Ученые разработали штамм цианобактерии, способный поглощать в три раза больше фосфора из сточных вод

Фосфор – элемент, играющий ключевую роль в росте растений. В сельском хозяйстве он используется в составе многих минеральных удобрений. В то же время фосфор, содержащийся в сточных водах — серьезный загрязнитель, который при попадании в водоемы нарушает баланс экосистем и вызывает цветение водорослей. Ученые Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и Южного федерального университета предложили новый экологичный способ выделения фосфора из сточных вод с помощью фотосинтезирующих микроорганизмов.

Фототрофные микроорганизмы используются для получения третьего поколения биотоплива, ценных биологически активных веществ — антиоксидантов, противовоспалительных и противоопухолевых препаратов. Их биомасса используются в пищевой промышленности. Кроме того, микроводоросли и цианобактерии применяются для очистки сточных вод для удаления различных биогенных элементов, тяжелых металлов и органических соединений.

В лаборатории синтетической биологии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» разработали новый штамм цианобактерии Synechocystis sp. Модифицированный микроорганизм способен поглощать из среды в три раза больше фосфора, чем обычный штамм. Результаты работы опубликованы в журнале Bioresource Technology.

«Полученные нами трансформированные цианобактерии эффективно поглощают фосфор и накапливают его внутри собственных клеток. Затем биомассу бактерий можно использовать виде добавки к стандартному сырью для изготовления биоугля», — рассказала Анна Мельникова, младший научный сотрудник Курчатовского геномного центра.

Биоуголь — продукт переработки органических отходов, в первую очередь — лесопромышленности и АПК. Благодаря своей пористой структуре в сельском хозяйстве он обычно используется как добавка в почву: в плотных почвах улучшает дренаж, в сухих — водоудержание.

«В нашем случае обычный биоуголь превращается в обогащенное фосфором биоудобрение, содержащее до 22,5 грамма доступных растениям фосфатов на 100 грамм конечного продукта. Таким образом мы предложили решение сразу двух проблем: очистки сточных вод от избытка фосфора и создания эффективных удобрений из возобновляемых источников» — пояснила Мельникова.

Полученный штамм цианобактерии обладает стабильными свойствами, его можно культивировать в неограниченных количествах. Разработка НИЦ «Курчатовский институт» оформлена патентом.

Курчатовский институт 30 статей Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» – одно из крупнейших научных учреждений России. Основанный в 1943 году для создания советского атомного проекта, он стал родоначальником множества новых технологий и научных направлений. Сегодня «Курчатовский институт» – мультидисциплинарный центр с широкими научными интересами и уникальной технической исследовательской базой.