Сразу две американские космические компании подали документы на срыв возвращения американцев на Луну

United Launch Alliance и Blue Origin, два крупных партнера NASA, подали в Федеральное управление гражданской авиации США документы, в которых просят ограничить полеты Starship от SpaceX из Флориды. Эти запуски необходимы для миссии «Артемида III» — первой высадки людей на Луну в XXI веке. Одновременно третий партнер Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США, разрабатывающий внекорабельные скафандры, заявил, что не будет продолжать работу за прежние деньги, поскольку задача оказалась сложнее, чем он считал.

В Соединенных Штатах активно ведут работы по возвращению астронавтов на Луну. NASA не хочет полагаться на технику SpaceX, однако не может и полностью отказаться от нее. В частности, у Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США нет посадочного модуля для высадки на естественный спутник Земли. Разработка его традиционными партнерами NASA потребовала бы неопределенного количества лет и денег. Из-за этого в 2021 году агентство все же решилось использовать Starship Илона Маска как посадочный модуль.

Чтобы не оставить без заказов остальных поставщиков NASA, полеты к Луне будут выполнять на их ракете (SLS) и корабле (Orion). Каждый старт такой пары стоит 4,3 миллиарда долларов — во много раз дороже, чем NASA заплатит за один пуск намного более массивного Starship. На окололунной орбите Orion состыкуется с Starship, один из членов экипажа корабля при этом останется на орбите, а афроамериканец и женщина прилунятся на Starship.

Поскольку Starship — не лунный модуль, а очень крупный носитель и корабль (с герметичным внутренним объемом МКС), чтобы долететь до Луны, ему нужны предварительные дозаправки на орбите Земли. Их количество вряд ли будет меньше десятка, а по ряду оценок — не менее 20. Чтобы уверенно обеспечить столько запусков за короткое время, SpaceX нужны две стартовые площадки.

Одна из них — Starbase близ Бока-Чика — уже работает. Вторую, на площадке 39A во Флориде, компания Илона Маска пока только дооборудует под свои нужды. SpaceX заявила, что будет проводить оттуда по 44 запуска Starship в год уже на первом этапе. Это в разы больше общего числа космических пусков, например, России.

Теперь компания Джеффа Безоса (владельца Amazon) Blue Origin и United Launch Alliance («дочка» Lockheed Martin и Boeing) направили в Федеральное управление гражданской авиации США документы, в которых требуют ограничений для полетов Starship из Флориды.

Blue Origin в документах заявила: Starship якобы содержит до 5200 тонн жидкого метана, угроза взрыва которого требует защитной зоны таких размеров, что пусковая площадка самой Blue Origin близ мыса Канаверал во Флориде окажется под ударом. Упоминаются и некие экологические проблемы. В связи с этим число запусков Starship предложили снизить с 44 в год до некоего неназываемого числа, при котором они «будут иметь минимальное воздействие на окружающую среду». Рассуждая логически, минимальным такое воздействие было бы при нуле пусков.

С технической точки зрения документ Blue Origin ошибочен: Starship даже в третьей версии, намеченной к использованию из Флориды с 2025 года, весит всего 7000 тонн, из которых на метан приходится приблизительно пара тысяч тонн (основная масса его топлива — кислород). То есть компания Джеффа Безоса в разы завысила объем жидкого метана на ракете конкурента.

United Launch Alliance в своем документе не допустило таких же грубых неточностей, как Blue Origin. Вероятно, там бумагу сперва показали техническому специалисту / © ULA

Аналогичный документ United Launch Alliance не содержит таких же грубых ошибок — там тоннаж топлива Starship указан правильно. Но посыл аналогичный: поскольку носитель SpaceX в разы превосходит крупнейшие из когда-либо существовавших ракет прошлого, их частый запуск вреден для экологической обстановки и создает риски для соседних пусковых площадок.

Напомним, United Launch Alliance на сегодня отправляет что-либо в космос в десятки раз реже SpaceX. Blue Origin вообще не выполнила ни одного орбитального космического полета, хотя компанию основали на два года раньше SpaceX.

Илон Маск (в принадлежащей ему соцсети) прокомментировал действия конкурентов в присущей ему манере: «Явно неискренний документ. Не очень-то круто с их стороны пытаться (уже в третий раз) помешать прогрессу SpaceX с помощью юридического крючкотворства».

Пользователи соцсетей уже распространяют мемы о том, что Blue Origin, будучи на два года старше SpaceX, пока так и не сделала ни одного орбитального запуска, но зато делает все, что может, чтобы помешать в этих запусках SpaceX / © Starecat.com

Отметим, что площадку 39A когда-то создавали под ракету C8 Nova, которая по проекту должна быть заметно крупнее и мощнее «Сатурна-5», на котором летали на Луну. Таким образом, Starship использует площадку, с которой изначально планировали запускать сверхмощные ракеты.

Обращения конкурентов SpaceX к властям создают угрозу срыва «Артемиды III»: без второй площадки любая неисправность на первой во время дозаправочных пусков может сорвать всю миссию. Одновременно возникла и другая проблема с возвратом на Луну: компания Collins, под заказ создающая для NASA внекорабельные скафандры с потенциальной оплатой до 3,5 миллиарда долларов, отказалась продолжать работы. Она просит либо больше денег, либо сдвинуть задачи по своему продукту. Axiom, вторая компания — разработчик скафандров, пока еще не прошла критический этап в разработке своего продукта.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.