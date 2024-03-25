Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В МГППУ узнали, как проверить, насколько вы хороший родитель
Развитое родительское рефлексивное функционирование, то есть умственная способность родителей понимать свое собственное поведение и поведение своих детей с точки зрения предполагаемых психических состояний, очень важно для успешного воспитания детей. Родители теперь смогут проверить уровень своего рефлексивного функционирования и улучшить его при желании при помощи методики, адаптированной под россиян психологами МГППУ.
Родительское рефлексивное функционирование — это важный аспект воспитания и развития детей, который привлекает внимание психологов по всему миру. Для его измерения используется опросник «Родительское рефлексивное функционирование» (ОРРФ), который уже адаптирован и широко распространен в разных странах. В России эта методика была не адаптирована.
Целью исследования в МГППУ стало изучение опыта адаптации этой методики в разных странах, проверка факторной структуры и психометрических свойств русскоязычной версии опросника «Родительское рефлексивное функционирование». В ходе онлайн-опроса (2022-2023 годы) приняли участие 205 родителей (38 процентов отцов) детей в возрасте от года до 13 лет.
Родительское рефлексивное функционирование (РРФ) – это способность родителей понимать свое поведение и поведение своих детей с точки зрения предполагаемых психических состояний. РРФ влияет на развитие ребенка, например, на безопасность детской привязанности, социальную компетентность, эмоциональную и социальную адаптацию. В статье описывается опросник для проверки уровня РРФ, который состоит из 16 вопросов. Чем меньше баллов вы наберете по шкалам 1 и 3 и чем больше баллов вы наберете по шкале 2, тем более развито у вас родительское рефлексивное функционирование.
В последние десятилетия возник горячий интерес к такому феномену, как родительское рефлексивное функционирование (РРФ). Родительское рефлексивное функционирование рассматривается как способность родителей понимать свое собственное поведение и поведение своих детей с точки зрения предполагаемых психических состояний. После рождения ребенка Родительское рефлексивное функционирование влияет на его развитие за счет родительской чувствительности в отношениях между родителями и детьми: родитель с развитым рефлексивным функционированием наблюдает и реагирует на сигналы ребенка, правильно интерпретирует их и отвечает точно и своевременно.
Родитель с развитым рефлексивным функционированием более гибок и открыт для обдумывания альтернативных объяснений, лежащих в основе реакций и поведения ребенка. Родительское рефлексивное функционирование позволяет родителю размышлять о чувствах в конфликтных ситуациях и, таким образом, развивать способность регулировать как собственные, так и детские эмоции.
«Родительское рефлексивное функционирование играет важную роль в воспитании ребенка, – рассуждают в своей работе исследователи из МГППУ Ольга Камская, Мария Одинцова, Наталия Радчикова и Елена Гурова. – Родители с развитым рефлексиным функционированием понимают мысли и чувства ребенка с его точки зрения. Напротив, родители, у которых низкий уровень рефлексивного функционирования, не в состоянии принять точку зрения своих детей и полностью распознать их психические состояния.
Научные исследования говорят о том, что родительское рефлексивное функционирование оказывает значительное влияние на развитие ребенка, например, на безопасность детской привязанности, социальную компетентность, эмоциональную и социальную адаптацию. Более развитое родительское рефлексивное функционирование связано с высокой родительской чувствительностью и более качественным воспитанием.
Родители, обладающие ярко выраженными рефлексивными способностями, оказывают положительное влияние на межличностные, умственные и эмоциональные переживания ребенка. Люди с развитым родительским рефлексивным функционированием лучше воспринимают себя как родителей и свои отношения с ребенком, чаще обращаются за социальной поддержкой, что повышает их способность справляться с трудностями».
Чтобы проверить, насколько развито у вас родительское рефлексивное функционирование, есть специальный психологический тест, который совсем недавно адаптировали для русскоязычной аудитории сотрудники факультета дистанционного обучения и Научно-практического центра по комплексному сопровождению психологических исследований PsyDATA.
Теперь можно просто заглянуть в приложение к статье, ответить на 16 вопросов и выяснить, насколько развиты у вас все три стороны родительского рефлексивного функционирования: 1) предрефлексия, которая показывает неспособность родителей понять субъективный мир своих детей и склонность приписывать им неадекватные и недоброжелательные установки; 2) интерес и любопытство к психическим состояниям ребенка, отражающие искренний интерес родителей к психическим состояниям, лежащим в основе поведения их детей; 3) уверенность в психических состояниях ребенка, которая оценивает степень убежденности родителя в том, что его мысли относительно психического состояния ребенка верны, а также допущения сомнений относительно непрозрачности этих состояний.
Чем меньше баллов вы наберете по шкалам 1 и 3 и чем больше баллов вы наберете по шкале 2, тем более развито у вас родительское рефлексивное функционирование, и тем меньше проблем возникнет у вас в воспитании детей. Если ваша родительская рефлексия пока не очень развита, не огорчайтесь. Очень важно, что вы уже задумались об этом. Наблюдайте за ребенком, не спешите делать выводы, удивляйтесь, размышляйте.
Почти в 60% случаев, когда дети внезапно умирали в младенческом возрасте, они спали на одной кровати с родителями. Об этом говорят результаты исследования, которое провели в США.
Архивы программы «Аполлона» показали, что лунотрясения в действительности происходят в три раза чаще
Астронавты, прибывшие на Луну в рамках программы «Аполлон», установили на ее поверхности первые внеземные сейсмографы и оценили частоту и силу лунотрясений. Теперь, спустя полвека после сбора данных о сейсмической активности Луны, ученые вновь подвергли их анализу, смогли удалить из них помехи и резко изменили оценки сейсмической активности на Луне. Оказалось, что приборы тогда зафиксировали не 13 тысяч лунотрясений, как считали ранее, а почти в три раза больше. Среди них неожиданно много слабых толчков, которые сосредоточены в северном полушарии Луны.
Собаки способны соотносить слово с предметом, который оно называет. Открытие, указывающие на схожесть этих животных с людьми, сделали ученые из Венгрии.
По спектральным данным от «Джеймса Уэбба» и результатам компьютерного моделирования атмосферы астрономы показали, что экзопланета LHS 1140 b — мир-океан. Причем по характеристикам это лучший на сегодня потенциально обитаемый мир, подходящий для пристального изучения.
В декабре 2023 года WIRED сообщил, что миллиардер Марк Цукерберг, один из главных архитекторов современного мира, в котором доминируют социальные сети, скупает обширные участки земли на гавайском острове Кауаи. Там Цукерберг и его жена Присцилла Чан строят гигантский комплекс, известный как ранчо Коолау. Строительство, по оценкам, обойдется более чем в 400 миллионов австралийских долларов. Поместье площадью более 5,5 миллиона квадратных метров обнесено двухметровой стеной и патрулируется многочисленными охранниками, разъезжающими на квадроциклах по окрестным пляжам. Во владениях Цукерберга трудятся несколько сотен местных гавайцев. Они дали обязательство не разглашать, сколько их именно и чем конкретно они занимаются. В подзаголовке WIRED подчеркивается, что на ранчо Цукерберга в Коолау планируется строительство «огромного подземного бункера». Кажется, именно эта деталь вызывает особый интерес и у репортеров, и у сторонников теории заговора.
Архивы программы «Аполлона» показали, что лунотрясения в действительности происходят в три раза чаще
Астронавты, прибывшие на Луну в рамках программы «Аполлон», установили на ее поверхности первые внеземные сейсмографы и оценили частоту и силу лунотрясений. Теперь, спустя полвека после сбора данных о сейсмической активности Луны, ученые вновь подвергли их анализу, смогли удалить из них помехи и резко изменили оценки сейсмической активности на Луне. Оказалось, что приборы тогда зафиксировали не 13 тысяч лунотрясений, как считали ранее, а почти в три раза больше. Среди них неожиданно много слабых толчков, которые сосредоточены в северном полушарии Луны.
Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.
Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.
Древние переселенцы из Анатолии не только устроили геноцид в Скандинавии, но и одарили выживших новыми болезнями.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Вторая война Судного дня: как «боевики в тапочках» поставили Израиль на грань выживания
Загадка антивещества
Александр Марков: «Нас ждет или возврат в Средневековье, или развитие биотехнологий»
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии