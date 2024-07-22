  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
1 час назад
Андрей Папиш
90

У птерозавров обнаружили признаки полового отбора

4.2

Первыми летающими позвоночными на земле были птерозавры — они возникли примерно 230 миллионов лет назад. Подробности об их жизни мы узнаем из скелетных останков, но зачастую их мало, чтобы оценить действие полового отбора. Современных летающих позвоночных, птиц, приводят как пример такой эволюции, но имел ли место половой отбор и у птерозавров? Палеонтологи из США проверили это более чем на сотнях ископаемых особях рамфоринха разных возрастов.

Палеонтология
# половой отбор
# птерозавр
# птерозавры
# рамфоринх
# хвост
# Юрский период
Скелет птерозавра Rhamphorhynchus muensteri. Размах крыльев этих животных достигал 1,81 метра, а питались они в основном рыбой, но иногда и моллюсками / © Wikimedia Commons, Daderot.
Скелет птерозавра Rhamphorhynchus muensteri. Размах крыльев этих животных достигал 1,81 метра, а питались они в основном рыбой, но иногда и моллюсками / © Wikimedia Commons, Daderot.

Один из механизмов эволюции живых организмов — половой отбор. Если прочие виды отбора способствуют приспособленности животных к сложным и изменяющимся условиям — вроде мимикрии под ландшафт или захвата открывшихся экологических ниш, — то половой может закреплять подчас странные признаки, влияющие лишь на привлекательность особи. Достаточно вспомнить роскошный хвост павлина или разнообразное и причудливое оперение райских птиц, которое никак не помогает пернатым выживать, но позволяет добиться внимания самки.

Свидетельства полового отбора можно обнаружить только при условии высокой внутривидовой вариативности. У птиц признаки такого отбора выявить легко — некоторые виды могут различаться между собой оттенками оперения или песней.

С вымершими животными дела обстоят куда сложнее. Мало найти останки с характерными особенностями вроде мягких тканей, которые расскажут важные подробности об экологии особи. Палеонтологам нужно собрать внушительную коллекцию образцов вымерших организмов, чтобы сравнить их и изучить на предмет полового отбора.

К счастью, все эти условия соблюдены в отношении одного из самых изученных видов птерозавров юрского периода (161,2-145 миллионов лет назад) — Rhamphorhynchus muensteri. Он отлично представлен множеством скелетов как молодых, так и взрослых особей, а обширность известных размеров размаха крыльев достигает 0,29-1,72 метра (это был крупный птерозавр). Примечательно, что вместе с костями находили и мягкие ткани крыльев, клюва, хвостовых лопастей, и даже содержимое желудка.

Благодаря такой сохранности R.muensteri выбрали модельным видом для птерозавров. На его примере ученые рассматривали онтогенез, строение мозга и крыльев, особенности полета и прочее.

На этот раз двое американских палеонтологов решили исследовать степень внутривидовой вариабельности этого древнего летающего хищника на основе 137 найденных экземпляров. В частности, они предположили, что в первую очередь под воздействием полового отбора будут меняться элементы крыльев, а также длина хвоста и его детали. Результаты научной работы опубликованы в журнале PeerJ.

Схема скелета птерозавра Rhamphorhynchus muensteri со степенями вариативности по регионам и элементам / © PeerJ, Michael B. Habib and David WE. Hone.

На кончике хвосте у R.muensteri есть лопасть из мягкой ткани, которая, по утверждению других специалистов, у крупных и зрелых птерозавров будет меняться сильнее, чем у молодых. Чтобы рассмотреть изменчивость длины хвоста пропорционально, необходимо сравнить лопасть с другими частями тела — длиной черепа, плечевой и пястной костей.

Вопреки гипотезе, крылья показали низкую внутривидовую вариабельность: в среднем конечности менялись так же, как и остальной скелет. Длина хвоста тоже не сильно менялась в соотношении с прочими составляющими, что подчеркивает его функциональные ограничения — другие пропорции сильно изменили бы полет животного. Но у крупных (зрелых) птерозавров степень вариабельности длины хвоста выросла.

Эти скачки могут подтверждать его сигнальную для сородичей функцию. По заключению палеонтологов, хвостовая лопасть птерозавра представляет собой очаг изменчивости, а колебания в длине позвонков и хвоста указывают на уменьшение физических ограничений и усиление полового отбора у взрослых животных. Иными словами, у молодых птерозавров таких перемен не было, поскольку они еще не доросли до полового отбора, а хвост оставался важным летательным устройством. Интересно, что экземпляров из средневозрастного класса было крайне мало.

Авторы статьи предположили, что они находятся в точке ускоренного роста, когда птерозавр из молодого превращается в зрелого. Либо перемены в поведении древних хищников среднего размера привели к тому, что те реже погибали в благоприятных для окаменения местах. К тому же, как подчеркнули палеонтологи, в записях о многих образцов не указано местонахождение или формация, поэтому специалисты не смогли рассмотреть изменчивость скелетов во времени.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Палеонтология
# половой отбор
# птерозавр
# птерозавры
# рамфоринх
# хвост
# Юрский период
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
22 Июл
Бесплатно
От гесперорниса до пингвина
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
22 Июл
Бесплатно
Русские писатели и журналистика
ВДНХ
Москва
Лекция
22 Июл
500
Что еще нам может сказать Заратустра Фридриха Ницше?
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
23 Июл
Бесплатно
Семейные реформы в СССР
Библиотека На Стремянной
Санкт-Петербург
Лекция
23 Июл
600
Слух
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
23 Июл
Бесплатно
Детские журналы — атавизм или способ пробудить у ребенка интерес к чтению?
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
24 Июл
Бесплатно
Как подружиться с собакой?
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
24 Июл
Бесплатно
Древний Египет. О счастье
«Новый Акрополь»
Москва
Лекция
24 Июл
Бесплатно
Русская литература XVIII века: от классицизма до сентиментализма
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
6 часов назад
Редакция Naked Science

Горожане оказались недовольны жизнью в городах

Новый анализ настроений жителей Великобритании старше 40 лет, показал, что горожане имеют более низкий уровень благополучия, удовлетворенности социальным и материальным положением по сравнению с жителями сельской местности. Но есть нюанс.

Психология
# города
# горожане
# Психология
# урбанизация
Позавчера, 16:02
Александр Березин

Почему на самом деле СССР проиграл лунную гонку?

Ровно 55 лет назад США высадили людей на Луне. Почему они, а не мы? Это объясняли и неспособностью создать достаточно мощные двигатели для советской лунной ракеты, и ошибками в проектировании ракеты, и нехваткой финансирования. Все эти версии объединяет одно: они резко противоречат документам. Из них складывается совершенно иная картина проигрыша. Так что же на самом деле погубило советскую лунную программу? И отчего последствия этого удара до сих пор так больно бьют по «Роскосмосу»?

С точки зрения науки
# NASA
# история
# космос
# Сергей Королев
# СССР
# США
Выбор редакции
Вчера, 15:14
Редакция Naked Science

Ученые предложили новые таблетки от «клеточного голода»

Ожирение за последние 50 лет стало встречаться втрое чаще и заняло устрашающую пятую позицию в причинах смерти. Не отстает от него и диабет второго типа. Исследователи из Мичиганского университета предложили новый метод пятикратного увеличения эффективности в снижении аппетита и потере веса.

Медицина
# диабет
# здоровье
# медицина
17 июля
Игорь Байдов

Создан генератор, который вырабатывает электроэнергию за счет падения капель дождя

Команда китайских инженеров разработала модель магнитоэлектрического генератора, способного эффективно преобразовывать энергию падающих капель в электричество. Устройство может быть полезно для районов с повышенной сезонной влажностью. Разработка ученых в теории выглядит перспективно, но вызывает некоторые вопросы. В частности, пока не ясно, можно ли найти ей практическое применение.

Технологии
# генератор
# дождь
# переменный ток
# электричество
Позавчера, 16:02
Александр Березин

Почему на самом деле СССР проиграл лунную гонку?

Ровно 55 лет назад США высадили людей на Луне. Почему они, а не мы? Это объясняли и неспособностью создать достаточно мощные двигатели для советской лунной ракеты, и ошибками в проектировании ракеты, и нехваткой финансирования. Все эти версии объединяет одно: они резко противоречат документам. Из них складывается совершенно иная картина проигрыша. Так что же на самом деле погубило советскую лунную программу? И отчего последствия этого удара до сих пор так больно бьют по «Роскосмосу»?

С точки зрения науки
# NASA
# история
# космос
# Сергей Королев
# СССР
# США
Выбор редакции
19 июля
Юлия Трепалина

Чтение плохих новостей подорвало веру в людей и в смысл жизни

Так называемый думскроллинг, или болезненное погружение в новостные ленты с преобладанием негатива, не просто вгоняет в стресс. Международная группа специалистов в области психологии и поведенческих наук выяснила, что такая манера потребления новостного контента способна провоцировать более глубокую экзистенциальную тревогу, ощущение бесцельности жизни и даже ненависть к людям.

Психология
# думскроллинг
# интернет
# Новости
# психическое здоровье
# стресс
# тревога
25 июня
Игорь Байдов

Эксперимент показал, что под поверхностью Меркурия может скрываться несметное количество алмазов

Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.

Астрономия
# BepiColombo
# Messenger
# алмазы
# Меркурий
# сера
# химические вещества
1 июля
Александр Березин

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.

Биология
# космос
# Марс
# терраформирование Марса
12 июля
Александр Березин

У SpaceX закончилась самая длинная в истории человечества серия безаварийных пусков

Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.

Космонавтика
# Falcon 9
# SpaceX
# Starlink
# космонавтика
# космос
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Казанские ученые выяснили, что высокий генетический потенциал коров не гарантирует хорошие удои

    Только что

  2. У птерозавров обнаружили признаки полового отбора

    1 час назад

  3. Присутствие юмора в воспитании улучшило отношение к родителям

    1 час назад

  4. Психиатры объяснили, как люди угадывают мелодии

    2 часа назад
Выбор редакции

Почему на самом деле СССР проиграл лунную гонку?

Позавчера, 16:02

Последние комментарии

Александр Панов
54 минуты назад
Вещь.

В Италии инженеры скрестили пылесос с робособакой для уборки пляжейВ Италии инженеры скрестили пылесос с робособакой для уборки пляжей

Александр Панов
59 минут назад
Valery, не прошивают.

Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколенияMaxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

Александр Радченко
1 час назад
Андрей, вы сами же правильно и ответили. На этих землях выгоднее не выращивать лишнее, а ставить солнечные батареи. Станет выгоднее что либо

Солнечные батареи заняли землю, с которой можно прокормить миллионы человекСолнечные батареи заняли землю, с которой можно прокормить миллионы человек

Илья Огурцов
2 часа назад
John, Я понял. Солнечная система кончается на орбите Меркурия.

«Вояджер» снова не покинул Солнечную систему — и СМИ снова об этом не узнали«Вояджер» снова не покинул Солнечную систему — и СМИ снова об этом не узнали

Nikolaj Skomorochov
2 часа назад
спасибо за статью!

Факты о мозге: ученые Пермского Политеха рассказали о сером веществеФакты о мозге: ученые Пермского Политеха рассказали о сером веществе

Иван Колупаев
2 часа назад
Bram, и это все на что способны твои "не такие" извилины? 🙄 Не много же у тебя их там.

Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколенияMaxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

Николай Головин
2 часа назад
Виктор, дословно Вэйрен сказал: "Я думаю, что это то, что мы сделаем в ближайшие 20 лет, например, до 2049 года".

Китай планирует первым доставить образцы марсианского грунта на ЗемлюКитай планирует первым доставить образцы марсианского грунта на Землю

Vl Br
2 часа назад
А что можно ещё узнать нового от представителя дьявола? В общем, Адольф и особенно его как он назвал "наш Игнатий Лойола" вождь СС воплотили все

Что еще нам может сказать Заратустра Фридриха Ницше?Что еще нам может сказать Заратустра Фридриха Ницше?

Виктор Ларионов
3 часа назад
> Все это, по словам Вэйрена, будет сделано в ближайшие 20 лет. В видео промелькнуло число 2049, так что, вероятно, поболее...

Китай планирует первым доставить образцы марсианского грунта на ЗемлюКитай планирует первым доставить образцы марсианского грунта на Землю

Виктор Ларионов
3 часа назад
Замечательный материал: написанный на чистом литературном русском языке, в меру сдобренный профессиональной терминологией и

Почему до сих пор для вывода грузов на орбиту не используется первая ступень самолетного типа? Почему до сих пор для вывода грузов на орбиту не используется первая ступень самолетного типа? 

Иван Колупаев
3 часа назад
Bram, ага на третий год сво извилистый стокер нам расскажет про мирное применение спутников-шпионов.

Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколенияMaxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

Valery Tishenko
3 часа назад
Гвозди не нужны, практичнее стальные шарики (как в шарикоподшипниках). Запускать их не на восток, как обычно выводят все спутники (чтобы вращение

Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколенияMaxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

Hillel Brodsky
5 часов назад
Татьяна, это не так - ограничивать в видах деятельности нас стали только в христианской Европе (затем в христианской России), а интересоваться

Каким бы вырос в современной семье ребенок тех Homo sapiens, что существовали, например, 100 тысяч лет назад? Отличался бы он чем-нибудь существенно, кроме внешности?Каким бы вырос в современной семье ребенок тех Homo sapiens, что существовали, например, 100 тысяч лет назад? Отличался бы он чем-нибудь существенно, кроме внешности?

Александр Березин
5 часов назад
Vlad, простите, но вы не знаете тему. Поэтому ваш комментарий не описывает реальность.

Почему на самом деле СССР проиграл лунную гонку?Почему на самом деле СССР проиграл лунную гонку?

Артур Павлов
6 часов назад
> Радиоактивность элемента обусловлена взаимодействием ядра с электронами на ближнем к нему уровне. Ядро как бы захватывает отрицательно

Можно разрезать ножом и съесть: пермские ученые рассказали о необычных свойствах металловМожно разрезать ножом и съесть: пермские ученые рассказали о необычных свойствах металлов

Ai
8 часов назад
Уважаемая редакция, пожалуйста рассмотрите возможность помечать лекции, которые проходят онлайн, как-то особенно в вашем телеграм канале, а то я

ОбоняниеОбоняние

pavel malinovskiy
8 часов назад
С гвоздями два момента. Вообще кто-то представляет себе сколько ящиков гвоздей нужно чтобы засыпать всю землю. Ну я к тому , что для того чтобы

Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколенияMaxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

Павел Колесов
8 часов назад
Vitalijs, и когда это русских такое останавливало. Ни себе, ни людям - это словно наш девиз какой то.

Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколенияMaxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно