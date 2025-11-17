О мероприятии

Каждый день люди общаются — с друзьями, коллегами, семьей, — но как часто слова приводят к недоразумениям, ссорам или чувству, что разговоры стали холоднее и формальнее? Люди используют одни и те же фразы, но не замечают, как контекст может искажать смысл, превращая гармоничные беседы в жесткие споры.

В современном мире общение эволюционировало: от жестких форм общения к более теплым и вежливым. Но что скрывается за этими изменениями и как ими управлять, чтобы диалоги строили мосты, а не стены, как в лучших традициях русской литературы?

Доктор филологических наук Игорь Шаронов расскажет:

как лингвисты изучают разговоры повседневной жизни: секреты обыденных разговоров;

о вежливости в разговорах: правилах хорошего тона и эффективных стратегиях воздействия;

как общение прогрессировало: путь к большей человечности.

Расписание ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация