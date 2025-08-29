  • Добавить в закладки
Лекция
6+
Следы забытых богов Древней Греции

Слушатели узнают, как древние идеи переходят от поколения к поколению.

Medio Modo
29 ноября, 19:00 Идет 2 ч
1000 Стоимость
Москва Знаменка 11/11 с1

О мероприятии

Религия — ﻿вечная спутница человеческой культуры, которая оказывает колоссальное влияние на эту самую культуру. Древние идеи переходят от поколения к поколению, от народа к народу, от места к месту, видоизменяются, соединяются друг с другом и живут в веках.

Многие из религиозных взглядов, традиций и обычаев пережили своих последователей, но не исчезли, а дошли до современных людей не только в мифах и легендах, сказках и книгах, научных работах и исследованиях, но и в повседневной жизни.

Каждый день люди сталкиваются со следами давно забытых богов, как это происходит расскажет культуролог Наталья Теренкова.

Расписание
29
Суббота
Ноябрь 2025
Знаменка 11/11 с1 Москва
19:00
Купить
Адрес

Знаменка 11/11 с1

29 августа, 08:12
Александр Речкин
1
# античность
# Древняя Греция
# история
Комментарии

Написать комментарий

Последние комментарии

Николай Цыгикало
12 минут назад
Сергей, не, так дискуссия не ведётся.) вы предлагаете мне копаться в списке и оперировать невнятными эпитетами "не сказать, что особо маломощные, но

Мировой ядерный арсенал: структура и масштабы

Robert Yusupov
22 минуты назад
Robert, Не хватило места для всего списка литературы, поэтому делаю дополнительное сообщение: С уважением Роберт Юсупов из Владивостока,

Фундаментально! Тест на знание фундаментальной физики

Robert Yusupov
24 минуты назад
Вы пишите: «В природе царят фундаментальные законы и величины, которые буквально описывают реальность. Это и скорость света, и масса электрона, и

Фундаментально! Тест на знание фундаментальной физики

Яна Качуровская
1 час назад
O, добрый день. Предлагаю ссылку на библейский сайт, где сама читаю Библию в современном переводе.

Лучшие фотографии дикой природы по версии NBP International Awards

Леонид Силантьев
1 час назад
Ole, тише не рвись сосунок.

В Коста-Рике поймали первую в мире «золотую» акулу

Dmitry Kryzhenovskiy
2 часа назад
Ага, 6 миллионов лет вымирал, все никак вымереть не мог. Последнего гвоздя не хватало. Простите, но разовое уничтожение тысяч особей называется

Сумчатый волк был обречен на вымирание еще до встречи с человеком

Артём Игнатченко
2 часа назад
Valery, откуда берутся такие дубины , как ты???йоги могут спокойно? Это тебе йоги рассказали или сам видел ? А чего из не фиксируют ? Сам то как , и 40 минут ,

Фридайвер установил новый мировой рекорд, задержав дыхание почти на полчаса

Тонкое Сна
3 часа назад
Эпическая чушь. Эти "учёные", похоже, никогда не бывали в деревне и не сравнивали 40-летнего деревенского жителя, даже не занимающегося тяжёлым

Умственная работа и стресс состарили мозг и укоротили продолжительность жизни

Антон Кучерук
4 часа назад
Valery, стандартный коментарий. Ваше это "Если бы", даже смешно звучит. Нос красный тебе подарить нужно, носи с гордостью

Фридайвер установил новый мировой рекорд, задержав дыхание почти на полчаса

Rafis Fayzullin
9 часов назад
Интересно какого размера у Юпитера каменное или стальное ядро, или скорее всего жидкое ядро?

Планетологи вычислили точный возраст Юпитера

Barkadi
9 часов назад
Да ну на... через Каспий железка. Вы что курили???

Железнодорожная сеть мира

Сергей Механик
10 часов назад
Nikita, а зачем нужны большие губы? В чём тут фишка? 😳

Психологи выяснили, насколько «уколы красоты» повышают привлекательность женщин

tt
10 часов назад
Любовь, вот оно, я же сразу увидел твою суть- одобрение действий власти и уничижение людей недовольных ею. Ты про властный бот) так что иди пастись

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

luiza
10 часов назад
🍉

Лучшие фотографии дикой природы по версии NBP International Awards

Елена Петрова
10 часов назад
То есть, умственный труд ухудшает здоровье, а интеллектуальное хобби - улучшает, как так-то?

Умственная работа и стресс состарили мозг и укоротили продолжительность жизни

Виктория Журавлева
10 часов назад
Artem, согласна с Вами

Лучшие фотографии дикой природы по версии NBP International Awards

Игорь Сакальский
10 часов назад
Сергей, Коммерция второстепенна, но аппетиты людей на первом месте, для сравнения разработка лады искра обошлось в 23 миллиарда рублей, за эти

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

