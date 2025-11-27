Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В США уверены, что Россия не найдет клиентов для новейшей ракеты «Союз-5»

Американский журналист и космический обозреватель издания Ars Technica Эрик Бергер в своей новой статье обратил внимание на разработку перспективной двухступенчатой российской ракеты среднего класса «Союз-5», которая должна выполнить первый полет до конца текущего года.

Работа по созданию ракеты «Союз-5» / © «Роскосмос»

По мнению журналиста, хотя «Союз-5» и представляет собой новую разработку госкорпорации «Роскосмос», прорыва в технологиях он не демонстрирует. Кроме того автор уверен, что клиентов для новой ракеты не найдется, так как Россия уже располагает ракетами «Союз-2», примерно вдвое менее мощными, которые используются для пилотируемых миссий к МКС, грузовых запусков и вывода спутников. Существует и линейка носителей «Ангара», развивавшаяся последние десять лет.

По грузоподъемности «Союз-5» занимает нишу между «Союзом-2» и «Ангарой-А5». Однако спрос на ракету, способную выводить около 18 тонн полезной нагрузки, вызывает сомнения. Вывод геостационарных спутников — прежде основная коммерческая миссия «Протона» — резко сократился.

Кроме того, после начала Специальной военной операции российские ракеты перестали рассматриваться многими западными операторами как приемлемый вариант.

В то же время международная конкуренция в сегменте средних ракет усилилась: Китай предлагает все больше государственных и частных решений, Индия наращивает возможности. А что касается цены, то, по мнению Бергера, Россия практически не способна соперничать с многоразовым Falcon 9 Илона Маска.