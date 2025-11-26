Русские в Калифорнии и на Аляске

О мероприятии

Философ и историк Татьяна Иларионова расскажет о первых российских экспедициях, побывавших у берегов Нового Света, о создании Форта Росс — уникального памятника русского присутствия в Калифорнии, а также о роли Русской Православной Церкви в освоении и духовном объединении новых земель.

Кроме того, речь пойдет о развитии дипломатических отношений между Россией и США, о судьбе русской общины за океаном и культурных связях, которые продолжали укрепляться на протяжении XX века.

Расписание ул. Николоямская, д. 1 Москва 15:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.