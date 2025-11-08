Уведомления
Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты
По расчетам, большинство «гостей» вроде Оумуамуа или нынешнего 3I/ATLAS летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Предназначенные для отслеживания запусков ядерных ракет спутники Министерства обороны США 8 января 2014 года зафиксировали, что в атмосфере над Папуа — Новой Гвинеей взорвался объект примерно метрового размера, зарегистрированный как CNEOS 2014-01-08. Очевидно, его обломки упали в Тихий океан.
Пристальное внимание на это событие обратили лишь несколько лет спустя — после обнаружения в Солнечной системе первого в истории наблюдений межзвездного объекта Оумуамуа. Один из признаков его чужеродного происхождения — скорость: она заметно выше той, с которой вокруг Солнца летают «местные» небесные тела. Именно так обстояло дело и с объектом 2014 года.
Затем, в 2022-м, к месту его падения организовали экспедицию. Со дна океана удалось поднять небольшие металлические сферулы с необычным химическим составом. Их связь с CNEOS 2014-01-08 и само межзвездное происхождение этого объекта многие ученые подвергают сомнениям.
Тем не менее, как теперь выясняется, он обладал многими типичными характеристиками падающих на Землю небесных тел из других звездных систем. Это следует из расчетов международной команды астрофизиков, которые они изложили в недавней статье, доступной на сервере препринтов arXiv.org.
В своих вычислениях ученые решили опираться на то, что большинство звезд в Млечном Пути — красные карлики, поэтому чаще всего межзвездные объекты должны вылетать из их систем. Значит, они должны иметь примерно такие же характеристики своего движения, что и эти звезды.
Исследователи не стали пытаться установить, как часто межзвездные объекты падают на Землю, а сосредоточились на том, откуда они прилетают и в какой именно части планеты можно ожидать падения. По поводу первого вопроса: ясно, что эти тела должны быть распространены по всей Галактике и лететь в самых разных направлениях, но при этом имеет значение и движение самой Солнечной системы.
Солнце вместе со всем своим «семейством» летит по Млечному Пути вокруг галактического центра. С точки зрения земного наблюдателя получается, что мы движемся в направлении созвездия Геркулес. Как раз это во многом определяет картину предполагаемых падений летающих по Галактике объектов: по мере движения Солнца на него идет «лобовой ветер» межзвездного вещества. Значит, большинство межзвездных объектов должны прилетать и падать со стороны созвездия Геркулес.
Поскольку это созвездие северного неба, есть основания ожидать, что несколько чаще они должны «ударяться» в Северное полушарие. Однако самым вероятным регионом их падения исследователи считают экватор и его окрестности: по мере вращения планеты вокруг своей оси любая произвольная точка на экваторе совершает самый широкий круг, поэтому шансы «поймать» летящий к нам объект именно там выше.
Более того, роль в этом играет даже годовой оборот Земли вокруг Солнца: осенью и зимой планета летит прочь от созвездия Геркулес, а в теплые месяцы — к нему. Поскольку весной мы движемся навстречу потоку межзвездных объектов, их столкновения должны происходить на самых высоких скоростях. Зато в холодное время года, когда движемся обратно и «чужеродные» тела по отношению к нам летят медленнее, гравитации Солнца легче «ловить» их в свои «сети» и направлять к Земле.
Наконец, немаловажно и то, как проходит траектория межзвездного объекта: чтобы он упал на Землю, ему «нужно» двигаться как можно ближе к той плоскости, в которой планеты обращаются вокруг Солнца — так больше шансов встретиться с одной из них. Вдобавок для столкновения «предпочтительно» ретроградное движение — не в направлении движения планет, а навстречу им. Кстати, именно так летит межзвездная комета 3I/ATLAS.
