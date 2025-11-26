Уведомления
Суд отправил в колонию бывшего главу РКК «Энергия»
Суд вынес приговор бывшему генеральному директору Ракетно-космической корпорации «Энергия» по делу о мошенничестве. По версии следствия, он и другие фигуранты во время закупок завысили стоимость электроники и присвоили 839 миллионов рублей.
Королевский суд Московской области признал бывшего главу РКК «Энергия» Владимира Солнцева виновным по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть четвертая статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации). Как сообщила областная пресс-служба судов, судья отправил Солнцева на восемь лет в колонию общего режима.
Бывшему главе корпорации на два года запретили занимать руководящие и административные должности в государственных и муниципальных структурах, а также коммерческих организациях с государственным участием. Суд также потребовал вернуть похищенные средства.
Как считает следствие, Солнцев и его партнеры завысили стоимость закупки электронно-компонентной базы для госкорпорации на 839 миллионов рублей, распределив разницу между собой.
Пресс-служба также рассказала о смерти одного из подозреваемых. Дело другого фигуранта отделили от основного и приостановили.
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» — одно из ключевых предприятий российской космической отрасли. Корпорация ведет свою историю с 1946 года, когда отдел № 3 Специального конструкторского бюро в составе НИИ-88 возглавил Сергей Королёв. Позднее из него выросло конструкторское бюро Королёва. Сейчас предприятие производит пилотируемые корабли «Союз» и грузовые космические корабли «Прогресс».
Проанализировав данные наблюдений, собранных за 30 лет с помощью четырех высокоточных спектрографов, астрономы не нашли в двойной системе Эта Кассиопеи (Eta Cassiopeia) гигантских планет — аналогов Юпитера и Сатурна. Их отсутствие делает систему, расположенную в 19,4 светового года от Земли, перспективной для поиска потенциально обитаемых миров.
Гамма-излучение, зафиксированное гамма-телескопом «Ферми», по мнению исследователя, может объясняться только распадом вимпов, частиц темной материи, в существовании которых множество других физиков уже разуверились. Если независимые проверки подтвердят открытие, это может существенно изменить космологическую картину мира.
Искусственный интеллект обретает здравомыслие: новый метод заставил нейросети сомневаться в своих ответах
Команда исследователей из МИСиС и МФТИ с коллегами разработала новый метод, который значительно повышает надежность нейронных сетей, обучая их эффективно распознавать объекты и ситуации, с которыми они не сталкивались в процессе обучения. Предложенный подход, названный Identity Curvature Laplace Approximation (ICLA), позволяет искусственному интеллекту более точно оценивать собственную неуверенность, что является критически важным шагом для создания безопасных систем в таких областях, как беспилотный транспорт, медицинская диагностика и финансовый мониторинг.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
Так называемые зумеры и альфа, несмотря на молодой возраст, уже формируют ключевые поведенческие и потребительские тренды. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему обозначение поколений начали с конца алфавита, как альфа и зумеры отличаются в способности к терпеливости, совмещении цифрового и реального «Я», подходу к профессиональной деятельности и отношении к финансам, какое мышление пришло на смену клиповому и как использование искусственного интеллекта повлияет на авторитет родителей.
Бразильские зоологи выяснили, каких именно насекомых и пауков ловят домашние кошки в городах. Для этого использовали не полевые наблюдения, а анализ социальных сетей. Просмотрев более 17 000 видео и фото в TikTok и на фотостоке iStock, ученые нашли 550 записей кошачьей охоты. Самая частая добыча — кузнечики, сверчки, цикады и тараканы.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Ученые открыли новый, ранее неизвестный способ передвижения бактерий по поверхностям, для которого не нужны жгутики. Эти микроорганизмы на краю колонии переваривают сахара, выделяют метаболиты и создают осмотическое давление. Оно вызывает микроскопическое «цунами», и на нем бактерии катятся вперед.
