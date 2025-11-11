Слушатели узнают про путь использования природных битумов: от их применения в древних цивилизациях до современных автомагистралей.

Что общего у автомагистралей с египетскими мумиями?

О мероприятии

Современные автомобильные магистрали невозможно представить без надежного асфальтобетонного покрытия, созданного с битумом. Шепот древних цивилизаций доносит до современных людей истории о магических свойствах этого материала: в Месопотамии им скрепляли кирпичи зиккуратов, в Египте —бальзамировали фараонов, даруя им вечность.

Эпохи сменялись, но он не утратил своего значения. В Петербурге в середине 19 века также произошел тихий, но революционный переворот: город стал первым, кто по-настоящему оценил и принял асфальтовый тротуар.

Кандидат технических наук Ольга Паршукова проследит удивительный путь использования природных битумов: от их применения в древних цивилизациях до появления первых асфальтовых заводов и современных автомагистралей.

Расписание Набережная Обводного канала, 74Б Санкт-Петербург 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация