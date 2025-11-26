  • Добавить в закладки
Лекция
16+
Русские в Калифорнии и на Аляске

Слушатели узнают о первых российских экспедициях, побывавших у берегов Нового Света.

Библиотека иностранной литературы
29 ноября, 15:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Николоямская, д. 1

О мероприятии

Философ и историк Татьяна Иларионова расскажет о первых российских экспедициях, побывавших у берегов Нового Света, о создании Форта Росс — уникального памятника русского присутствия в Калифорнии, а также о роли Русской Православной Церкви в освоении и духовном объединении новых земель.

Кроме того, речь пойдет о развитии дипломатических отношений между Россией и США, о судьбе русской общины за океаном и культурных связях, которые продолжали укрепляться на протяжении XX века.

Расписание
29
Суббота
Ноябрь 2025
ул. Николоямская, д. 1 Москва
15:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Николоямская, д. 1

26 ноября, 11:52
Александр Речкин
2
# история
# Россия
# США
