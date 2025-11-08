  • Добавить в закладки
8 ноября, 18:29
Адель Романенкова
Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» вроде Оумуамуа или нынешнего 3I/ATLAS летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
Межзвездный объект в представлении художника
Межзвездный объект в представлении художника / © NASA, ESA, Joseph Olmsted (STScI), Frank Summers (STScI)

Предназначенные для отслеживания запусков ядерных ракет спутники Министерства обороны США 8 января 2014 года зафиксировали, что в атмосфере над Папуа — Новой Гвинеей взорвался объект примерно метрового размера, зарегистрированный как CNEOS 2014-01-08. Очевидно, его обломки упали в Тихий океан.

Пристальное внимание на это событие обратили лишь несколько лет спустя — после обнаружения в Солнечной системе первого в истории наблюдений межзвездного объекта Оумуамуа. Один из признаков его чужеродного происхождения — скорость: она заметно выше той, с которой вокруг Солнца летают «местные» небесные тела. Именно так обстояло дело и с объектом 2014 года.

Затем, в 2022-м, к месту его падения организовали экспедицию. Со дна океана удалось поднять небольшие металлические сферулы с необычным химическим составом. Их связь с CNEOS 2014-01-08 и само межзвездное происхождение этого объекта многие ученые подвергают сомнениям.

Тем не менее, как теперь выясняется, он обладал многими типичными характеристиками падающих на Землю небесных тел из других звездных систем. Это следует из расчетов международной команды астрофизиков, которые они изложили в недавней статье, доступной на сервере препринтов arXiv.org.

В своих вычислениях ученые решили опираться на то, что большинство звезд в Млечном Пути — красные карлики, поэтому чаще всего межзвездные объекты должны вылетать из их систем. Значит, они должны иметь примерно такие же характеристики своего движения, что и эти звезды.

Исследователи не стали пытаться установить, как часто межзвездные объекты падают на Землю, а сосредоточились на том, откуда они прилетают и в какой именно части планеты можно ожидать падения. По поводу первого вопроса: ясно, что эти тела должны быть распространены по всей Галактике и лететь в самых разных направлениях, но при этом имеет значение и движение самой Солнечной системы.

Солнце вместе со всем своим «семейством» летит по Млечному Пути вокруг галактического центра. С точки зрения земного наблюдателя получается, что мы движемся в направлении созвездия Геркулес. Как раз это во многом определяет картину предполагаемых падений летающих по Галактике объектов: по мере движения Солнца на него идет «лобовой ветер» межзвездного вещества. Значит, большинство межзвездных объектов должны прилетать и падать со стороны созвездия Геркулес.

Поскольку это созвездие северного неба, есть основания ожидать, что несколько чаще они должны «ударяться» в Северное полушарие. Однако самым вероятным регионом их падения исследователи считают экватор и его окрестности: по мере вращения планеты вокруг своей оси любая произвольная точка на экваторе совершает самый широкий круг, поэтому шансы «поймать» летящий к нам объект именно там выше.

Более того, роль в этом играет даже годовой оборот Земли вокруг Солнца: осенью и зимой планета летит прочь от созвездия Геркулес, а в теплые месяцы — к нему. Поскольку весной мы движемся навстречу потоку межзвездных объектов, их столкновения должны происходить на самых высоких скоростях. Зато в холодное время года, когда движемся обратно и «чужеродные» тела по отношению к нам летят медленнее, гравитации Солнца легче «ловить» их в свои «сети» и направлять к Земле.

Наконец, немаловажно и то, как проходит траектория межзвездного объекта: чтобы он упал на Землю, ему «нужно» двигаться как можно ближе к той плоскости, в которой планеты обращаются вокруг Солнца — так больше шансов встретиться с одной из них. Вдобавок для столкновения «предпочтительно» ретроградное движение — не в направлении движения планет, а навстречу им. Кстати, именно так летит межзвездная комета 3I/ATLAS.

7 ноября, 08:15
Юлия Трепалина

Ученые увидели опасность для природы и людей в фейковых ИИ-видео с дикими животными

Испанские исследователи проанализировали популярные в соцсетях фото и видео с дикими животными, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта. Специалисты пришли к выводу, что такого рода реалистичные, но фейковые материалы способны навредить как людям, так и животному миру, поскольку они вводят в заблуждение и подрывают усилия по сохранению дикой природы.

Биология
# видео
# дикая природа
# дикие животные
# соцсети
# фейки
7 ноября, 10:53
Илья Гриднев

Вселенная перешла к фазе замедленного расширения, а темная энергия ослабевает

Расширение Вселенной начало замедляться, вопреки устоявшейся теории о его ускорении под действием темной энергии. Ключевые космические «маяки» — сверхновые типа Ia — оказались не такими уж стандартными, а их яркость зависела от возраста родительских звезд.

Астрономия
# модель Лямбда-CDM
# расширение Вселенной
# темная энергия
6 ноября, 14:04
Илья Гриднев

Древнейший город майя оказался ритуальной картой Вселенной

Гигантский комплекс Агуада-Феникс в Мексике, древнейшее монументальное сооружение в зоне расселения майя, был построен как модель Вселенной. На это указали его общая планировка и найденный в центре ритуальный тайник с цветными пигментами, расположенными по сторонам света.

Археология
# майя
# Мезоамерика
# ритуалы
3 ноября, 15:36
Адель Романова

Астрофизики нашли объяснение необычным свойствам межзвездной кометы 3I/ATLAS

Третий в истории наблюдений объект из другой звездной системы 3I/ATLAS произвел впечатление своей активностью и необычным химическим составом. Астрофизики пришли к выводу, что это последствия миллиардов лет воздействия на комету космических лучей.

Астрономия
# космическая радиация
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
