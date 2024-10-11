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Уровень IQ в старших классах предсказал алкогольные привычки в зрелости
Исследователи из США на крупной выборке мужчин и женщин проследили за связью между их уровнем IQ в старших классах школы и манерой потребления спиртного много лет спустя, в зрелые годы. Ученые пришли к довольно любопытным выводам.
Научные работы, посвященные алкоголю, порой выявляют неожиданные тенденции. Например, у супругов с совпадающими моделями потребления спиртного и предпочтением выпивать вместе продолжительность жизни оказалась выше, чем у непьющих или когда в паре выпивал кто-то один.
Авторы другого исследования установили, что стиль воспитания косвенно — через уровень стресса — влияет на то, что впоследствии ребенок может оказаться подвержен эпизодическому пьянству и другим связанным со спиртным проблемам.
Ученые не раз анализировали и то, как уровень IQ, или коэффициент интеллекта, коррелирует с алкогольными привычками. Единства в результатах таких исследований нет: одни выявляли связь воздержанности в выпивке с более высоким уровнем IQ, в других же сообщалось о противоположной тенденции.
Однако ранее мало кто рассматривал стили потребления спиртного у людей 50-60 лет во взаимосвязи с их уровнем IQ, измеренном в подростковом возрасте. Именно такой подход выбрала группа специалистов в области психиатрии из Юго-западного медицинского центра Техасского университета (США).
В новой работе, статью о которой опубликовал журнал Alcohol and Alcoholism, ученые воспользовались данными долговременного исследования Wisconsin Longitudinal Study (WLS) с участием более чем 10 тысяч выпускников школ американского штата Висконсин 1957 года. Наблюдения за ними продолжались до смерти либо до 2022 года, когда возраст превысил 80 лет.
В выборку включили 6300 человек, которые во время учебы в старших классах прошли тестирование на уровень IQ и предоставили сведения об образе жизни. Позже, в 1992-м и 2004-м, когда участникам исполнилось примерно 53 года и 65 лет, они заполнили анкеты о характере употребления спиртного.
В итоге испытуемых распределили на три группы: трезвенников, умеренно выпивающих (от одного до 29 алкогольных напитков в месяц для женщин и до 59 напитков — для мужчин) и сильно пьющих (более 30 напитков для женщин, более 60 — для мужчин).
Применив методы статистического анализа, ученые выяснили, что люди с более высокими значениями IQ в юности были менее склонны к запойному пьянству в зрелости, то есть употреблению пяти и более горячительных напитков за раз. У мужчин такие эпизоды встречались чаще, чем у женщин, что согласуется с данными других исследований о большей склонности сильного пола к рискованным моделям потребления алкоголя.
Вместе с тем с ростом IQ у старшеклассников увеличивались шансы в возрасте 50-60 лет оказаться в группе умеренно или сильно пьющих, но не трезвенников. Каждый дополнительный балл в результатах IQ повышал соответствующую вероятность на 1,6%.
«Мы не говорим, что уровень IQ в старших классах определяет судьбу. Однако этот показатель может влиять на социальные факторы, связанные с употреблением алкоголя. Это важный механизм, который стоит изучать. Судя по всему, более высокий IQ предсказывает большую вероятность того, что человек будет умеренно или сильно пьющим», — заявили исследователи.
Анализ также показал, что на связь между IQ и манерой потребления спиртного частично влиял уровень доходов. Ученые объяснили это тем, что более высокий IQ может вести к стрессовой работе или большим возможностям для выпивки в компании людей с хорошим заработком.
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