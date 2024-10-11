Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ученые выяснили, зачем слонам морщины на хоботе
Международная исследовательская группа обнаружила, что морщины на хоботах африканских (Loxodonta africana) и азиатских слонов (Elephas maximus) помогают им лучше манипулировать объектами. Различия в количестве и распределении морщин, как оказалось, связаны с поведением и средой обитания этих животных.
Хобот слона — невероятно сложный и многофункциональный орган, который состоит более чем из 40 000 мышц. С его помощью эти животные дышат, едят, пьют, издают звуки, взаимодействуют друг с другом и манипулируют объектами. Хобот также играет важную роль в обонянии и тактильной чувствительности.
Результаты исследования, опубликованного в журнале Royal Society Open Science, показали, что морщины на хоботе помогают слонам растягивать и сжимать этот полезный орган. Изучив структуру кожи хобота новорожденных слонят с помощью микрокомпьютерной томографии и микроскопии, ученые выяснили, что толщина эпидермиса по всей длине хобота не меняется, однако дерма сжимается в углублениях морщин, обеспечивая баланс между прочностью и гибкостью кожи.
Авторы новой научной работы отметили, что в период внутриутробного развития количество морщин на хоботе удваивается каждые 20 дней. В дальнейшем процесс замедляется, но у азиатских слонов новые морщины появляются быстрее, чем у африканских. Это свидетельствует о влиянии генетических и поведенческих факторов на формирование морщин.
Также исследователи узнали, что у азиатских слонов намного больше крупных морщин на задней стороне хобота (в среднем 126), чем у африканских (приблизительно 83). Кроме того, у обоих видов плотность морщин повышается ближе к кончику органа, что делает его более гибким, позволяя выполнять сложные манипуляции с объектами.
Азиатские слоны эффективно захватывают и удерживают объекты, используя хобот как руку. Из-за этой привычки в области «захвата» на хоботе представителей этого вида наблюдается высокая плотность морщин. Африканские слоны, в свою очередь, чаще используют два пальцеобразных выступа на кончике хобота для захвата предметов.
Интересно, что количество морщин на левой и правой сторонах хобота зависит от предпочтений конкретного животного: слоны сами решают, какую сторону органа использовать при манипуляциях с объектами. Если млекопитающее чаще сгибает хобот, например, влево, то именно на левой стороне органа формируется больше морщин (и наоборот).
Таким образом, авторы нового исследования выявили сложную связь между анатомией, поведением и окружающей средой слонов и доказали, что морщины на хоботе — не просто особенность внешнего вида, а ключевой элемент в повседневной жизни этих величественных животных.
Слонам свойственны развитая мимика, умение сотрудничать и помогать друг другу, а также хорошая память. Ученые из Германии и Франции обнаружили, что эти животные способны узнать сотрудников зоопарка, которые работали с ними больше 10 лет назад.
Ранее семь разных компаний заявили, что смогут забрать с Красной планеты капсулы с образцами, собранными марсоходом Perseverance. Теперь в этом соревновании неожиданно появился новый сильный игрок.
Одна из самых первых галактик во Вселенной оказалась совсем не тем, что ученые ожидали увидеть всего через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва.
Международная исследовательская группа совместно с биологами из Университета Мэриленда (США) обнаружила у геккона токи (Gekko gecko) способность воспринимать низкочастотные вибрации с помощью саккула — органа во внутреннем ухе, который, как считалось ранее, отвечает исключительно за равновесие и ориентацию в пространстве.
Одна из самых первых галактик во Вселенной оказалась совсем не тем, что ученые ожидали увидеть всего через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва.
Внимание тесно связано с воспоминаниями: мы фокусируемся на том, что как-то связано с информацией из долговременной памяти. Однако, как выяснили ученые из Канады и США, эта связь сложнее, чем принято было считать, и иногда не помогает, а мешает сконцентрироваться.
Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.
Инженеры из Белоруссии разработали альтернативный маршрут для более быстрой, безопасной и доступной перевозки грузов по сравнению с использованием Северного морского пути (СМП). Проект предусматривает организацию высокоскоростных грузопассажирских перевозок, в том числе транзитных, что станет альтернативой другим видам транспорта, в первую очередь авиации, за счет высокой скорости передвижения и уровня комфорта.
Ученые из Китая и Великобритании обнаружили, что мозг собаки синхронизируется с человеческим во время общения. При этом на зрительный контакт и поглаживание животные реагируют по-разному, а нетипичная мозговая активность может сигнализировать о психических заболеваниях.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
«Нужно взять либо цифровой фотоаппарат, либо смартфон, оторвать пятую точку от мягкого кресла и пойти в лес»: разговор о современной ботанике с Алексеем Серёгиным
В чем неправ Трилон Маск: деревья не спасут планету от глобального потепления
Пояс Койпера в деталях: как много вы знаете об области Солнечной системы за орбитой Нептуна?
Японская «самоликвидация» коронавируса или «ликвидация по-московски»: почему в России они невозможны
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии