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Будущий руководитель NASA заявил, что космическая отрасль вступает в новую эпоху экспериментов

Миллиардер, летчик и астронавт Джареда Айзекмана, который должен вскоре занять пост администратора NASA при Дональде Трампе, недавно рассказал о своем видении будущего космической отрасли США.

Джаред Айзекман / © SpaceX

Выступая на конференции Spacepower, организованной Ассоциацией космических сил, Айзекман ясно дал понять, что NASA продолжит работу по отправке людей на Луну, но ожидается, что достичь этой цели можно будет без бюджетного бремени ракеты SLS.

Одним из решений может быть объединение элементов разных ракетных компаний, таких как SpaceX, Blue Origin и United Launch Alliance, для воспроизведения возможностей Space Launch System. Айзекман будет полагаться на коммерческие структуры в рамках реализации целей космической отрасли США.

Он уверен, что вскоре промышленность начнет штамповать космические корабли сразу на нескольких заводах. И это будет не только Starship компании SpaceX, но и многоразовые ракеты Blue Origin и Rocket Lab. Космическая отрасль вступит в новую эпоху.

Айзекман также сообщил о будущем своей программы Polaris, в рамках полета которой он совершил первый в истории коммерческий выход в открытый космос. По словам Айзекмана, еще двум полетам Polaris — Polaris II по поднятию орбиты телескопа «Хаббл» и Polaris III, в рамках которого планировали первый пилотируемый полет на Starship — придется подождать. Эти миссии могут отложить на некоторое время.