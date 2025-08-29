О мероприятии

Религия — ﻿вечная спутница человеческой культуры, которая оказывает колоссальное влияние на эту самую культуру. Древние идеи переходят от поколения к поколению, от народа к народу, от места к месту, видоизменяются, соединяются друг с другом и живут в веках.

Многие из религиозных взглядов, традиций и обычаев пережили своих последователей, но не исчезли, а дошли до современных людей не только в мифах и легендах, сказках и книгах, научных работах и исследованиях, но и в повседневной жизни.

Каждый день люди сталкиваются со следами давно забытых богов, как это происходит расскажет культуролог Наталья Теренкова.

