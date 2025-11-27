  • Добавить в закладки
27 ноября, 13:23
Андрей Серегин
4

Слава отняла у музыкантов до четырех лет жизни

❋ 2.7

Многие считают, что признание в профессии позитивно влияет не только на самооценку, но и на здоровье. Новые данные показали, что как минимум для музыкантов эта теория не выдержала проверку практикой.

Медицина
# медицина
# музыка
# продолжительность жизни
# психология
# стресс
Рок музыкант
Рок музыкант

Считается, что образ жизни известного музыканта сопряжен с большими рисками для здоровья. Ненормированный рабочий график, постоянные гастроли, стрессы и давление общества создают негативный фон для общего состояния здоровья. Есть мнение, что рок- и поп-звезды часто испытывают ментальные проблемы и подвержены зависимостям.

Ранее ученые из Ливерпульского университета имени Джона Мурса (Великобритания) доказали, что известные музыканты в США и Великобритании более чем в полтора раза чаще сталкиваются с высокой смертностью, чем сопоставимые группы населения, не связанные с музыкой. Однако какими причинами обусловлены эти данные — неясно.

Исследователи из Университета Виттен/Хердеке (Германия) впервые попытались определить ключевой фактор, влияющий на повышенную смертность в этой профессиональной группе. Результаты их работы опубликованы в Journal of Epidemiology and Community Health.

Авторы провели ретроспективный анализ 324 знаменитых певцов из Северной Америки и Европы, отобранных по рейтингу «2000 величайших артистов всех времен» портала Acclaimed Music, агрегирующего оценки музыкальных критиков. Для каждого из них в базе данных Discogs нашли так называемого двойника — исполнителя того же пола, национальности, этнической принадлежности, музыкального жанра (рок, поп, R&B) и типа карьеры (сольный артист или участник группы), но не достигшего мировой известности. В результате были сформированы две сопоставимые группы по 324 человека, различавшиеся только уровнем популярности.

Данные проанализировали с помощью кривой Каплана — Мейера и регрессии Кокса. Кривая Каплана — Мейера, как правило, применяется в медицине для оценки доли пациентов, выживших в течение определенного времени. Регрессия Кокса — это статистическая модель, позволяющая оценить, как различные факторы (слава) влияют на время до наступления конкретного события.

Применив эти методы, исследователи пришли к выводу, что у знаменитых музыкантов риск смерти на 33% выше, чем у их менее известных коллег. В абсолютных цифрах разница в средней продолжительности жизни составила 4,6 года: 75,2 года у знаменитостей против 79,8 года у «двойников». Дополнительный анализ, в котором славу рассматривали как изменяющийся во времени фактор, а риск оценивали с момента обретения известности, подтвердил: повышенная смертность проявляется именно после достижения славы, а не предшествует ей.

Таким образом, авторы статьи посчитали, что слава — сама по себе фактор риска для здоровья. Механизмами этого эффекта могут быть хронический стресс из-за постоянного публичного контроля, давление необходимости соответствовать ожиданиям, потеря приватности и, как следствие, развитие психических расстройств и опасных моделей поведения. Негативный эффект славы в конечном счете оказывается настолько сильным, что перевешивает позитивное влияние высокого социального статуса, который в обычных условиях ассоциируется с большей продолжительностью жизни.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Andrey
1 статей
Научный популяризатор с 8-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу краб
Показать больше
Комментарии

