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- 7 часов назад
- Александр Березин
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Live: девятый испытательный запуск Starship
Очередной запуск 124,4-метровой системы Starship, состоящей из одноименного корабля (он же — вторая ступень) и первой ступени Super Heavy, должен состояться на «Звездной базе» (в одноименном городе) SpaceX в штате Техас, у побережья Мексиканского залива.
Старт запланирован в 02:30 по московскому времени. Пусковое окно будет открыто 60 минут.
Если все пойдет по плану, после разделения ступеней первая из них не вернется на «Звездную базу», а будет замедлена до практически нулевой скорости над Мексиканским заливом, а затем упадет в него. Такой вариант выбран потому, что в этот раз Starship впервые стартует на первой ступени, которая уже участвовала в запуске (одной из тех, что была захвачена манипуляторами Mechazilla ранее, в ходе седьмого испытательного полета в январе 2025 года). Падение состоится спустя примерно семь минут после старта. Поскольку раньше такого опыта не было, компания сначала хочет убедиться, что повторно используемая ступень способна идеально замедлить скорость посадки.
Тем временем корабль-вторая ступень должен будет достичь орбитальной скорости, выключить двигатели, а затем впервые выпустить в космос полезную нагрузку — восемь макетов интернет-спутников Starlink. Через 47 минут после запуска Starship начнет готовиться ко входу в атмосферу. Его теплозащитный экран, в целях эксперимента выполненный из разных типов плиток (один их которых с испарительным охлаждением компонентами топлива), подвергнется максимальной нагрузке. Также в программу испытаний входит перезапуск одного двигателя Raptor на орбите.
По прошествии более чем 66 минут после старта корабль приводнится в Индийском океане, у берегов Западной Австралии. Интересно, что в этот раз впервые корабль-вторая ступень Starship будет оснащена необходимым оборудованием для посадки на стартовую башню, но пока падение намечено в океан. Возврат на космодром старта и посадка там же на пусковую башню случится только в ходе более поздних испытаний крупнейшей космической системы в истории Земли.
Во время предыдущего испытательного полета, который прошел 7 марта 2025 года, цели были теми же. Но вторая ступень взорвалась над Атлантическим океаном, как и в более ранних испытаниях 16 января 2025 года. Naked Science писал о возможных причинах той аварии здесь.
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