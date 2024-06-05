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Космический корабль Starliner впервые доставил человека в космос
Новый корабль летит к МКС с опозданием на семь лет. Программа его разработки при этом стоила в полтора с лишним раза больше, чем у корабля-аналога от SpaceX.
Ракета-носитель Atlas V 5 июня 2024 года в 17.52 по Москве взлетела со стартовой площадке на мысе Канаверал. Ее полезной нагрузкой сегодня был корабль Starliner компании Boeing. На борту были два астронавта, Барри Уилмор и Сунита Уильямс. Полет к МКС осуществлен в результате развития программы Commercial Crew Program, запущенной в 2010 году. В течении суток после взлета корабль достигнет МКС.
Первый полет Starliner по ней должен был состояться в 2017 году, но доводка корабля затянулась, отчего сроки ушли вправо на семь лет. Платежи NASA в адрес Boeing по этой программе запланированы в 4,2 миллиарда долларов.
Параллельно 2,6 миллиардов были выделены SpaceX на Сrew Dragon, ее собственный пилотируемый корабль до МКС. Хотя в момент заключения контрактов все в США (за пределами SpaceX) считали, что Boeing как более опытная компания справится первой, а выделение средств SpaceX в NASA вообще считали уступкой общественному мнению, получилось иначе. Американцы возят астронавтов на МКС на Сrew Dragon уже не один год, а вот со Starliner вышла задержка.
Starliner чуть более крупный корабль, чем Сrew Dragon, с внутренним объемом 11 кубометров и стартовой массой 13 тонн. Кроме четырех человек он может везти на МКС и обратно небольшой груз. Технически корабль может поднять и семь человек, однако заказчик на данный момент не заказывал таких конфигураций, поскольку не возит столько астронавтов на орбиту.
Кроме людей корабль в этот раз везет к МКС запчасти, которые должны помочь починить насос для перекачки мочи на американской части станции. В теории его можно было бы привезти и с другим кораблем, но Boeing нужно продемонстрировать функциональность своего корабля уже сейчас.
После миссии к МКС Starliner совершит первую (для американских космических кораблей, выполненных отдельно от носителя) посадку с людьми на сушу. Хотя такие посадки типичны для советских и российских кораблей, в США корабли традиционно сажали в море.
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