не предшествует ей.
Таким образом, авторы статьи посчитали, что слава — сама по себе фактор риска для здоровья. Механизмами этого эффекта могут быть хронический стресс из-за постоянного публичного контроля, давление необходимости соответствовать ожиданиям, потеря приватности и, как следствие, развитие психических расстройств и опасных моделей поведения. Негативный эффект славы в конечном счете оказывается настолько сильным, что перевешивает позитивное влияние высокого социального статуса, который в обычных условиях ассоциируется с большей продолжительностью жизни.
Гамма-излучение, зафиксированное гамма-телескопом «Ферми», по мнению исследователя, может объясняться только распадом вимпов, частиц темной материи, в существовании которых множество других физиков уже разуверились. Если независимые проверки подтвердят открытие, это может существенно изменить космологическую картину мира.
Что стало настоящим фундаментом власти — умение обрабатывать землю или контроль над некоторыми культурными растениями? Авторы нового исследования пришли к выводу, что появление первых крупных сообществ и государств зависело не от земледелия в целом, а от выращивания определенных злаков. Эти культуры было легко хранить и, еще важнее, невероятно просто облагать налогом, что и дало толчок появлению цивилизации.
Коллектив российских ученых из МИРЭА — Российского технологического университета, Центра фотоники двумерных материалов МФТИ, Института металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН и ряда других ведущих научных центров провел глубокое исследование кристаллической структуры широко используемых пьезоэлектрических материалов на основе цирконата-титаната свинца. Используя метод рентгеноструктурного анализа, исследователи впервые смогли в деталях установить, как небольшие химические добавки кардинально меняют фазовый состав керамики и напрямую определяют ее электрофизические характеристики. Это открывает путь к целенаправленному дизайну «умных» материалов с заранее заданными свойствами для передовой электроники и сенсорики.
Так называемые зумеры и альфа, несмотря на молодой возраст, уже формируют ключевые поведенческие и потребительские тренды. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему обозначение поколений начали с конца алфавита, как альфа и зумеры отличаются в способности к терпеливости, совмещении цифрового и реального «Я», подходу к профессиональной деятельности и отношении к финансам, какое мышление пришло на смену клиповому и как использование искусственного интеллекта повлияет на авторитет родителей.
Ученые разработали штамм цианобактерии, способный поглощать в три раза больше фосфора из сточных вод
Фосфор – элемент, играющий ключевую роль в росте растений. В сельском хозяйстве он используется в составе многих минеральных удобрений. В то же время фосфор, содержащийся в сточных водах — серьезный загрязнитель, который при попадании в водоемы нарушает баланс экосистем и вызывает цветение водорослей. Ученые Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и Южного федерального университета предложили новый экологичный способ выделения фосфора из сточных вод с помощью фотосинтезирующих микроорганизмов.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Ученые открыли новый, ранее неизвестный способ передвижения бактерий по поверхностям, для которого не нужны жгутики. Эти микроорганизмы на краю колонии переваривают сахара, выделяют метаболиты и создают осмотическое давление. Оно вызывает микроскопическое «цунами», и на нем бактерии катятся вперед.
