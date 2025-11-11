  • Добавить в закладки
Лекция
16+
Что общего у автомагистралей с египетскими мумиями?

Слушатели узнают про путь использования природных битумов: от их применения в древних цивилизациях до современных автомагистралей.

Библиотека Планетарий 1
28 ноября, 19:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург Набережная Обводного канала, 74Б

О мероприятии

Современные автомобильные магистрали невозможно представить без надежного асфальтобетонного покрытия, созданного с битумом. Шепот древних цивилизаций доносит до современных людей истории о магических свойствах этого материала: в Месопотамии им скрепляли кирпичи зиккуратов, в Египте —бальзамировали фараонов, даруя им вечность.

Эпохи сменялись, но он не утратил своего значения. В Петербурге в середине 19 века также произошел тихий, но революционный переворот: город стал первым, кто по-настоящему оценил и принял асфальтовый тротуар.

Кандидат технических наук Ольга Паршукова проследит удивительный путь использования природных битумов: от их применения в древних цивилизациях до появления первых асфальтовых заводов и современных автомагистралей.

Расписание
28
Пятница
Ноябрь 2025
Набережная Обводного канала, 74Б Санкт-Петербург
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Набережная Обводного канала, 74Б

11 ноября, 05:02
Александр Речкин
4
# дороги
# технологии
# транспорт
Комментарии

Написать комментарий

