
Карта распределения самой плодородной почвы на Земле
Плодородие почвы — это ее способность обеспечить растения необходимыми условиями для роста, способствуя высокой урожайности. Среди плодородных почв принято выделять черноземы — богатые гумусом почвы. Они характеризуются мощным, темным почвенным горизонтом, богатым органическими веществами. Также к темноцветным почвам относят каштановые (Kastanozems) и черноземовидные (Phaeozems) почвы.
В Евразии плодородные почвы простираются от центральной Европы до дальневосточной части России. Евразийская степь — одна из главных зон чернозема в мире. Она растянулась от востока Хорватии до Сибири, через север Сербии и Болгарии, юг и восток Румынии, Молдову, Украину и Центрально-Черноземную полосу России. Самые плодородные российские земли находятся в Курской, Воронежской и Тамбовской областях.
Также черноземные почвы есть в Казахстане, Монголии и Китае. Встречаются черноземы в Польше и Венгрии. Еще один черноземный пояс расположен в Северной Америке, начиная с Манитобы через Великие равнины США вплоть до Канзаса.
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, на 2022 год площадь черноземных почв в России составляла 326,8 миллиона гектаров. В тройку также вошли Казахстан (107,7 миллиона гектаров) и Китай (50 миллионов гектаров). Далее следуют Аргентина (39,7 миллиона гектаров) и Монголия (38,6 миллиона гектаров). В десятку стран вошли также Украина, Канада, США, Колумбия и Мексика.
При этом во всем мире обрабатывается около 31% черноземных почв. Большая часть земель покрыта лесами и лугами. Некультивируемые черноземы встречаются в основном в России и Канаде.
