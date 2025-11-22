Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В канализационном коллекторе Выборга обнаружили шведский гербовый камень XV века

Ценные артефакты порой можно обнаружить в самых неожиданных местах. В Выборге средневековый гербовый камень нашли в канализационном коллекторе.

Гербовый камень XV века в канализационном коллекторе Выборга / © Центр спасательной археологии

Недалеко от Выборгского замка археологи нашли шведский гербовый камень XV века, который принадлежал влиятельной шведской семье Тоттов. Об этом рассказал научный сотрудник Центра спасательной археологии ИИМК РАН Александр Смирнов.

В конце XIX века исследователь Альфред Хакман во время археологической оценки Выборгского замка зарисовал каменную плиту, вмонтированную в одну из стен. Рисунок Хакмана сохранился, а плита пропала.

Спустя более чем сто лет археологи изучали одноэтажное здание 1770-х годов, расположенное недалеко от замка. Исследователи обнаружили канализационный коллектор. Очистив крышку, ученые поняли, что плита — тот самый утраченный камень, который украшал королевские покои в 1450-х годах.

Гербовый камень XV века, найденный в Выборге / © Центр спасательной археологии

Смирнов отметил, что орнаментальное рыцарское изображение с шлемом и перьями отличается от привычного герба Тоттов. Вероятно, оно отражает локальные особенности того периода. Исследователь подчеркнул, что камень — средневековое наследие высокого уровня, заслуживающее занять центральное место в музейной экспозиции.

Кинжал XIX века, найденный в Выборге / © Центр спасательной археологии

Еще один неожиданный артефакт в Выборге нашли рабочие. Укрепляя набережную в центре города, они обнаружили кинжал XIX века, похожий на кавказскую каму. В региональном правительстве рассказали, что сейчас кинжал реставрируют и изучают специалисты Выборгского замка. Если его ценность подтвердится, кинжал станет частью музейной коллекции.