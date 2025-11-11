Уведомления
Слушатели узнают про путь использования природных битумов: от их применения в древних цивилизациях до современных автомагистралей.
О мероприятии
Современные автомобильные магистрали невозможно представить без надежного асфальтобетонного покрытия, созданного с битумом. Шепот древних цивилизаций доносит до современных людей истории о магических свойствах этого материала: в Месопотамии им скрепляли кирпичи зиккуратов, в Египте —бальзамировали фараонов, даруя им вечность.
Эпохи сменялись, но он не утратил своего значения. В Петербурге в середине 19 века также произошел тихий, но революционный переворот: город стал первым, кто по-настоящему оценил и принял асфальтовый тротуар.
Кандидат технических наук Ольга Паршукова проследит удивительный путь использования природных битумов: от их применения в древних цивилизациях до появления первых асфальтовых заводов и современных автомагистралей.
Кофе — любимый напиток многих людей, но врачи традиционно советуют пациентам с мерцательной аритмией, или фибрилляцией предсердий, избегать кофеина, чтобы не спровоцировать симптомы этого распространенного нарушения сердечного ритма, способного привести к инсульту и преждевременной смерти. Однако результаты клинических испытаний, которые провела международная группа кардиологов, поставили эту рекомендацию под сомнение.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
С 9 по 20 ноября продлится период «ретроградного Меркурия». В народе считается, что явление приводит к сбоям в технике, недопониманию в общении и прочим жизненных неурядицам. Что стоит за популярным понятием, действительно ли планета может влиять на нашу повседневность, или это просто иллюзия, имеющая психологические корни — рассказали эксперты Пермского Политеха.
Недавно интернет взорвался заголовками: «Симуляция Вселенной невозможна», «Новое исследование полностью опровергает теорию симуляции». Поводом стала статья, авторы которой вознамерились доказать, что мы не живем внутри компьютера. Naked Science объясняет, что не так с этой новостью и можно ли на самом деле доказать, что «матрицы не существует».
Испанские исследователи проанализировали популярные в соцсетях фото и видео с дикими животными, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта. Специалисты пришли к выводу, что такого рода реалистичные, но фейковые материалы способны навредить как людям, так и животному миру, поскольку они вводят в заблуждение и подрывают усилия по сохранению дикой природы.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
