Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
Грамматические универсалии описывают закономерности, которым, по мнению лингвистов, подчиняются все или большая часть языков мира. Эти утверждения звучат, например, так: «Если в языке есть множественное число, то есть и единственное» (то есть не существует языка, в котором есть только множественное число), «Если порядок слов в языке таков, что имя числительное следует за именем существительным, то имя прилагательное в этом языке также следует за именем существительным». При этом важно понимать, что универсалии описывают не столько сходства языков, сколько правила, по которым языки могут или не могут друг от друга отличаться.
Существенно также, что многие универсалии были сформулированы на материале относительно небольшого количества языков: это не позволяет быть полностью уверенными в их корректности. Специалисты из нескольких университетов Германии и США проверили 191 грамматическую универсалию на данных 2430 языков. Результаты исследования появились в научном журнале Nature Human Behaviour.
Авторы публикации работали с грамматическими данными языков, доступными в базе Grambank, и проверяли универсалии нескольких типов: иерархические (касающиеся того, как в языке соотносятся грамматические категории), связанные с порядком слов (как в узком контексте, то есть внутри предложения, так и в широком — в рамках нескольких предложений, абзаца, текста) и «другие». В качестве метода исследования применяли байесовский статистический анализ.
На выбранных данных с учетом родственных и географических связей между языками подтвердились 60 грамматических универсалий, что составляет 31% от 191. Среди них было 24 иерархических (80% от 30 иерархических универсалий, включенных в выборку), 24 связанных с порядком слов в узком контексте (37% от 65 универсалий такого типа в выборке), восемь связанных с порядком слов в широком контексте (11% от 72 таких универсалий в выборке) и четыре «других» (17% от 24 «других» универсалий в выборке). Получилось, что чаще всего действительности соответствовали иерархические правила, описывающие соотношение грамматических категорий в языке.
По словам авторов исследования, результаты анализа позволяют сделать вывод: грамматические различия между языками не так сильно «регламентированы», как ранее считали лингвисты. Тем не менее статистическая значимость трети рассмотренных универсалий подтверждает, что эта разница не случайна, а действительно ограничена рядом закономерностей.
