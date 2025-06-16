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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Николай Головин
Николай Головин
2 минуты назад
Рейтинг: +240
Посты: 740

Спутники запечатлели неизвестный китайский военный самолет

Новые изображения, полученные спутниками компании Planet Labs, показали ранее неизвестный малозаметный аппарат, построенный по аэродинамической схеме «летающее крыло» и имеющий размеры, сопоставимые с американским стелс-бомбардировщиком B-2.

Сообщество
# авиация
# Китай
# спутники
Неизвестный китайский военный самолет на секретном аэродроме Малан / © Planet Labs   
Неизвестный китайский военный самолет на секретном аэродроме Малан / © Planet Labs   

Снимки неизвестного самолета сделаны на секретном аэродроме Малан в китайской провинции Синьцзян, который находится на переднем крае усилий страны по разработке беспилотных летательных аппаратов.

Неизвестный китайский военный самолет на секретном аэродроме Малан / © Planet Labs   
Неизвестный китайский военный самолет на секретном аэродроме Малан / © Planet Labs   

Как отметили журналисты издания The War Zone, самолет имеет размах крыла примерно 52 метра, а длина аппарата от носа до хвоста составляет около 14 метров. То есть он по своим габаритам, примерно равен американскому стратегическому бомбардировщик B-2 Spirit. Предполагается, что новый аппарат представляет собой очень крупный высотный стелс-беспилотник, обладающий большой продолжительностью полета.

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