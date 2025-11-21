Зумеры против альфа: сравнение цифровых привычек, мышления и жизненных стратегий

Так называемые зумеры и альфа, несмотря на молодой возраст, уже формируют ключевые поведенческие и потребительские тренды. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему обозначение поколений начали с конца алфавита, как альфа и зумеры отличаются в способности к терпеливости, совмещении цифрового и реального «Я», подходу к профессиональной деятельности и отношении к финансам, какое мышление пришло на смену клиповому и как использование искусственного интеллекта повлияет на авторитет родителей.

Почему обозначение поколений начали с конца алфавита

В первую очередь это связано с тем, что большинство названий поколений не возникли в науке, а рождались стихийно, отражая дух времени.

Бумеры (1944-1963) названы так из-за резкого всплеска рождаемости («бэби-бума») после Второй мировой войны. Термин описывает демографическое явление. А уже алфавитный отсчет начался с поколения Х (1963-1980). Такое название за ним закрепилось после выхода одноименного романа Дугласа Коупленда. Буква «X» здесь символизировала неопределенность, неизвестность. Следующие два поколения — миллениалы (1981-1996) и зумеры (1997-2012) последовательно получили следующие буквы Y и Z. На этом алфавит закончился, и демограф Марк Маккриндл придумал термин «поколение альфа» (с 2013), предложив начать заново, но с греческого алфавита.

— Все эти названия и характеристики поколений зарождались в медиа и популярной культуре, а затем систематизировались социологами и использовались в смежных научных направлениях. Среди них существуют и те, которые не закрепились в академической среде. Например, поколением баннеров считаются люди, родившиеся в эпоху начала повсеместного использования рекламы (1990-2000 гг.), — комментирует кандидат психологических наук, доцент кафедры «Социология и политология» ПНИПУ Елена Расторгуева.

Зумеры носят «костюм взрослого»

Выделение ключевых характеристик поколений — задача условная и постоянно уточняемая экспертами, поскольку списки их качеств расширяются.

— Если субъективно выделять главные отличительные черты поколений в сравнении друг с другом, от можно обозначить следующие: бумеры — оптимизм, трудолюбие, вера в прогресс, традиции и приверженность авторитетам; миллениалы — цифровая интеграция, в том числе в социальные сети, но без полного в них погружения, стремление к самореализации, смыслу, поиск признания, направленность на командную работу и, в связи с этим, большая зависимость от мнения других и, одновременно, отзывчивость; зумеры — интуитивность в освоении и использовании цифровых технологий, прагматизм, финансовая осторожность, индивидуализм, стремление быть собой, забота о ментальном здоровье, — отмечает Елена Расторгуева.

По словам эксперта, зумеров характеризует парадоксальное сочетание внешней взрослости с внутренней подростковостью — так называемый «костюм взрослого». Однако эта зрелость оказывается поверхностной и основана на вынужденной привычке опираться на себя в ходе развития.

У только формирующегося поколения альфа пока отмечают гибкость, инициативность, глобализированность и мультимедийный формат взаимодействия с миром.

Зумеры выбирают короткий контент, а альфа в нем нуждаются

Главное отличие между альфа и зумерами заключается в степени слияния с виртуальным миром. Подрастающее поколение представляет собой цифровых аборигенов — они погружены в технологии с рождения, эта среда для них естественна и органична. В то время как большая часть зумеров, будучи цифровыми иммигрантами, хотя и привычны к технологиям, сохраняют большую свободу от них, а также лучше осведомлены об их ограничениях и проблемах конфиденциальности.

— Что касается психологических особенностей с большой долей вероятности информационная перегрузка может привести к снижению способности поколения альфа к продолжительной концентрации. Их психологический склад, более приспособленный к многозадачности и быстрому потреблению информации, что, безусловно, — их преимущество. Но одновременно делает это их менее устойчивыми к монотонности и требует постоянной новизны. Для них безотрывно сконцентрироваться на сложной интеллектуальной проблеме на 40 минут может стать настоящим испытанием, не говоря уже о рутинных учебных или рабочих задачах, — делится Елена Расторгуева.

Зумеры же, хоть и склонны к коротким форматам, способны на глубокое погружение в процесс, если он их по-настоящему увлекает. Они легче могут ограничивать себя в потреблении быстрого контента и лучше понимают, как фильтровать информацию.

Елена Расторгуева также говорит о различиях в способности к терпению. Поколение альфа привыкает к доступности информации, ресурсов и благ (генерация подробных ответов и креативов искусственным интеллектом, доставка продуктов, онлайн-магазины, удобные интерфейсы приложений и сервисов). Это приводит к тому, что у них больше выражено ожидание немедленных результатов, которое затронет все сферы жизни, что особенно тревожно в контексте преодоления психологических трудностей и достижения долгосрочных целей. Зумеры в сравнении с ними более терпеливы и легче выполняют задачи, требующие усилий и времени.

Если у зумеров клиповое мышление, то какое у альфа?

— Важное отличие этих поколений — принцип обработки информации. Если у зумеров клиповое мышление — это навык быстрого переключения между разрозненными фрагментами, то калейдоскопическое у альфа представляет собой качественно иной уровень работы сознания. Он ориентирован на параллельное восприятие и мгновенное преобразование информации в новые связи и смыслы, что фундаментально меняет саму природу познавательной деятельности, — рассказывает старший преподаватель кафедры «Социология и политология» ПНИПУ Ольга Ганина.

Зумер обрабатывает информацию последовательно, делая это очень быстро. Переходя по вкладкам, он успевает ухватить суть каждой, но не соединяет их в единую историю. Тогда как альфа может легко одновременно следить за стримом, участвовать в чате, искать информацию по теме и создавать мем — и все это будет для него единой активностью, а не набором разных задач.

Важно понимать, что «клиповое» и «калейдоскопическое» мышление — это не строгие научные термины, а популярные концепции для описания наблюдаемых явлений. Они активно используются в СМИ и специалистами, но еще не имеют точных методов измерения. Психология изучает лишь отдельные их компоненты: устойчивость внимания, когнитивную гибкость, скорость обработки информации и предпочтения в форматах контента. Если «клиповое мышление» связывают с конкретными наблюдаемыми особенностями и выделяют как когнитивный стиль, то «калейдоскопическое» пока остается в большей степени метафорическим и спекулятивным понятием из-за невозможности зафиксировать одновременную работу в множестве каналов и платформ. Говорить о нем как о качественно ином уровне сознания еще нет оснований.

— Клиповое и калейдоскопическое мышление позволяют выжить в информационном хаосе, но это может происходить ценой ослабления способности к целостному, структурному оперированию данными. Например, осложнить передачу навыка ведения научной деятельности от более опытных к начинающим в связи с тем, что эта сфера требует академического, системного подхода. Однако возможен и оптимистичный сценарий, при котором ускоренная передача опыта между поколениями только лучше научит людей систематизировать данные, возможно, на качественно ином уровне, — комментирует Елена Расторгуева.

Фрагментарность знаний — современная норма?

Существует мнение о том, что стоит принять отрывочность знаний современных детей и подростков как способ адаптации к информационному шуму и не пытаться учить их «склеивать клипы» в целостную картину мира. На самом деле такой подход в корне неверен.

— Принимать фрагментарность знаний как норму — опасный путь, который приводит к неспособности решать сложные системные задачи, критически мыслить и противостоять манипуляциям, а также вызывает когнитивную перегрузку и выгорание. Цель современного образования не в передаче суммы знаний, находящейся в легком доступе в цифровых источниках, а развитие гибких навыков, которые пригодятся человеку в любой сфере деятельности. Это системное мышление для видения связей между разрозненными фрагментами, критическое мышление для фильтрации информации, эмоциональный интеллект для сотрудничества и креативность для генерации новых идей на основе уже существующих, — считает Ольга Ганина.

Поколениям зумеров и альфа нужно не столько запоминать информацию, сколько уметь правильно ставить вопросы, вычленять нужные данные из огромных массивов и грамотно применять их в своих целях.

Инструмент самореализации или традиционный ритуал: как зумеры и альфа воспринимают образование

— Для поколения зумеров образование стало инструментом самореализации и поиска комфортного жизненного ритма, а не способом достичь внешнего признания. В отличие от миллениалов, которые видели в учебе путь к карьерным высотам, они ценят возможность гармонично связать личные интересы с требованиями рынка, ставя психологический комфорт выше формальных достижений. А для следующего поколения альфа традиционная система образования выглядит скорее как социальный ритуал, лишенный существенного содержания. Но они воспринимают его без осуждения и протеста, более того, готовы в эти ритуалы «играть», раз это так важно старшим поколениям, — отмечает Ольга Ганина.

Революция происходит в способе получения и освоения знаний, и даже в выработке навыков: меняется и запрос (чему учиться, что узнавать), и форматы, и источники, и сам принцип от «разбора и заучивания» к «игровому погружению и импровизации». Дети получают вводные правила — что можно и нельзя, и какой надо получить результат, а дальше ищут разные решения и смотрят на результат, подбирают наилучший путь, который им самим нравится больше. Очевидно, что виртуальный мир предоставляет намного больше возможностей для такого подхода и обеспечивает высокие скорости достижения целей.

— Однако могут возникнуть сложности в момент переноса процесса в физический оффлайн мир, требующий большей целеустремленности и концентрации, чем мы наблюдаем у альфа. С другой стороны, и грань между физическим и виртуальным миром размывается повсеместной цифровизацией, — добавляет Ольга Ганина.

Профессия для зумеров — набор навыков в своей сфере, а для альфа — смешение знаний из разных дисциплин

Зумеры кардинально пересматривают саму суть профессии, превращая ее из пожизненного статуса в динамичный набор компетенций. Вместо статичного идентификатора вроде «я инженер» они описывают себя через конкретные навыки: «занимаюсь анализом данных и управлением проектами». Этот сдвиг проявляется в переходе от вертикальной карьеры к горизонтальной — через освоение смежных областей и фриланс, где ценностными приоритетами становятся свобода и осмысленность деятельности вместо традиционной стабильности. В понимании зумеров, профессия — это комплект навыков, позволяющий получить доход и интересную работу, к которой они, тем не менее, сильно не привязываются и меняют ее часто и легко.

— Поколение альфа пойдет еще дальше: для них концепция единственной профессии на всю жизнь скорее всего станет таким же пережитком прошлого, как для нас — пожизненная служба у помещика. Их профессиональная идентичность будет формироваться как сборная конструкция из микро-навыков, заимствованных из различных, порой несвязанных дисциплин — например, сочетание биотехнологии с дизайном виртуальных сред. Человек сосредоточится на креативных, этических и стратегических задачах, а искусственный интеллект возьмет на себя рутину, анализ данных и генерацию вариантов. Наблюдается тенденция к геймификации профессиональной деятельности. Когда выйдут на рынок труда альфы, они будут «брать задачи», а не должности и сразу только на конкретный срок, от месяца до нескольких лет. Оплата будет строиться тоже на новых принципах — не на окладе, а на перманентной оценке трудоемкости и сложности задач. Работа будет выглядеть как последовательность квестов, где каждый проект представляет собой уровень, за прохождение которого следует вознаграждение и рост репутации, — делится Ольга Ганина.

Зумеры переживают из-за отсутствия недвижимости, а альфа привыкнут к пожизненной «подписке на все»

Зумеры выросли в условиях нестабильности и высокой инфляции, когда покупка жилья стала практически недостижимой целью. Долговые обязательства воспринимаются как ограничение свободы и огромный риск. Несмотря на то, что их беспокоит отсутствие собственного жилья и стабильного быта, они не готовы брать на себя ответственность на 20-30 лет, жертвуя своей финансовой гибкостью.

— Вместо того чтобы копить на первый взнос по ипотеке, зумеры предпочитают тратить деньги на путешествия, образование, хобби и качественный отдых. Для них ценность заключается в переживаниях, а не в обладании вещью. Эта тенденция указывает на то, что поколение альфа, скорее всего, органично примет модель всеобщей подписки, где понятие «владеть навсегда» будет ассоциироваться с обузой, негибкостью и экологической нерациональностью. Для них доступ к ресурсам станет важнее непосредственного обладания ими: вместо личного автомобиля — подписка на мобильность, вместо собственного жилья — гибкая аренда с возможностью переездов между городами, — считает Ольга Ганина.

Требования к современным родителям повышаются

Влияние более частого обращения детей к искусственному интеллекту и возможность мгновенно получать ответы может оказывать влияние на авторитет родителей. Для поколения альфа этот вызов проявляется особенно остро, поскольку они с раннего детства взаимодействуют с виртуальными ассистентами, например, умной колонкой.

— Будет ли авторитет родителя падать? Это зависит от уровня развития самих родителей. Если они ограничиваются использованием Интернета только в таком поверхностном ключе как поиск готовых ответов и демонстрируют это ребенку, то он довольно быстро научится получать информацию абсолютно без их участия, перейдя на самостоятельное использование гаджетов. И, соответственно, мнение взрослого может стать далеко не важным, не значимым. Тогда как если родители прививают ребенку навык использования искусственного интеллекта и вообще Интернета именно как инструмента, транслируют навыки критического мышления, а еще, что более важно, вступают в совместную с детьми деятельность для углубления их процесса мышления, то все это, наоборот, многократно увеличивает авторитет взрослого, делает его незаменимым. На сегодняшний день можно говорить о необходимости вступать в цифровую среду вместе с подрастающими детьми и показывать им, как выйти на уровень сотворчества с искусственным интеллектом, — считает Елена Расторгуева.

Особенно важно обратить внимание на то, что если в самом раннем возрасте родители не успели выстроить эмоциональную связь со своим ребенком, то в более позднем периоде, скорее всего, у них уже не будет такой возможности. Цифровая среда активно заполняет эмоциональное пространство детей, изменяя их восприятие таким образом, что последующее сближение не только с близкими, но и с другими людьми может оказаться крайне затруднительным. Никто пока не знает серьезность возможных изменений человеческой природы.

— Такие качества родителей как склонность навязывать свое мнение ребенку, использовать одностороннюю аргументацию, нетерпеливость, привычка прерывать, не дослушивать, слишком сильная эмоциональность или полное ее отсутствие, нежелание повторять или привычка повторять одно и то же очень сильно проигрывают по сравнению с Интернетом в наших реальных условиях. Дети естественным образом будут выбирать в качестве авторитета ту среду, которая оказывается более терпеливой, бережной, внимательной, рациональной и способной поддержать грамотными словами. В таких условиях взрослому оказывается все сложнее сформировать или вернуть свое весомое положение в глазах ребенка. То есть, как мы видим, к очень разным качествам родителей с развитием цифровых технологий возникают огромные требования, — объясняет Елена Расторгуева.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

ПНИПУ 1350 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.