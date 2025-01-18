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Фото: интерьер обтекателя Starship после его возвращения в атмосферу
В Сети появилась фотография, сделанная камерой внутри обтекателя Starship во время повторного входа корабля в атмосферу нашей планеты.
Предположительно, снимок сделан 6 июня 2024 года, во время четвертого испытательного полета Starship, когда прототип второй ступени Ship 29 пережил торможение в атмосфере и упал в районе Индийского океана.
Хотя внешне Starship выглядел целым и невредимым, фото интерьера корабля показывает совсем другую картину. Неудивительно, что после этих испытаний инженеры SpaceX улучшили плитки теплозащиты корабля.
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IT-специалисты создали модель искусственного интеллекта, которая переводит текст с одного языка на другой в четырех разных режимах и делает это точнее предшественников. Разработка будет доступна для некоммерческого использования.
Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.
По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.
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