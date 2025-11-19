Атомный квиз — разгоните нейтроны знаний!

Когда ученые признали, что существование атомов надежно экспериментально подтверждено, и с чьей работой это было связано?

Демокрит и Лукреций дали очень ясную и систематическую картину атомистического устройства нашего мира, но эта картина была совершенно умозрительной. Атомистическая теория Дальтона, основанная на обнаруженных Прустом пропорциях в соединении элементов, оставалась гипотезой, о которой говорили: «Атомы — это как эльфы в лесу: объясняют следы на снегу, но никто их не видел». Периодическая таблица Менделеева показала систему в распределении свойств элементов и тем самым позволила открыть новые элементы, но не доказала существование атомов как их минимальных порций. Еще в начале XX века известный физик Эрнст Мах считал, что атомы — лишь гипотеза, для которой нет экспериментальных подтверждений. Первым таким подтверждением стала проверка Жаном Перреном в 1908 году теории броуновского движения, которую опубликовал в 1905-м Альберт Эйнштейн.