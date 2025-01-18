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Фото: интерьер обтекателя Starship после его возвращения в атмосферу

В Сети появилась фотография, сделанная камерой внутри обтекателя Starship во время повторного входа корабля в атмосферу нашей планеты.

Снимок интерьера обтекателя Starship после его возвращения в атмосферу / © Viper / X

Предположительно, снимок сделан 6 июня 2024 года, во время четвертого испытательного полета Starship, когда прототип второй ступени Ship 29 пережил торможение в атмосфере и упал в районе Индийского океана.

Хотя внешне Starship выглядел целым и невредимым, фото интерьера корабля показывает совсем другую картину. Неудивительно, что после этих испытаний инженеры SpaceX улучшили плитки теплозащиты корабля.