Да никто в Москве так не говорит!

О мероприятии

В интернете можно без труда найти полушуточные-полусерьезные «самоучители московского». Обычно в них рассказывается не столько о том, как надо говорить, чтобы сойти за коренного жителя, сколько о том, как говорить не надо.

Что думает «коллективный интернет-разум» о том, как говорят и как не говорят москвичи? Что, кроме локальных словечек, выдает место рождения человека? Как лингвисту, изучающему региональное варьирование, помогают Авито и сервисы для маркетологов? Старший преподаватель Института лингвистики РГГУ и Школы лингвистики НИУ ВШЭ Антон Сомин расскажет о языковых предпочтениях москвичей.

Расписание Проспект Мира, дом 119, строение №1 Москва 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация