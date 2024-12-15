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Будущий руководитель NASA заявил, что космическая отрасль вступает в новую эпоху экспериментов
Миллиардер, летчик и астронавт Джареда Айзекмана, который должен вскоре занять пост администратора NASA при Дональде Трампе, недавно рассказал о своем видении будущего космической отрасли США.
Выступая на конференции Spacepower, организованной Ассоциацией космических сил, Айзекман ясно дал понять, что NASA продолжит работу по отправке людей на Луну, но ожидается, что достичь этой цели можно будет без бюджетного бремени ракеты SLS.
Одним из решений может быть объединение элементов разных ракетных компаний, таких как SpaceX, Blue Origin и United Launch Alliance, для воспроизведения возможностей Space Launch System. Айзекман будет полагаться на коммерческие структуры в рамках реализации целей космической отрасли США.
Он уверен, что вскоре промышленность начнет штамповать космические корабли сразу на нескольких заводах. И это будет не только Starship компании SpaceX, но и многоразовые ракеты Blue Origin и Rocket Lab. Космическая отрасль вступит в новую эпоху.
Айзекман также сообщил о будущем своей программы Polaris, в рамках полета которой он совершил первый в истории коммерческий выход в открытый космос. По словам Айзекмана, еще двум полетам Polaris — Polaris II по поднятию орбиты телескопа «Хаббл» и Polaris III, в рамках которого планировали первый пилотируемый полет на Starship — придется подождать. Эти миссии могут отложить на некоторое время.
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С какого возраста зооврачи считают собак престарелыми? Это недавно выяснили исследователи из Великобритании и Венгрии, проанализировав карты пациентов ветеринарных клиник. Также ученые установили, от каких проблем со здоровьем чаще страдают пожилые питомцы.
Солнечной системе уже 4,6 миллиарда лет, и нынешнее расположение планет выдает ее явно динамичное прошлое: что-то заставляло миры смещаться. Недавнее открытие первых известных науке межзвездных объектов навело астрономов на мысль, что такой объект мог навестить наше космическое семейство в далеком прошлом и именно это создало ту картину, которую наблюдаем сейчас.
Астрономы заметили в далекой маленькой галактике крайне своеобразное явление: неизвестный объект вспыхнул и потух так стремительно, что это совершенно непохоже на большинство подобных событий в космосе. Подозревают, что за событием стоит черная дыра, притом та самая, которую давно разыскивают: черная дыра промежуточной массы.
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