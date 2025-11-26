Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Налоги на урожай, а не сельское хозяйство в целом, подтолкнули людей к созданию первых государств
Что стало настоящим фундаментом власти — умение обрабатывать землю или контроль над некоторыми культурными растениями? Авторы нового исследования пришли к выводу, что появление первых крупных сообществ и государств зависело не от земледелия в целом, а от выращивания определенных злаков. Эти культуры было легко хранить и, еще важнее, невероятно просто облагать налогом, что и дало толчок появлению цивилизации.
Споры о том, как человечество перешло от небольших групп охотников-собирателей к сложным государственным системам, длятся десятилетиями. Многие ученые полагают, что толчок появлению крупных человеческих сообществ дал переход к сельскому хозяйству.
Классическая теория гласит: когда люди одомашнили растения и животных, они могли производить больше пищи, чем потребляли. Этот излишек дал возможность части сообществ не добывать еду, а заниматься ремеслом, управлением, войной и строительством. Так избыток еды позволил содержать правящий класс, армию и чиновников, что привело к расслоению общества и появлению первых государств.
Правда, хронология исторических событий вступает в противоречие с этой вполне логичной гипотезой. Первые свидетельства одомашнивания растений относятся к периоду 10–12 тысяч лет назад, к концу последней ледниковой эпохи. Примечательно, что земледелие независимо возникло как минимум в 11 разных регионах на четырех континентах. Но первые крупные государства, о которых известно ученым, появились гораздо позже — почти 5,5 тысячи лет назад. Сначала в Месопотамии, затем в Египте, Китае и Мезоамерике.
Между изобретением земледелия и рождением цивилизации лежит пропасть в несколько тысячелетий. Почему? Что происходило все это время? Получается, одного лишь факта выращивания и производства пищи оказалось недостаточно для появления первых государств.
Со временем у этой гипотезы появилась альтернатива. Некоторые исследователи высказали мнение, что решающую роль в образовании первых государственных систем сыграл не сам объем урожая, а способность обложить этот урожай налогом. Ученые предположили, что выращивание некоторых зерновых, которые можно было легко собирать, хранить и учитывать (пшеница, ячмень, рис) сделало возможным сам механизм сбора налога, а письменность могла быть важна для учета этих сборов. По мнению авторов этой гипотезы, сначала формировалось могущественное государство, а уже затем оно стимулировало интенсивное сельское хозяйство.
Разобраться в сложившемся парадоксе попытались исследователь Кит Опи (Kit Opie) из Бристольского университета в Великобритании и его новозеландский коллега Квентин Аткинсон (Quentin Atkinson) из Оклендского университета. Ученые применили в своей работе байесовский подход в филогенетике — науки, которая изучает эволюционные отношения между биологическими видами путем реконструкции «родословных» (филогенетических деревьев) на основе сравнения признаков.
Опи и Аткинсон решили разобраться, что в истории разных народов появлялось раньше: зерновые, налоги, письменность или сами зачатки государств. Для этого ученые сопоставили данные по 868 сообществам со всего мира с лингвистическим древом, которое отражает эволюционные связи между ними. Это древо показывает, как разные народы связаны между собой и какие сельскохозяйственные растения имеют общее происхождение.
Благодаря такой схеме можно проследить развитие не одной отдельной культуры, а сразу многих. Это помогло увидеть последовательность событий: что обычно возникало раньше, например зерно, и что появлялось позже, например налоги или письменность.
Результаты оказались неожиданными. Во-первых, подтвердилась связь между интенсивным земледелием и появлением государств. Однако характер этой связи не соответствовал ожиданиям.
Статистический анализ показал, что с большей вероятностью именно создание государств приводило к развитию сельского хозяйства, а не наоборот. По мнению авторов нового исследования, не излишки породили элиту, а элита стала организовывать производство излишков для своих нужд.
Правительства укрепляли власть и уже затем расширяли сельское хозяйство. Государства получали контроль над населением и ресурсами, что позволяло организовать ирригацию. Власть укреплялась, поля разрастались вслед за ней. Это открытие согласуется с более ранним исследованием австронезийских сообществ, авторы которого также показали, что политическое устройство скорее стимулировало развитие интенсивного земледелия, чем становилось его следствием.
Но самый главный вывод Опи и Аткинсона касается не просто земледелия, а конкретных культурных растений. Ученые обнаружили, что государства почти никогда не возникали там, где люди не выращивали зерновые — пшеницу, ячмень, рис или кукурузу. В то же время вероятность появления государств была высокой в тех сообществах, где эти зерновые выступали основной культурой.
Почему же именно пшеница, ячмень, рис или кукуруза, а не, скажем, картофель или яблоки, стали краеугольным камнем первых империй? По мнению авторов научной работы, ответ кроется в одном слове — налоги.
Опи и Аткинсон выяснили, что зерновые подходят для налогов лучше любых других растений. Зерно растет на открытых полях. Поле видно издалека, его площадь можно посчитать, а урожай легко измерить. Зерновые созревают примерно в одно и то же время каждый год, поэтому сборщики налогов знают, когда приходить. И главное — эти культуры долго хранятся. Их можно складывать в амбары и затем отбирать по мере необходимости.
Корнеплоды вроде маниоки или картофеля совершенно не подходят для такой системы. Они прячутся под землей. Налогосборщик не увидит, сколько их действительно выкопали. Хранить их тоже трудно. Поэтому с них невозможно стабильно брать налог.
По мнению исследователей, фактически, первые государства действовали по принципу мафии, предлагая «крышу» земледельцам в обмен на долю их урожая. Зерно стало первой по-настоящему ликвидной валютой, которая кормила армию, чиновников и правящую элиту. Такая «защита в обмен на долю» могла стать механизмом, который и привел к появлению первых государств.
Этот механизм пролил свет и на другое величайшее изобретение человечества — письменность. Опи и Аткинсон заметили важную закономерность. В сообществах, где не было налогов, письменность почти никогда не возникала. А там, где налоги уже собирали, наоборот, появлялась очень часто. Ученые предположили, что письменность изобрели и стали использовать именно для учета налоговых поступлений. Элита, которая получала эти налоги, затем создавала институты власти и законы, закрепляя новую иерархическую социальную структуру.
Исследование выявило еще одну мрачную деталь. Когда ученые сравнили разные сообщества, они увидели закономерность. После появления государства люди в значительной степени переключались на зерновые. Не потому что они были вкуснее или полезнее, а потому что правителям нужны были налоги. А налоги удобно собирать только со злаков.
Опи пояснил, что власть зачастую отказывалась от культурных растений, с которых нельзя взять стабильную дань. Корнеплоды и фруктовые деревья не подходили, потому что их трудно контролировать и невозможно надежно хранить. Поэтому поля постепенно переводили под пшеницу, ячмень, рис или кукурузу. Людей фактически вынуждали выращивать именно эти культуры, даже если раньше их рацион был куда разнообразнее.
Специалисты предположили, что такое решение плохо сказалось на здоровье людей. Археологические данные показали: когда в неолите люди стали в основном питаться зерновыми, население выросло, но при этом стало менее здоровым. Средний рост уменьшился, зубы разрушались быстрее, то есть общее здоровье ухудшилось.
Ученые подчеркнули, что к выводам их исследования стоит относиться с осторожностью. Схема «налоги на урожай равно появлению государства» работала не везде одинаково. Например, на Ближнем Востоке усиление земледелия действительно совпало с появлением устойчивых ранних государств. Но в Европе, хотя земледелие там тоже было развитым, крупные неолитические центры так и не сформировались. Почему так произошло — пока не ясно, это еще предстоит изучить.
Авторы научной работы подытожили, что у государств не было одного универсального пути возникновения. В Египте, например, власть возникла не из налогов на урожай. Там государственные структуры развились вокруг религиозных ритуалов и роли фараона. Это значит, что «налоговая зерновая модель» не объясняет абсолютно все случаи формирования государств, но помогает понять многие из них и увидеть общие закономерности.
Выводы Опи и Аткинсона представлены в журнале Nature Human Behaviour.
Проанализировав данные наблюдений, собранных за 30 лет с помощью четырех высокоточных спектрографов, астрономы не нашли в двойной системе Эта Кассиопеи (Eta Cassiopeia) гигантских планет — аналогов Юпитера и Сатурна. Их отсутствие делает систему, расположенную в 19,4 светового года от Земли, перспективной для поиска потенциально обитаемых миров.
Искусственный интеллект обретает здравомыслие: новый метод заставил нейросети сомневаться в своих ответах
Команда исследователей из МИСиС и МФТИ с коллегами разработала новый метод, который значительно повышает надежность нейронных сетей, обучая их эффективно распознавать объекты и ситуации, с которыми они не сталкивались в процессе обучения. Предложенный подход, названный Identity Curvature Laplace Approximation (ICLA), позволяет искусственному интеллекту более точно оценивать собственную неуверенность, что является критически важным шагом для создания безопасных систем в таких областях, как беспилотный транспорт, медицинская диагностика и финансовый мониторинг.
Сканирование мозга голубей показало, что их навигационные способности обеспечиваются вестибулярной системой внутреннего уха, а не зрением или клетками в клюве, как считалось ранее. Ученые зафиксировали активность нейронов в ответ на магнитное поле и описали механизм, работающий по принципу электромагнитной индукции.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
Так называемые зумеры и альфа, несмотря на молодой возраст, уже формируют ключевые поведенческие и потребительские тренды. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему обозначение поколений начали с конца алфавита, как альфа и зумеры отличаются в способности к терпеливости, совмещении цифрового и реального «Я», подходу к профессиональной деятельности и отношении к финансам, какое мышление пришло на смену клиповому и как использование искусственного интеллекта повлияет на авторитет родителей.
Бразильские зоологи выяснили, каких именно насекомых и пауков ловят домашние кошки в городах. Для этого использовали не полевые наблюдения, а анализ социальных сетей. Просмотрев более 17 000 видео и фото в TikTok и на фотостоке iStock, ученые нашли 550 записей кошачьей охоты. Самая частая добыча — кузнечики, сверчки, цикады и тараканы.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Ученые открыли новый, ранее неизвестный способ передвижения бактерий по поверхностям, для которого не нужны жгутики. Эти микроорганизмы на краю колонии переваривают сахара, выделяют метаболиты и создают осмотическое давление. Оно вызывает микроскопическое «цунами», и на нем бактерии катятся вперед.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
14 Июля, 2019
Лекарство от здоровья: как работает допинг
18 Апреля, 2021
Пищевые добавки: хорошие, плохие, непреднамеренные
28 Сентября, 2022
Дикий Запад: психопатологии президентов США
29 Июня, 2022
Вертолет: пуск боевых ракет с кабрирования
10 Октября, 2014
Консерваторы опасливее либералов
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии