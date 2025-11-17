  • Добавить в закладки
Лекция
12+
Слова, строящие мосты

Слушатели узнают, как лингвисты изучают разговоры повседневной жизни.

Библиотека им. Н. А. Некрасова
28 ноября, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14

О мероприятии

Каждый день люди общаются — с друзьями, коллегами, семьей, — но как часто слова приводят к недоразумениям, ссорам или чувству, что разговоры стали холоднее и формальнее? Люди используют одни и те же фразы, но не замечают, как контекст может искажать смысл, превращая гармоничные беседы в жесткие споры.

В современном мире общение эволюционировало: от жестких форм общения к более теплым и вежливым. Но что скрывается за этими изменениями и как ими управлять, чтобы диалоги строили мосты, а не стены, как в лучших традициях русской литературы?

Доктор филологических наук Игорь Шаронов расскажет:

  • как лингвисты изучают разговоры повседневной жизни: секреты обыденных разговоров;
  • о вежливости в разговорах: правилах хорошего тона и эффективных стратегиях воздействия;
  • как общение прогрессировало: путь к большей человечности.
Расписание
28
Пятница
Ноябрь 2025
ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14

17 ноября, 10:04
Александр Речкин
1
# лингвистика
# русский язык
# филология
Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Древние геномы подтвердили совместные миграции людей и собак по Евразии

    17 ноября, 10:08

  2. Экологически безопасная наножидкость повысила нефтедобычу до 70%

    17 ноября, 09:52

  3. Ученые назвали самое безопасное место для лунной базы

    17 ноября, 09:26

  4. Ученые из Стэнфорда объяснили, как возникает волчанка 

    17 ноября, 08:45
