В МГППУ узнали, как проверить, насколько вы хороший родитель

Развитое родительское рефлексивное функционирование, то есть умственная способность родителей понимать свое собственное поведение и поведение своих детей с точки зрения предполагаемых психических состояний, очень важно для успешного воспитания детей. Родители теперь смогут проверить уровень своего рефлексивного функционирования и улучшить его при желании при помощи методики, адаптированной под россиян психологами МГППУ.

Родительское рефлексивное функционирование — это важный аспект воспитания и развития детей, который привлекает внимание психологов по всему миру. Для его измерения используется опросник «Родительское рефлексивное функционирование» (ОРРФ), который уже адаптирован и широко распространен в разных странах. В России эта методика была не адаптирована.

Целью исследования в МГППУ стало изучение опыта адаптации этой методики в разных странах, проверка факторной структуры и психометрических свойств русскоязычной версии опросника «Родительское рефлексивное функционирование». В ходе онлайн-опроса (2022-2023 годы) приняли участие 205 родителей (38 процентов отцов) детей в возрасте от года до 13 лет.

Родительское рефлексивное функционирование (РРФ) – это способность родителей понимать свое поведение и поведение своих детей с точки зрения предполагаемых психических состояний. РРФ влияет на развитие ребенка, например, на безопасность детской привязанности, социальную компетентность, эмоциональную и социальную адаптацию. В статье описывается опросник для проверки уровня РРФ, который состоит из 16 вопросов. Чем меньше баллов вы наберете по шкалам 1 и 3 и чем больше баллов вы наберете по шкале 2, тем более развито у вас родительское рефлексивное функционирование.

В последние десятилетия возник горячий интерес к такому феномену, как родительское рефлексивное функционирование (РРФ). Родительское рефлексивное функционирование рассматривается как способность родителей понимать свое собственное поведение и поведение своих детей с точки зрения предполагаемых психических состояний. После рождения ребенка Родительское рефлексивное функционирование влияет на его развитие за счет родительской чувствительности в отношениях между родителями и детьми: родитель с развитым рефлексивным функционированием наблюдает и реагирует на сигналы ребенка, правильно интерпретирует их и отвечает точно и своевременно.

Родитель с развитым рефлексивным функционированием более гибок и открыт для обдумывания альтернативных объяснений, лежащих в основе реакций и поведения ребенка. Родительское рефлексивное функционирование позволяет родителю размышлять о чувствах в конфликтных ситуациях и, таким образом, развивать способность регулировать как собственные, так и детские эмоции.

«Родительское рефлексивное функционирование играет важную роль в воспитании ребенка, – рассуждают в своей работе исследователи из МГППУ Ольга Камская, Мария Одинцова, Наталия Радчикова и Елена Гурова. – Родители с развитым рефлексиным функционированием понимают мысли и чувства ребенка с его точки зрения. Напротив, родители, у которых низкий уровень рефлексивного функционирования, не в состоянии принять точку зрения своих детей и полностью распознать их психические состояния.

Научные исследования говорят о том, что родительское рефлексивное функционирование оказывает значительное влияние на развитие ребенка, например, на безопасность детской привязанности, социальную компетентность, эмоциональную и социальную адаптацию. Более развитое родительское рефлексивное функционирование связано с высокой родительской чувствительностью и более качественным воспитанием.

Родители, обладающие ярко выраженными рефлексивными способностями, оказывают положительное влияние на межличностные, умственные и эмоциональные переживания ребенка. Люди с развитым родительским рефлексивным функционированием лучше воспринимают себя как родителей и свои отношения с ребенком, чаще обращаются за социальной поддержкой, что повышает их способность справляться с трудностями».

Чтобы проверить, насколько развито у вас родительское рефлексивное функционирование, есть специальный психологический тест, который совсем недавно адаптировали для русскоязычной аудитории сотрудники факультета дистанционного обучения и Научно-практического центра по комплексному сопровождению психологических исследований PsyDATA.

Теперь можно просто заглянуть в приложение к статье, ответить на 16 вопросов и выяснить, насколько развиты у вас все три стороны родительского рефлексивного функционирования: 1) предрефлексия, которая показывает неспособность родителей понять субъективный мир своих детей и склонность приписывать им неадекватные и недоброжелательные установки; 2) интерес и любопытство к психическим состояниям ребенка, отражающие искренний интерес родителей к психическим состояниям, лежащим в основе поведения их детей; 3) уверенность в психических состояниях ребенка, которая оценивает степень убежденности родителя в том, что его мысли относительно психического состояния ребенка верны, а также допущения сомнений относительно непрозрачности этих состояний.

Чем меньше баллов вы наберете по шкалам 1 и 3 и чем больше баллов вы наберете по шкале 2, тем более развито у вас родительское рефлексивное функционирование, и тем меньше проблем возникнет у вас в воспитании детей. Если ваша родительская рефлексия пока не очень развита, не огорчайтесь. Очень важно, что вы уже задумались об этом. Наблюдайте за ребенком, не спешите делать выводы, удивляйтесь, размышляйте.

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МГППУ 41 статей Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) - первый в России психологический университет: 12 факультетов, из которых 7 психологических, 23 психологические кафедры, 22 специальности и направления подготовки. МГППУ - участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». МГППУ по итогам предметных рейтингов вузов России 2022 года RAEX вошел в число лучших вузов страны по психологии и педагогике.