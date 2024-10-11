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В зубах «людоедов из Цаво» обнаружили человеческую ДНК
В 1898 году два льва терроризировали лагерь строителей моста через реку Цаво в Кении. Хищники наведывались ночами и похищали людей из палаток. Погибли 28 человек. Людоедов застрелил британский военный Джон Генри Паттерсон, позже он передал останки в Музей естественной истории имени Филда в Чикаго. Ученые из США и Кении исследовали черепа хищников, извлекли ДНК из сохранившихся между зубами волосков и выяснили видовую принадлежность жертв.
В начале 1990-х музейный сотрудник Томас Гноске нашел хранящиеся в запасниках черепа «людоедов из Цаво» и попробовал узнать, чем они питались. Ученый установил, что это были взрослые особи мужского пола, хотя и безгривые. Он первым заметил, что в дуплах зубов застряли тысячи волосков.
В 2001 году Гноске опубликовал об этом статью, в которой предположил, что повреждения зубов могли спровоцировать львов на людоедство. Предварительный анализ структуры волос показал, что они принадлежат антилопам канна, импала и орикс, дикобразу, бородавочнику и зебре.
В новой работе, вышедшей в журнале Current Biology, представлены результаты анализа геномного материала из волос, застрявших в зубных кавернах. Выяснилось, что львы съели минимум двух жирафов и зебру. Они также охотились на сернобыка, водного козла, антилопу гну, орикса. Обнаружили человеческую и львиную ДНК. Не всех жертв удалось идентифицировать из-за неполноты генетического материала.
Исследователи во главе с Алидой де Флеминг из Университета Иллинойса (США) создали базу данных митохондриальной ДНК (мтДНК) потенциальных жертв, которые обитали во времена охоты львов-людоедов. Этот вид генома из митохондрий наследуется по материнской линии, его можно использовать и для анализа происхождения. Согласно последним работам, мтДНК сохраняется в волосах незагрязненной. В клетках ее больше, чем ядерной, а размер последовательности меньше, что облегчает идентификацию.
Анализ львиной мтДНК подтвердил высказанную ранее версию о том, что людоеды из Цаво были родственниками по материнской линии, происходившей из Кении или Танзании. Волоски шерсти оказались в зубах, вероятно, во время совместного груминга.
Находка генома антилопы гну удивила исследователей. Согласно историческим данным, в 1890-х их ближайшие пастбища находились в 90 километрах. Нападения львов на строителей дороги начались в апреле 1898го, затем хищники пропали на полгода и продолжили убивать в ноябре. Не исключено, что в период отсутствия львы совершили длительный поход в поисках более обильной добычи.
Согласно современным наблюдениям, львы в Цаво охотятся в основном на буйволов, сейчас их в регионе много. А в конце 1890-х их популяцию почти полностью уничтожила вирусная инфекция, занесенная из Индии. Возможно, этим объясняется отсутствие ДНК буйвола в выделенном из зубов материале. Микроскопически выявили лишь один принадлежавший им волос.
Что касается человеческой ДНК, то удалось определить материнскую гаплогруппу — K2a. От более детального анализа авторы статьи отказались из этических соображений. В регионе до сих пор могут жить потомки потенциальных жертв львов.
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