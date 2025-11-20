  • Добавить в закладки
Лекция
16+
Взаимодействие аллелей одного гена. Взаимодействие генов

Слушатели узнают о взаимодействии аллелей одного гена и взаимодействиях нескольких генов, контролирующих один признак.

Центр «Архэ»
28 ноября, 20:00 Идет 2 ч
750 Стоимость
Онлайн timepad

О мероприятии

Как поведет себя мутация по отношению к «нормальному» состоянию гена? Как получается, что признаков десятки, а генов — десятки тысяч? На эти и многие другие вопросы ответит кандидат биологических наук Андрей Синюшин. Слушатели узнают о взаимодействии аллелей одного гена и взаимодействиях нескольких генов, контролирующих один признак.

Расписание
28
Пятница
Ноябрь 2025
timepad Онлайн
20:00
20 ноября, 07:35
Александр Речкин
1
# биология
# гены
# ДНК
Комментарии

