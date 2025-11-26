Уведомления
Ученые разработали штамм цианобактерии, способный поглощать в три раза больше фосфора из сточных вод
Фосфор – элемент, играющий ключевую роль в росте растений. В сельском хозяйстве он используется в составе многих минеральных удобрений. В то же время фосфор, содержащийся в сточных водах — серьезный загрязнитель, который при попадании в водоемы нарушает баланс экосистем и вызывает цветение водорослей. Ученые Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и Южного федерального университета предложили новый экологичный способ выделения фосфора из сточных вод с помощью фотосинтезирующих микроорганизмов.
Фототрофные микроорганизмы используются для получения третьего поколения биотоплива, ценных биологически активных веществ — антиоксидантов, противовоспалительных и противоопухолевых препаратов. Их биомасса используются в пищевой промышленности. Кроме того, микроводоросли и цианобактерии применяются для очистки сточных вод для удаления различных биогенных элементов, тяжелых металлов и органических соединений.
В лаборатории синтетической биологии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» разработали новый штамм цианобактерии Synechocystis sp. Модифицированный микроорганизм способен поглощать из среды в три раза больше фосфора, чем обычный штамм. Результаты работы опубликованы в журнале Bioresource Technology.
«Полученные нами трансформированные цианобактерии эффективно поглощают фосфор и накапливают его внутри собственных клеток. Затем биомассу бактерий можно использовать виде добавки к стандартному сырью для изготовления биоугля», — рассказала Анна Мельникова, младший научный сотрудник Курчатовского геномного центра.
Биоуголь — продукт переработки органических отходов, в первую очередь — лесопромышленности и АПК. Благодаря своей пористой структуре в сельском хозяйстве он обычно используется как добавка в почву: в плотных почвах улучшает дренаж, в сухих — водоудержание.
«В нашем случае обычный биоуголь превращается в обогащенное фосфором биоудобрение, содержащее до 22,5 грамма доступных растениям фосфатов на 100 грамм конечного продукта. Таким образом мы предложили решение сразу двух проблем: очистки сточных вод от избытка фосфора и создания эффективных удобрений из возобновляемых источников» — пояснила Мельникова.
Полученный штамм цианобактерии обладает стабильными свойствами, его можно культивировать в неограниченных количествах. Разработка НИЦ «Курчатовский институт» оформлена патентом.
Гамма-излучение, зафиксированное гамма-телескопом «Ферми», по мнению исследователя, может объясняться только распадом вимпов, частиц темной материи, в существовании которых множество других физиков уже разуверились. Если независимые проверки подтвердят открытие, это может существенно изменить космологическую картину мира.
Проанализировав данные наблюдений, собранных за 30 лет с помощью четырех высокоточных спектрографов, астрономы не нашли в двойной системе Эта Кассиопеи (Eta Cassiopeia) гигантских планет — аналогов Юпитера и Сатурна. Их отсутствие делает систему, расположенную в 19,4 светового года от Земли, перспективной для поиска потенциально обитаемых миров.
Искусственный интеллект обретает здравомыслие: новый метод заставил нейросети сомневаться в своих ответах
Команда исследователей из МИСиС и МФТИ с коллегами разработала новый метод, который значительно повышает надежность нейронных сетей, обучая их эффективно распознавать объекты и ситуации, с которыми они не сталкивались в процессе обучения. Предложенный подход, названный Identity Curvature Laplace Approximation (ICLA), позволяет искусственному интеллекту более точно оценивать собственную неуверенность, что является критически важным шагом для создания безопасных систем в таких областях, как беспилотный транспорт, медицинская диагностика и финансовый мониторинг.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
Так называемые зумеры и альфа, несмотря на молодой возраст, уже формируют ключевые поведенческие и потребительские тренды. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему обозначение поколений начали с конца алфавита, как альфа и зумеры отличаются в способности к терпеливости, совмещении цифрового и реального «Я», подходу к профессиональной деятельности и отношении к финансам, какое мышление пришло на смену клиповому и как использование искусственного интеллекта повлияет на авторитет родителей.
Бразильские зоологи выяснили, каких именно насекомых и пауков ловят домашние кошки в городах. Для этого использовали не полевые наблюдения, а анализ социальных сетей. Просмотрев более 17 000 видео и фото в TikTok и на фотостоке iStock, ученые нашли 550 записей кошачьей охоты. Самая частая добыча — кузнечики, сверчки, цикады и тараканы.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Ученые открыли новый, ранее неизвестный способ передвижения бактерий по поверхностям, для которого не нужны жгутики. Эти микроорганизмы на краю колонии переваривают сахара, выделяют метаболиты и создают осмотическое давление. Оно вызывает микроскопическое «цунами», и на нем бактерии катятся вперед.
11 Марта, 2022
