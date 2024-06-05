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5 часов назад
Александр Березин
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Космический корабль Starliner впервые доставил человека в космос

6.6

Новый корабль летит к МКС с опозданием на семь лет. Программа его разработки при этом стоила в полтора с лишним раза больше, чем у корабля-аналога от SpaceX.

Космонавтика
# NASA
# Starliner
# космос
# США
Starliner установленный на ракету Atlas V перед пилотируемым запуском / © NASA

Ракета-носитель Atlas V 5 июня 2024 года в 17.52 по Москве взлетела со стартовой площадке на мысе Канаверал. Ее полезной нагрузкой сегодня был корабль Starliner компании Boeing. На борту были два астронавта, Барри Уилмор и Сунита Уильямс. Полет к МКС осуществлен в результате развития программы Commercial Crew Program, запущенной в 2010 году. В течении суток после взлета корабль достигнет МКС.

Первый полет Starliner по ней должен был состояться в 2017 году, но доводка корабля затянулась, отчего сроки ушли вправо на семь лет. Платежи NASA в адрес Boeing по этой программе запланированы в 4,2 миллиарда долларов.

Взлет Starliner / © YouTube

Параллельно 2,6 миллиардов были выделены SpaceX на Сrew Dragon, ее собственный пилотируемый корабль до МКС. Хотя в момент заключения контрактов все в США (за пределами SpaceX) считали, что Boeing как более опытная компания справится первой, а выделение средств SpaceX в NASA вообще считали уступкой общественному мнению, получилось иначе. Американцы возят астронавтов на МКС на Сrew Dragon уже не один год, а вот со Starliner вышла задержка.

Многочисленные проблемы компании Boeing с качеством выпускаемых ею в последние годы авиалайнеров, так же, как и многолетняя затяжка и постоянные переносы сроков пуска Starliner, привели к массовым шуткам со стороны граждан США. Эти три комментария подряд взяты из стрима пуска Starliner 5 июня 2024 года / © YouTube

Starliner чуть более крупный корабль, чем Сrew Dragon, с внутренним объемом 11 кубометров и стартовой массой 13 тонн. Кроме четырех человек он может везти на МКС и обратно небольшой груз. Технически корабль может поднять и семь человек, однако заказчик на данный момент не заказывал таких конфигураций, поскольку не возит столько астронавтов на орбиту.

Кроме людей корабль в этот раз везет к МКС запчасти, которые должны помочь починить насос для перекачки мочи на американской части станции. В теории его можно было бы привезти и с другим кораблем, но Boeing нужно продемонстрировать функциональность своего корабля уже сейчас.

После миссии к МКС Starliner совершит первую (для американских космических кораблей, выполненных отдельно от носителя) посадку с людьми на сушу. Хотя такие посадки типичны для советских и российских кораблей, в США корабли традиционно сажали в море.

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Космонавтика
# NASA
# Starliner
# космос
# США
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Комментарии

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10 Комментариев

Николай Цыгикало
Николай Цыгикало
47 минут назад
-
0
+
Уже второй новый батут у Америки. Хоть задержался, но второй, и уже летает с экипажем. Глядишь, и третий, Орион, полетит рано или поздно. Развитие материальной базы полётов налицо.
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-
0
+
Лана Пренципал
Лана Пренципал
3 часа назад
-
0
+
На фото не видно характерной мачты системы спасения. Она там есть, я надеюсь, эта система? И у Крю Дрэгона, кстати, тоже.
Ответить
-
0
+
Николай Цыгикало
Николай Цыгикало
3 часа назад
-
0
+
Уже второй новый батут у Америки. Хоть задержался, но второй, и уже летает с экипажем. Глядишь, и третий полетит рано или поздно. Развитие материальной базы полётов налицо.
Ответить
-
0
+
Николай Цыгикало
Николай Цыгикало
5 часов назад
-
0
+
Пока недовывели ещё. Перигей 76 км — это заведомо неустойчивая орбита. Думаю, сейчас поднимут вторым включением ступени. Которая поэтому и не отстыкована ещё.
Ответить
-
0
+
Виктор Ларионов
Виктор Ларионов
5 часов назад
-
0
+
Молодцы, конечно, что всё же смогли стартовать8-) Но в чём столь высокая научная ценность (аж 6.6) данного события из материала так и не понял. Что на МКС сломалась «КНСка» что-ли? / > в 17.52 по Москве. - снова та же опечатка: в нашей «старой» школе чч:мм было принято писа́ть через двоеточие=)
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-
0
+
Николай Цыгикало
Николай Цыгикало
5 часов назад
-
1
+
"Starliner совершит первую (для американских кораблей) посадку с людьми на сушу." А Шаттл куда сажали? Не на полосу в Космическом центре им Кеннеди? Может, она не суша? Или Шаттл не заслужил звание американского корабля?)
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-
1
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Космический корабль Starliner впервые доставил человека в космосКосмический корабль Starliner впервые доставил человека в космос

Виктор Ларионов
55 минут назад
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Александр Березин
2 часа назад
Лана, у этих двух есть, просто нетипичное расположение. У Старшипа вот уже нет, конечно.

Космический корабль Starliner впервые доставил человека в космосКосмический корабль Starliner впервые доставил человека в космос

Иван Колупаев
2 часа назад
Лана, характерная мачта атрибут совсем не обязательный. Двигатели САС расположены по бокам капсулы как впрочем и у Crew Dragon https://youtu.be/1NLQ4bO-f58?t=1494

Космический корабль Starliner впервые доставил человека в космосКосмический корабль Starliner впервые доставил человека в космос

Лана Пренципал
3 часа назад
На фото не видно характерной мачты системы спасения. Она там есть, я надеюсь, эта система? И у Крю Дрэгона, кстати, тоже.

Космический корабль Starliner впервые доставил человека в космосКосмический корабль Starliner впервые доставил человека в космос

Николай Цыгикало
3 часа назад
Уже второй новый батут у Америки. Хоть задержался, но второй, и уже летает с экипажем. Глядишь, и третий полетит рано или поздно. Развитие

Космический корабль Starliner впервые доставил человека в космосКосмический корабль Starliner впервые доставил человека в космос

Питон Удав
4 часа назад
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Иван Колупаев
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Николай Цыгикало
4 часа назад
Александр, это я так, по инерции расставляю акценты) можно не обращать внимания)

Космический корабль Starliner впервые доставил человека в космосКосмический корабль Starliner впервые доставил человека в космос

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Николай, уточнил формулировку.

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Николай Цыгикало
5 часов назад
Пока недовывели ещё. Перигей 76 км — это заведомо неустойчивая орбита. Думаю, сейчас поднимут вторым включением ступени. Которая поэтому и не

Космический корабль Starliner впервые доставил человека в космосКосмический корабль Starliner впервые доставил человека в космос

Виктор Ларионов
5 часов назад
Молодцы, конечно, что всё же смогли стартовать8-) Но в чём столь высокая научная ценность (аж 6.6) данного события из материала так и не понял. Что на

Космический корабль Starliner впервые доставил человека в космосКосмический корабль Starliner впервые доставил человека в космос

Николай Цыгикало
5 часов назад
"Starliner совершит первую (для американских кораблей) посадку с людьми на сушу." А Шаттл куда сажали? Не на полосу в Космическом центре им Кеннеди?

Космический корабль Starliner впервые доставил человека в космосКосмический корабль Starliner впервые доставил человека в космос

Александр Серебренников...
5 часов назад
Данная статья очень полезна, при создании живых протезов. Принцип которых будут состоять соединение нейронов с проводниками из серебра (Ag+),

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